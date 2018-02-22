Военно-техническое взаимодействие Армении и Российской Федерации имеют многолетнюю историю. Влияние Москвы на Ереван во многих областях военно-политической жизни маленькой, но очень гордой страны, неоспоримо и неопровержимо. Однако, на орбите Армении неспешно, но уверенно появляется другой спутник, который может оказаться настолько же неожиданным, насколько и комфортным. Но, начнём издалека…

Как известно, закупки вооружений у России Армения не может себе позволить производить в полном объеме за счет бюджетных средств. Именно по этой причине Ереван берет кредиты у Москвы, а вопрос поставок порою решается через посреднические схемы.

При этом, Армения сама себя загнала в тупик, ведь будучи членом так называемого Евразийского экономического союза, она при закупках не у членов этой организации оплачивает импортную пошлину в 20%!

И вот казалось бы, ситуация безвыходная и тупиковая, однако – нет.

Вы удивитесь, но сейчас именно в Армении строится самое крупное в регионе посольство Китая! И именно Китай готов предоставить маленькой, но очень гордой стране полный спектр выбора и обслуживания своей продукции ВПК по очень привлекательным ценам.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Конечно, Армения не из тех стран, что откажется от братских уз с большим северным соседом в мгновение ока, но есть ещё один аспект, стимулирующий именно такое решение. И исходит этот аспект из стен Овального кабинета, в виде санкций, которые коснуться стран сотрудничающих с МО РФ. И в случае подписания военных контрактов с РФ, Армении придется иметь дело с Минфином США. Кстати, об этом официальный Ереван уже оповестили!

Одним словом ситуацию можно описать так – обложили!

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира