Сотрудники международного аэропорта «Борисполь» попали на камеры видеонаблюдения, когда копались в чужих вещах в комнате утерянного багажа.

Об этом говорится на странице «Пан Шукач» в Facebook.

В сюжете видно, как работники перебирают сумки и даже используют духи.

«Пан Шукач и Служба расследований краж из багажа разоблачили непорядочных работников «Борисполя». Как говорится, страна должна знать своих «героев». Виновникам советуем задуматься и поработать над «облико морале», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что аэропорт усиливает видеонаблюдение и внутренний контроль.

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