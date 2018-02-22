Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль возмутился заявлением и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун о том, что лекарства от кори в области не были растаможены надлежащим образом.

При этом губернатор эмоционально комментируя заявление Супрун, назвал «е**утой», передает Обозреватель.

«Посмотрите на эту Супрун. Я готовлю ей ответ, что ей прививку надо от глупости… Вчера распространили все информационные агентства ее письмо: «Есть проблемы на Закарпатье, потому что та местная власть, которую возглавляет Геннадий Москаль, получила 8000 доз от Венгрии, но не растаможили их и завезли контрабандой». Хотя сейчас мы выставляем таможни – все растаможено. Это что за е**утая, я извиняюсь», — резко отреагировал Москаль.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Также он опроверг, что якобы врачи не желают использовать «нерастаможенные должным образом» лекарства.

«Да если бы не эти лекарства, мы бы не смогли приостановить распространение кори», — добавил глава Закарпатья.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира