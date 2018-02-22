Это неудивительно: сначала дело журналистов ИА REGNUM – борцов с белорусскими необандеровцами, потом открытая пропаганда офицеров СС

Юрий Баранчик

Вот и произошло то, что и должно было произойти после громкого антироссийского дела белорусских журналистов ИА REGNUM Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, которым по насквозь сфальсифицированному делу присудили по пять лет тюрьмы с отсрочкой на три года. В партизанской Белоруссии, которая потеряла каждого четвертого в ходе Великой Отечественной войны, стали открыто распространять фашистских деятелей Белорусской Центральной рады (1941−1945 гг), правопреемницы белоруской Народной Республики — БНР, столетие которой белорусские необандеровцы хотят отметить вместе с представителями белорусской власти.

Известная на просторах СНГ своей винно-водочной продукцией компания «Бульбашъ» на своей страничке в одной из социальных сетей разместила текст, восхваляющий белорусского бандеровца, штандартенфюрера СС Франтишека Кушеля.

Компания «Бульбашь» — торговая марка СООО «Завод виноградных вин «Дионис». «Завод виноградных вин «Дионис» начал свою работу в 2003 году. Находится близко от Минска.

Завод «Бульбашь» в 2013—2015 годах является одним из пяти крупнейших налогоплательщиков Минской области. По объему платежей предприятие Сергея Борка разместилось вслед за гигантом белорусской индустрии «Беларуськалием», который обеспечивает 12,8% объемов выплат в бюджет Минской области. Доля завода «Бульбашь» в общем объеме поступлений составляет приблизительно 1,6%, опережая Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив», «РН-Запад» и «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

Основным владельцем «Завода «Бульбашь» является занимающий 27-е место в топ-200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси-2016 Сергей Борок. Основными активами Сергея Борка являются — завод «Бульбашь», производство и дистрибуция алкоголя, бизнес-центр Riviera Plaza в Минске, Minsk Sea (Латвия), парусный центр и яхт-клуб, мебельный комбинат, занимающийся производством мебели в поселке Ярцево Смоленской области. Увлекается игрой в большой теннис, занимается парусным спортом, генеральный спонсор Белорусской федерации парусного спорта, построил яхт-клуб на Заславском водохранилище.

Вот что компания «Бульбашь» пишет об этом эсэсовце в своей «хвалебной ноте»: «Всю жизнь он стремился создать мощную национальную армию как главную гарантию независимости Белоруссии. Сегодня мы вспоминаем имя Франтишека Кушеля. Он — известный политический деятель, создатель белорусской краевой обороны… Прошел две войны и остался достойным (!) человеком».

И ни слова о его эсэсовском прошлом… Естественно, продавать белорусам продукцию, продвигаемую с помощью образа эсэсовца, — это скандал. Однако невозможно допустить, что те, кто это придумал, не знали биографии этого фашиста — довольно открыть «Википедию». Тогда возникают закономерные вопросы, следуя правилу логико-семантического следования: а) зачем это было сделано? и главное б) кто это придумал? — Потому что, как говорил товарищ Лаврентий Берия, любое «достижение» имеет свою фамилию, имя и отчество.

Ну, допустим, весь этот пронацистский бред компания «Бульбашь» сочинила для маркетинговой кампании по продвижению своего главного водочного бренда, пойдя по пути создания исторически привлекательного образа, так сказать, наподобие образа Александра Суворова в известной в 90-е годы рекламной кампании банка «Империал».

Посмотрим, кто же был этот Кушель на самом деле. Обратимся для этого к книге Романа Вольнодумова «». Цитирую:

«Первую белорусскую дивизию СС немцы «бросили на западный фронт воевать против американцев, тем самым нарушив данные белорусам обещания и подписанный ранее договор о том, что белорусские солдаты будут использоваться только в военных действиях против Красной армии. Позднее глава военного отдела (БЦР) Франц Кушель узнал от белорусских солдат, которые дезертировали из этой команды, что во время американского наступления в Баварии немцы бросили её на произвол судьбы. Однако белорусы не захотели воевать с американцами: часть рядовых и унтер-офицеров сдалась без боя, а другие разбежались. Офицеры-белорусы же были увезены немцами в неизвестном направлении.

