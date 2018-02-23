«В своих прогнозах ВР традиционно исходит
из данных по запасам энергоресурсов в мире – для них это
фундаментальная основа.
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Прогноз ВР, что Россия к 2040 году
станет крупнейшим мировым экспортером энергоресурсов вполне
реалистичен и обоснован цифрами. Об этом ФБА «Экономика сегодня»
рассказал ведущий знаток Фонда национальной энергетической
безопасности Игорь Юшков.
И если сейчас у США 2,8% от
мировых нефтегазовых запасов, то у России – 6,4%. Нефти – вдвое
больше, по газу и сравнивать не приходится – РФ занимает второе
место на планете после Ирана. То есть все перспективы для
расширения поставок на перспективу есть, тогда как американцам в
долгосрочной перспективе соперничать не даст ограниченность
ресурсов.
В Европе «Газпром» своими
поставками уже занимает более 30% доли рынка, до 40% остался
год-другой. То есть до 50% не так много, как кажется. При этом в
Европе собственная добыча сокращается – Норвегия исчерпала старые
месторождения, а начинать новые проекты в северных морях выходит
дорого. Традиционный поставщик Алжир тоже не наращивает поставки,
сжижая газ и направляя в Азию, где его купят дороже. То есть
альтернатив российскому топливу у ЕС практически не остается», —
отмечает специалист.
Компания BP в очередном
энергетическом прогнозе объявила, что Россия станет крупнейшим
мировым экспортером первичных энергоресурсов к 2040 году. То есть
РФ будет обеспечивать 14 процентов только мирового рынка
производства нефти и газа. К этому времени доля годового экспорта
США будет относительно небольшой в сравнении с объемами мировой
торговли — 360 миллионов тонн. Это менее половины от ожидаемого
объема экспорта этих углеводородов из России в 2040 году — 780
миллионов тонн.
«Когда ВР говорят о перспективах
производства и экспорта, то все свои расчеты переводят в нефтяной
эквивалент – это единственный пункт, где аналитики компании могут
допускать ошибка. Хотя изменения топливного баланса идут к тому,
что мир перестраивается на большее потребление газа –
соответственно, его добыча и будет развиваться, извлечение нефти же
останется на нынешнем уровне. Объясняется это тем, что одни страны
наращивают потребление (Китай, Индия), но другие его сокращают – к
примеру, США и Европа.
Потому основную прибавку в добыче и
экспорте будет давать именно газ, а его запасы в РФ та же ВР еще
несколько лет назад оценивала как крупнейшие в мире. Кроме того,
России гораздо проще его добывать: себестоимость получения
сланцевого газа для тех же американцев существенно выше. У РФ по
сути проблема лишь в маркетинге – нужен дополнительный спрос. И это
говорит о том, что российский газ все большими объемами будет
выходить на азиатские рынки – Китая, Южной Кореи, Японии. За счет
этого и вырастет доля России на мировом рынке углеводородов», —
считает аналитик.
Благоприятен для
России
Согласно анализу BP, зост
энергопотребления в России с 2016 года по 2040 год) будет самым
низким между стран БРИКС – лишь 6%. В этот же период Индия покажет
прирост в 165%, Бразилия – в 60%, Китай — 41%. Доля России в
мировом потреблении первичных энергоресурсов снизится с 5% в 2016
до 4% в 2040 году. Энергоемкость российской экономики к 2040 году
сократится на 25%. Это ниже, чем в Китае (-53%) и Индии (-37%).
Природный газ сохранит доминирующую
роль в топливно-энергетическом балансе (50% по сравнению с 52% в
2016 году). Доля нефти возрастет с нынешних 22% до 26%, а угля —
снизится с 13% до 8%. Газ останется основным топливом для выработки
электроэнергии, но его доля немного снизится: с 54% в 2016 году до
53% в 2040 году. Доля атомной энергии увеличится с 15% до 19%. Доля
гидроэнергии сохранится на уровне 15%. Доля угля снизится с 14% до
8%.
«Европа пытается ставить
политические препоны, заявляя, что нужно снижать газовую
зависимость от РФ. С другой стороны, если европейцы хотят покупать
больше у Алжира или Норвегии, им придется платить существенно
больше, чтобы по цене соперничать с СПГ для азиатов. У РФ покупать
выгоднее только, хотя евробюрократы и союзники США регулярно
разражаются обвинениями: мол, Европа покупками газа помогает
Москве.
Но когда касается денег, возникает
парадокс: уже более 15 лет европейцы строят планы по сокращению
энергетической зависимости от РФ. Но на практике мы видим, что
ежегодно «Газпром» повышает долю на рынке ЕС.
Прогноз BP вполне правдоподобен и
обоснован – эта компания уже 67 лет ведет четкую статистику по
мировым нефтегазовым запасам, добыче и потреблению десятки лет
делает прогнозы. И делаются они без модных нынче перекосов – прежде
только, в сторону возобновляемых источников энергии, которые
почему-то должны традиционную энергетику. BP показывает:
углеводородная энергетика сохраняется и будет развиваться, и для
лидера по запасам России это крайне благоприятно – с ней не нужно
конфликтовать, а стоит искать взаимовыгодного сотрудничества», —
заключает Игорь Юшков.