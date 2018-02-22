|«Страна должна знать героев»: камеры показали, что делают с багажом в «Борисполе» (фото, видео)
|22.02.2018 18:33
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Сотрудники международного аэропорта «Борисполь» попали на камеры видеонаблюдения, когда копались в чужих вещах в комнате утерянного багажа.
Об этом говорится на странице «Пан Шукач» в Facebook.
В сюжете видно, как работники перебирают сумки и даже используют духи.
«Пан Шукач и Служба расследований краж из багажа разоблачили непорядочных работников «Борисполя». Как говорится, страна должна знать своих «героев». Виновникам советуем задуматься и поработать над «облико морале», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что аэропорт усиливает видеонаблюдение и внутренний контроль.