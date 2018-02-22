|Китайские виды на Арарат и Дамоклов меч США, — блогер
|22.02.2018 19:21
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Военно-техническое взаимодействие Армении и Российской Федерации имеют многолетнюю историю. Влияние Москвы на Ереван во многих областях военно-политической жизни маленькой, но очень гордой страны, неоспоримо и неопровержимо. Однако, на орбите Армении неспешно, но уверенно появляется другой спутник, который может оказаться настолько же неожиданным, насколько и комфортным. Но, начнём издалека…
Как известно, закупки вооружений у России Армения не может себе позволить производить в полном объеме за счет бюджетных средств. Именно по этой причине Ереван берет кредиты у Москвы, а вопрос поставок порою решается через посреднические схемы.
При этом, Армения сама себя загнала в тупик, ведь будучи членом так называемого Евразийского экономического союза, она при закупках не у членов этой организации оплачивает импортную пошлину в 20%!
И вот казалось бы, ситуация безвыходная и тупиковая, однако – нет.
Вы удивитесь, но сейчас именно в Армении строится самое крупное в регионе посольство Китая! И именно Китай готов предоставить маленькой, но очень гордой стране полный спектр выбора и обслуживания своей продукции ВПК по очень привлекательным ценам.
Конечно, Армения не из тех стран, что откажется от братских уз с большим северным соседом в мгновение ока, но есть ещё один аспект, стимулирующий именно такое решение. И исходит этот аспект из стен Овального кабинета, в виде санкций, которые коснуться стран сотрудничающих с МО РФ. И в случае подписания военных контрактов с РФ, Армении придется иметь дело с Минфином США. Кстати, об этом официальный Ереван уже оповестили!
Одним словом ситуацию можно описать так – обложили!
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