На момент распада СССР независимая Украина оказалась наиболее промышленно развитым осколком огромного государства

А это значит, и наиболее экономически перспективным.

Теперь, 27 лет спустя, на месте многих украинских заводов одни руины, другие быстро разоряются, и особенно этот процесс усилился после 2014 года. Кто пострадал сильнее только?

Николаевский судостроительный завод (бывший Судостроительный завод имени 61 коммунара. 2007 год). Фото Константин Николаевич Картузов с сайта wikimedia.org

Со временем на Украине будет «добит» весь военно-промышленный комплекс, считает прежний министр экономики Украины Виктор Суслов. Он уверен, что Запад целенаправленно приводит в упадок ведущие украинские предприятия, доставшиеся ей после распада СССР.

Суслов напомнил слова бывшего посла США на Украине Джеффри Пайетта, который в 2016 году заявил, что Вашингтон видит в Киеве лишь «аграрную сверхдержаву».

«До свидания, украинцы. Ваша задача – пахать и сеять, но не развивать промышленность. Понятно, почему не будет никаких инвестиций в высокотехнологичные сферы, потому что ни Европе, ни США не нужна конкуренция со стороны развитой Украины», – заявил Суслов в эфире телеканала NewsOne.

Наглядной иллюстрацией к этому тезису служит список десяти наиболее известных и крупных украинских предприятий в разных сферах промышленности, которые либо исчезли, либо близки к полному разорению в результате политики, проводимой сегодня киевскими властями.

1. «Южмаш»

После 2014 года гигантское ракетно-космическое предприятие, работавшее в теснейшей кооперации с Россией, оказалось на грани исчезновения. Ведь кроме России ее продукция – а это главным образом ракетная техника – мало кому нужна.

Спрос в мире может быть разве что на старую (еще советского времени) интеллектуальную собственность украинской корпорации.

Неудивительно, что в СМИ стали появляться слухи о воровстве (продаже) украинских (старых советских) технологий третьим странам.

В прошлом году разгорелся скандал: некий прежний советский специалист по ракетам сделал исследование и опубликовал его в лондонском International Institute for Strategic Studies. В нем говорится, что ракетные двигатели, используемые Пхеньяном, основаны на разработках, к которым имеют отношение лишь несколько бывших советских заводов.

Газета New York Times опубликовала исследования о том, что КНДР могла получить двигатели украинского производства для своих баллистических ракет.

Как бы то ни было, без российских заказов на ракету «Зенит» «Южмаш» оказался в запустении. Еще в августе 2017 года журналистка Reuters Алесандра Прентис, побывав на заводе «Южмаш», описала удручающую картину:

«Забор ракетного завода «Южмаш»... местами зарос бурьяном, рабочий день на заводе сокращен, зарплату задерживают».

Единственный луч света – это реанимация частной российской компанией S7 проекта стартов с плавучего космодрома «Морской старт». Под него S7 готов заказать 12 «Зенитов», это продлило бы жизнь заводу как минимум до 2023 года. Однако у проекта изначально столько проблем, что вероятность коммерческого успеха не слишком высока.

2. «Антонов»

Это единственное на Украине предприятие полного цикла создания самолета. Сегодня мало кто помнит, что ОКБ под руководством Олега Антонова было изначально создано в Новосибирске сразу после Великой Отечественной, и только в 1952 году бюро перевели в Киев.

До 2014 года концерн «Антонов» был по всем показателям лучшим в украинском авиапроме – как раз благодаря российским заказам. В 2011 году «Антонов» выпустил девять самолетов против четырех в 2010 году – пять Ан-148, один Ан-158 и три Ан-32 – и все это на российские деньги.

В те годы «Антонов» с каждым годом наращивал прибыль и расширял производство. Прежний руководитель концерна «Антонов» Дмитрий Кива считал Россию главным стратегическим партнером – ведь потребности российского рынка в Ан-148 и Ан-178 исчислялись 400–600 самолетами. Однако после 2014 года Киву уволили.

После прекращения Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой, на украинском предприятии закончился запас российских комплектующих, а в 2016 году завод не выпустил ни одной новой машины.

Завод выживал только за счет ремонта и модернизации подержанной авиатехники. Предприятие пыталось заманить новых инвесторов и заказчиков, говорило о желании строить самолеты в кооперации с американцами, китайцами, да с кем угодно. Но китайцам нужны были только чертежи и интеллектуальная собственность, а американцы и вовсе оказались к заводу равнодушны.

Единственное, что «Антонову» удалось сделать без России, – вместе с саудовцами запустить летом 2017 года самолет-демонстратор Ан-132D с иностранными комплектующими. Но это лишь спасло от самого худшего.

Правительство Украины окончательно ликвидировало легендарный концерн «Антонов» – формально в связи с переходом его в состав «Укроборонпрома». Однако не исключено, что это лишь позволит спрятать неминуемую кончину завода. По крайней мере, пассажирские самолеты Украина производить вряд ли когда-либо уже будет.

3. Николаевский судостроительный завод

На этом знаменитом заводе когда-то был создан флагман Черноморского флота ВМФ России – ракетный крейсер «Москва». Но далеко не только он – многие другие крупнейшие корабли советского времени.

После СССР на Украине остался целый судостроительный кластер из 11 современных заводов мирового класса, которые могли строить новейшие суда всех типов. Украина обладала 15% мировых мощностей судостроения, сейчас производит 0,5% мировой продукции этой отрасли.

За годы украинской независимости эти заводы переходили из рук в руки. Многое разворовали, другое сдали на металлолом.

После госпереворота в 2014 году ко дну пошел и последний из могикан. Уволенный не так давно глава «Укроборонпрома» (куда входит Николаевский судостроительный завод) Роман Романов ранее без прикрас объяснил причину огромных долгов по зарплате на заводе: это отсутствие заказов уже более десяти лет и отлучение ресурсов на финансирование крейсера. Речь идет о ракетном крейсере-долгострое «Украина», который стоит на заводе, съедает последние заводские деньги и ржавеет.

Раньше завод способен был спускать на воду по десятке крупнотоннажных судов и кораблей в год. Сегодня он может производить разве что несколько катеров, и то теоретически.

Смешно, но вместо крейсеров и фрегатов на Николаевском судостроительном заводе в последнее время было освоено производство печек-буржуек для ВС Украины. Финансовые проблемы привели к тому, что в октябре 2017 года завод остановил работу из-за прекращения финансирования.

4. Кременчугский сталелитейный завод

Металлургическая отрасль ранее приносила Украине треть валютных поступлений, теперь скатилась до уровня двадцатилетней давности. Потому что денег нет: на обновление вагонов и локомотивов требуется 10 млрд долларов, на обновление железнодорожных путей – еще 13 млрд. Этого бы хватило, чтобы возродить металлургические заводы в стране. Но заказов нет, и предприятия не выживают.

Кременчугский сталелитейный – в числе первых, кто остановил работу. Причина остановки завода проста. Треть продукции выпускалась для продажи на рынках СНГ. Однако этого рынка с 2014 года не стало, и производство в тот год сразу упало почти в шесть раз, а затем объявили и о банкротстве.

Одновременно с внешним резко упал и внутренний спрос: главный клиент «Украинские железные дороги» сам переживает серьезный кризис. На заводе хотели бы вернуться на рынок стран СНГ, однако Украина отказалась от Таможенного союза, который теперь не дает украинцам сертификат на продажу кременчугской стали.

5. «Азовмаш»

Один из крупнейших машиностроительных комплексов Украины – «Азовмаш», включающий Мариупольский завод тяжелого машиностроения, «Азовэлектросталь», Мариупольский термический завод, «Полтавхиммаш», – после 2014 года начал просто таять на глазах.

А ведь это известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования. Однако потеря главных рынков сбыта – в странах СНГ – привела к существенному спаду уровня продаж и объема производства.

