SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Microsat 2a, Microsat 2b и PAZ.

Запуск проводился с базы Ванденберг. Microsat 2a и Microsat 2b должны стать первыми в проекте SpaceX под названием Starlink, в рамках которого в космосе будут размещены несколько тысяч спутников для раздачи интернета.

Испанский спутник PAZ предназначен для радиолокационного наблюдения, передает агентство УНИАН.

До этого SpaceX уже переносила старт Falcon 9. Сначала он планировался 17 февраля, но был перенесен на 18 февраля, а затем — на 21-е. В компании это объясняли тем, что специалистам потребовалось больше времени для проверки систем перед стартом.

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