Стоит отметить, что военнослужащие дивизии, в нарушение договорённостей переданные в другое формирование, уже тогда вполне могли отказаться от выполнения немецких приказов и организовать переход на сторону войск союзников, как это сделали многие белорусские националисты, воевавшие в 30-й дивизии СС или роте Антона Бандыка из 13-го Белорусского батальона СД в июне 1944 года, однако белорусские офицеры проявили удивительное малодушие и откровенную трусость.

3 апреля в часть прибыл Франц Кушель, назначенный уполномоченным от БЦР при дивизии. На собранном им офицерском собрании белорусские военные доложили ему, что «в связи с разоружением белорусов и выделением их в отдельные группы ходят слухи, что они будут использованы только как рабочая сила при строительстве оборонных укреплений, что белорусские батальоны будут не воинскими единицами, а просто трудовыми отделами, что это реорганизация есть не что иное, как просто ликвидация белорусской дивизии. На это указывал и тот факт, что при белорусских батальонах остаются вооружённые отряды немцев в силе до 50 человек, подчинённые непосредственно немецкому командованию дивизии».

То есть Кушель являлся офицером Первого белорусского батальона СС, воевавшего благодаря немцам на западном фронте, хотя его офицерский состав хотел воевать именно на Восточном фронте против бойцов Советской армии. То есть они были идеологически мотивированы убивать именно советских людей, а не американцев. Получается, следуя логико-семантическим путем, что приоритеты — кого уничтожать они хотели больше только — расставлены были у белорусских офицеров СС, включая Кушеля, очень четко.

Награждение эсэсовцев. 1942

Почувствовав, что дело нацистов плохо и войну они проиграют, в целях продолжения борьбы с СССР Кушель переметнулся под крышу американских спецслужб, которые его не выдали Советскому Союзу. Из этого следует, что Кушель — это нацист и эсэсовец, любитель гитлеровской Германии, солдаты которой вместе с украинскими необандеровцами уничтожали белорусских граждан, сжигали села, в том числе Хатынь.

И вот эту фашистскую мразь кто-то решил сделать брендом белорусской водочной компании «Бульбашь». Разве это не напоминает аналогичные метаморфозы с целым выводком нацистских прихлебателей Бандеры — Шухевича, которые стали национальными героями нынешней необандеровской хунты на Украине, ведущей свою кровавую жатву в этой распадающейся стране? Их точно так же постепенно поднимали из исторического небытия через водочные и шоколадные бренды, вышиванки, кричалки, и теперь из этого недогосударства, по признанию самих лидеров необандеровской хунты, ежемесячно различными путями убегает, как от коричневой чумы, около 100−120 тысяч граждан этой страны. И это только официально. А сколько неофициально?

Но ведь именно об этом — о том, что в Белоруссии расцветает махровый, агрессивный национализм, замешанный на местечковой русофобии, который рано или поздно закономерно, как показывает опыт Украины, сменится откровенной необандеровщиной и неонацизмом, в своих статьях и писали Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец.

Самое интересное, что белорусский Мининформ, Следственный комитет, похоже, не собираются возбуждать никакого дела против компании «Бульбашь» за пропаганду «светлого образа» белорусского офицера СС Кушеля. Однако с какой поразительной прытью они сделали все аналогичное против сторонников Союзного государства Белоруссии и России и Русского мира? — За один день состряпали на коленке некую «экспертизу», место которой, как говорят настоящие эксперты, только в отхожем месте, которая и послужила поводом для их ареста и решения суда.

Вот такие украинские в прямом смысле этого слова метаморфозы происходят в братской Белоруссии — сторонники Русского мира и Союзного государства Белоруссии и России получают по пять лет с отсрочкой на три года, а эсэсовцев, руки которых по локоть в крови советских граждан, кто-то пытается сделать национальными героями.

***

Есть и еще один очень интересный нюанс этой истории.

Он касается самого слова «бульбашь». Дело в том, что как Вадим Деружинский, кстати, персона, полностью вписанная в националистический пантеон местечковых необандеровцев, анализ истории появления этого слова говорит о том, что «появилось оно только во время Второй мировой войны, и связано оно с антисоветской партизанской армией на Полесье («Полесская Сечь»), которой командовал Тарас Бульба-Боровец (более подробно о нем здесь — «»).

Эти формирования националистов численностью к 1943 году около 10−12 тысяч бойцов полностью контролировали территорию размером с область и жестоко убивали коммунистов, поляков и евреев. Потом вступили в конфликт с УПА (организация, запрещенная в России) и были разгромлены «бандеровцами» (на самом деле Степан Бандера сидел в концлагере, а УПА (организация, запрещенная в России) командовал Шухевич).