Если в один из самых успешных годов – 2012-й – производство компании достигало почти 10 млрд гривен, а выпуск вагонов превышал 16 тыс. штук, то в 2014 году было выпущено только 623 вагона.

В 2014–2016 годах финансовое состояние холдинга значительно ухудшилось. Долги по зарплате росли, кредиторы требовали возврата займов, а платить было нечем.

В итоге в холдинге начали происходить странные вещи: самые закредитованные компании банкротятся, а в рамках реструктуризации долгов начинаются долгие судебные процессы, чтобы не платить.

7. Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ)

Легендарный и крупнейший производитель легковых автомобилей ЗАЗ уже в 2018 году может не выпустить ни одного автомобиля и стать банкротом, говорил СМИ хозяин завода.

В самом удачном для себя 2007 году ЗАЗ выпустил 280 тыс. автомобилей. Но уже в 2008 году объемы выпуска упали до 40–50 тыс. штук в год. Но оказалось, и это далеко не предел: в 2014 году на заводе было выпущено 13 тыс. машин, а в 2015-м – меньше 4 тыс. штук.

Для предприятия мощностью 150 тыс. авто в год это означает многомиллионные убытки. В 2017 году завод собрал только 1,6 тыс. машин. Долги по кредитам растут, а продажи и производство – падают.

6. Кременчугский автосборочный завод

Еще один автозавод, на котором собиралось ежегодно около 10 тыс. автомобилей российских брендов ГАЗ, ВАЗ и УАЗ, а также иностранные машины (SsangYong и другие), прекратил работу еще летом 2014 года. И такая судьба ждет все автоконцерны Украины.

Украинский автопром в целом скорее мертв, чем жив. Эта отрасль почувствовала последствия дезинтеграции с СНГ, наверное, одной из первых. Потому что основной рынок сбыта – российский. Однако, разорвав зону о свободной торговле в рамках СНГ, украинские автомобили стали сразу облагаться утилизационным сбором, как и другие импортные машины, поступающие в Россию.

Российский рынок для украинских автозаводов действительно закрылся, ибо украинские машины стали абсолютно неконкурентоспособными. Понятно, что в ЕС продукция украинского автопрома никому не нужна.

8. Одесский припортовый завод

Это одно из крупнейших и современных предприятий химической промышленности Украины. Его основное дело – перегрузка химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. В частности, оно занимается приемом, охлаждением и перегрузкой аммиака.

Однако его судьба оказалась на волоске от гибели. Завод постоянно окружают странные истории. В 2015 году на нем разгорелся коррупционный скандал, который спровоцировал Михаил Саакашвили. На заводе прошли даже обыски.

Затем холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа стал требовать от завода возврата 300 млн долларов за поставки в 2013 году газа. Государство тем временем два раза пыталось продать свою долю в заводе в 2016 году, однако претендентов не находилось.

Завод то останавливается, то восстанавливает работу, а скоро может стать и вовсе металлоломом, так как оказался не в состоянии в октябре-ноябре 2017 года нормально возобновить работу из-за технических и экономических проблем.

Так, 1 ноября из строя вышел ключевой компрессор на агрегате по производству аммиака. Это заставило остановить все производственные мощности. За 20 дней производство пытались перезапустить трижды. Но неисправность повторялась, и в четвертый раз запускать не стали.

9. «Львовсельмаш»

Казалось бы, расцвет аграрного производства на Украине должен спровоцировать спрос на местную сельхозтехнику. Однако без дотаций государства производители такой техники не выживают.

«Львовсельмаш», который производит, в частности, машины для обработки почвы, опрыскиватели, культиваторы, грабли и машины для картофелеводства, признан банкротом.

10. Киевский завод безалкогольных напитков «Росинка»

Это один из крупнейших и старейших на Украине производителей безалкогольных напитков, который находится в Виннице. Завод признали банкротом и начали процесс ликвидации еще в 2016 году из-за претензий кредиторов. Инициатором банкротства выступила компания, которая занимается выпуском тары из пластмассы и заодно владеет компанией Nemiroff.