Майдан стал не просто захватом власти, переворотом, а сломом, крушением национального проекта как такового – как идеи единого народа и государства

Григорий Игнатов

Чем больше времени отделяет Украину от «революции достоинства», тем меньше остаётся реальных надежд, что страна как-то изменится к лучшему. Четыре года продолжается вялотекущее разложение государства, на месте которого возникло причудливое, совершенно не европейское и явно не из 21 века, «нечто», где господствуют погромные команды, рейтинг власти сравним с названием романа «Околоноля», а бюджет пополняется за счёт бесконечной игры «А ну-ка, повысим ещё разок тарифы!». Но главная беда даже не в этом. Она – в том, что теперь уже, наверное, ничего нельзя исправить.

Все известные каждому украинцы экономические трудности, равно как и традиционная бессовестность и вороватость непопулярной власти – дела, в целом, привычные и обычные. Как говорится, «бывает». Плюнуть и забыть. Если бы Майдан просто привёл к власти одну элитную партию вместо другой, и эта новая партия не справилась бы со своими целями и обязанностями – что за беда. Неприятно, конечно, но терпимо. Переизберём их, и только делов.

Но… но если бы было так просто! К сожалению, Майдан стал не просто захватом власти, переворотом, а сломом, крушением национального проекта как такового – как идеи единого народа и государства.

Это сразу почуяли всеми печёнками Крым и Донбасс и побежали от Киева со всех ног: становилось ясно, что в «новой стране» многим её гражданам будет жить просто невыносимо, а то и смертельно опасно. Но только самый глупый и недалёкий украинец может всерьёз поверить в то, что все недовольные остались там, на «оккупированных территориях».

Совершенно неясно, что делать дальше. Вот так, тупо: как дальше жить – страной, государством, народом?

Майдан (напомним, уже второй за всю недолгую историю Незалежной) создал «параллельную систему» государственного права, в которой смена власти совершенно не нуждается в выборах, а происходяит насильственно-вечевым путём. Эта система уже создалась, и «фарш невозможно провернуть назад» — никуда теперь не денется. «Майдан» — это имя для постоянной агрессивной толпы, которая постоянно, годы и десятилетия (ну, если судьба позволит просуществовать стране так долго) будет свергать всё новые и новые правительства. Как нормально существовать стране в таких условиях – абсолютно непонятно.

Майдан расколол народ. Вдруг так получилось, что «народом» имеют право именоваться только те, кто был в числе майданщиков. А у остальных это право «отжали». И на их мнение всем плевать – по любым вопросам, от языкового до социальных. Вы никто. Народ – он вот он, с чёрно-красными флагами. А вы – путинские агенты. Ну и что, что таковых – большая часть страны!.. Как жить человеку в государстве, где он «по умолчанию» является не полноправным гражданином, а кем-то в неопределённом статусе «ещё не подозреваемого, но уже не невиновного» — тоже непонятно. Это что – апартеид?

Майдан уничтожил культуру. Не русскую, украинскую или какую-то ещё, а как таковую – ту культуру, которая была доступна и привычна большинству украинцев. От любимых советских фильмов до концертов привычных звёзд, которые вдруг все сплошь оказались на «Миротворце». От чтения классики до театральных представлений. Высоцкий, Булгаков, Цой, Бродский – всё это теперь агенты Кремля. И это было не просто запрещено – нет, это было растоптано, унижено, оплёвано, забросано камнями, как это происходило на днях в здании «Россотрудничества», где готовилась постановка гоголевского «Ревизора». Никакой другой культуры – ну надо же! – неожиданно не возникло, из Канады не прибыло и из таинственных запасников не появилось. Просто потому, что культура не нужна. Никакая. Вот тебе ножик, вот тебе москаль, зачем тебе ещё и какая-то культура?

Майдан опозорил – да, именно то слово! – страну в глазах только мира. Польша принимает антибандеровский закон, который бы и не подумала принимать 4 года назад. Венгрия песочит украинский языковой тоталитаризм и в хвост, и в гриву. «Блумберг» и «Шпигель» пишут о власти клептократов. Как теперь выглядит Украина в глаза России – можно грустно промолчать.

И всё это – уже непоправимо, по крайней мере – «дежурными мерами». Украина в положении какой-нибудь Кампучии после Пола Пота. Пустыня и трупы.

И всё это началось 4 года назад, когда идиоты с фанерными щитами думали касками, а не головами. Кто им сейчас может от души сказать спасибо? Народ? Нет. Только те, кого эти несчастные дураки привели на своих горбах к власти. Те, кто сейчас народ ограбил, унизил, покалечил и изнасиловал.

Последнее, что очень хочется сказать: очень, очень не хватает документального фильма – интервью со всеми родными этой самой «небесной сотни». Пусть их мамы и папы, жёны и дети скажут, лучше ли им теперь живётся в реальности, наступление которой приближал их родственник.

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