Расстрел мирного населения немецкими оккупационными войсками и украинскими коллаборационистами. Бабий Яр. Киев. 1941

Отряд Тараса Бульбы-Боровца советские партизаны, руководство БССР и СССР в своих документах называли «бульбашами»… Отсюда, из официоза СССР периода войны, и появилось пренебрежительное прозвище белоруских националистов — «БУЛЬБАШИ». А до 1941−1943 годов понятия «бульбаш» как прозвища белорусов не существовало.

Если это действительно так, то получается страшный конфуз. Дело в том, что крупнейший производитель водки в Беларуси запатентовал торговую марку «Бульбашь», и выходит, что эта водка названа по прозвищу бойцов отряда националистов Бульбы-Боровца.

Фактически назвать свою торговую марку водки словом «Бульбаш» — это то же самое, как назвать водку «Бандеровец». Скандал неимоверный! И хотя на этикетке водки изображен не националист с немецким пулеметом, а добрый белорус-селянин в народной одежде, это сути не меняет. А даже подчеркивает «националистический характер» бренда».

Версия дискуссионная. Но тем не менее она есть, и ее пока никто не оспорил.

Возможно, те, кто предложил руководству компании «Дионис» назвать белорусскую водку «Бульбашь», и не знали этих исторических фактов. Однако если они это знали и назвали ее так умышленно в честь бульбашей-необандеровцев Тараса Бульбы-Боровца? Это уже совсем другой разворот истории этого водочного бренда.

В любом случае сегодня уже конечно, что после того, как вскрылась тесная связь «бульбашей» и бандеровцев, оставлять такое название для белорусской водки — неприемлемо. Это оскорбление партизанской истории республик, советского этапа ее истории, памяти миллионов граждан БССР и СССР — русских, белорусов, украинцев, евреев, татар, как павших, так и выживших в борьбе с фашизмом — главной коричневой чумой ХХ века.

С учетом вышеизложенного, истории офицера СС Кушеля, так как продукция этой белорусской вино-водочной компании продается на прилавках российских магазинов, вероятно, стоит рассмотреть вопрос об изъятии этой продукции по признаку пропаганды идей фашизма. По крайней мере обращение российской общественности в соответствующие компетентные структуры было бы очень своевременным.

В сухом же остатке этой истории имеется следующее понимание происходящих в Белоруссии политических и идеологических процессов.

Сторонники Русского мира, Союзного государства Белоруссии и России, обличавшие в своих статьях местных необандеровцев в оппозиции и во власти, в Белоруссии под предлогом «разжигания межнациональной розни» (!) получают, как и десятки их сторонников на Украине, реальные тюремные сроки, а их идеологические оппоненты из среды местных необандеровцев спокойно пропагандируют офицеров СС, пытаются сделать их лицом известных торговых брендов. И кто теперь на голубом глазу попробует сказать, что Белоруссия не идет по пути необандеровской Украины? И какая сегодня идеология верховодит в республике?

Из этого понимания следует только три вопроса:

А. За что Сергею Шиптенко, Дмитрию Алимкину и Юрию Павловцу дали по пять лет? Ответ: им дали по пять лет за правду. Пытаясь таким образом закрыть рот не только им, но и всем сторонникам Русского мира, Союзного государства России и Белоруссии, Евразийской интеграции в республике. Таким образом, белорусская власть продемонстрировала свою полную интеллектуальную и идеологическую импотенцию, а когда это стало бесспорно всем, решила не играть в шахматы, а ударить шахматной доской по голове оппонентам, продемонстрировав, таким образом, всем свой интеллектуальный и культурный «уровень».

Б. С кем России строить Союзное государство России и Белоруссии в республике, если его сторонники получают в Белоруссии реальные тюремные сроки? Кто является тем партнером Москвы, кто разделяет идеологию строительтва Союзного государства и Евразийской интеграции и готов двигать ее реально, а не только на словах?

В. Последует ли от органов белоруской власти соответствующая молниеносная, как в случае с журналистами ИА REGNUM, реакция уже на настоящую пропаганду идей фашизма и нацизма в республике с наказанием для ее инициаторов или белорусские власти своим бездействием поддержат восстание идеологических трупов белорусских эсэсовцев из исторического небытия в качестве новых «героев» синеокой Белоруссии?

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