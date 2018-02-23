«В своих прогнозах ВР традиционно исходит из данных по запасам энергоресурсов в мире – для них это фундаментальная основа.

Максим Бут

Прогноз ВР, что Россия к 2040 году станет крупнейшим мировым экспортером энергоресурсов вполне реалистичен и обоснован цифрами. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал ведущий знаток Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

И если сейчас у США 2,8% от мировых нефтегазовых запасов, то у России – 6,4%. Нефти – вдвое больше, по газу и сравнивать не приходится – РФ занимает второе место на планете после Ирана. То есть все перспективы для расширения поставок на перспективу есть, тогда как американцам в долгосрочной перспективе соперничать не даст ограниченность ресурсов.

В Европе «Газпром» своими поставками уже занимает более 30% доли рынка, до 40% остался год-другой. То есть до 50% не так много, как кажется. При этом в Европе собственная добыча сокращается – Норвегия исчерпала старые месторождения, а начинать новые проекты в северных морях выходит дорого. Традиционный поставщик Алжир тоже не наращивает поставки, сжижая газ и направляя в Азию, где его купят дороже. То есть альтернатив российскому топливу у ЕС практически не остается», — отмечает специалист.

Компания BP в очередном энергетическом прогнозе объявила, что Россия станет крупнейшим мировым экспортером первичных энергоресурсов к 2040 году. То есть РФ будет обеспечивать 14 процентов только мирового рынка производства нефти и газа. К этому времени доля годового экспорта США будет относительно небольшой в сравнении с объемами мировой торговли — 360 миллионов тонн. Это менее половины от ожидаемого объема экспорта этих углеводородов из России в 2040 году — 780 миллионов тонн.

«Когда ВР говорят о перспективах производства и экспорта, то все свои расчеты переводят в нефтяной эквивалент – это единственный пункт, где аналитики компании могут допускать ошибка. Хотя изменения топливного баланса идут к тому, что мир перестраивается на большее потребление газа – соответственно, его добыча и будет развиваться, извлечение нефти же останется на нынешнем уровне. Объясняется это тем, что одни страны наращивают потребление (Китай, Индия), но другие его сокращают – к примеру, США и Европа.

Потому основную прибавку в добыче и экспорте будет давать именно газ, а его запасы в РФ та же ВР еще несколько лет назад оценивала как крупнейшие в мире. Кроме того, России гораздо проще его добывать: себестоимость получения сланцевого газа для тех же американцев существенно выше. У РФ по сути проблема лишь в маркетинге – нужен дополнительный спрос. И это говорит о том, что российский газ все большими объемами будет выходить на азиатские рынки – Китая, Южной Кореи, Японии. За счет этого и вырастет доля России на мировом рынке углеводородов», — считает аналитик.

Благоприятен для России

Согласно анализу BP, зост энергопотребления в России с 2016 года по 2040 год) будет самым низким между стран БРИКС – лишь 6%. В этот же период Индия покажет прирост в 165%, Бразилия – в 60%, Китай — 41%. Доля России в мировом потреблении первичных энергоресурсов снизится с 5% в 2016 до 4% в 2040 году. Энергоемкость российской экономики к 2040 году сократится на 25%. Это ниже, чем в Китае (-53%) и Индии (-37%).

Природный газ сохранит доминирующую роль в топливно-энергетическом балансе (50% по сравнению с 52% в 2016 году). Доля нефти возрастет с нынешних 22% до 26%, а угля — снизится с 13% до 8%. Газ останется основным топливом для выработки электроэнергии, но его доля немного снизится: с 54% в 2016 году до 53% в 2040 году. Доля атомной энергии увеличится с 15% до 19%. Доля гидроэнергии сохранится на уровне 15%. Доля угля снизится с 14% до 8%.

«Европа пытается ставить политические препоны, заявляя, что нужно снижать газовую зависимость от РФ. С другой стороны, если европейцы хотят покупать больше у Алжира или Норвегии, им придется платить существенно больше, чтобы по цене соперничать с СПГ для азиатов. У РФ покупать выгоднее только, хотя евробюрократы и союзники США регулярно разражаются обвинениями: мол, Европа покупками газа помогает Москве.

Но когда касается денег, возникает парадокс: уже более 15 лет европейцы строят планы по сокращению энергетической зависимости от РФ. Но на практике мы видим, что ежегодно «Газпром» повышает долю на рынке ЕС.

Прогноз BP вполне правдоподобен и обоснован – эта компания уже 67 лет ведет четкую статистику по мировым нефтегазовым запасам, добыче и потреблению десятки лет делает прогнозы. И делаются они без модных нынче перекосов – прежде только, в сторону возобновляемых источников энергии, которые почему-то должны традиционную энергетику. BP показывает: углеводородная энергетика сохраняется и будет развиваться, и для лидера по запасам России это крайне благоприятно – с ней не нужно конфликтовать, а стоит искать взаимовыгодного сотрудничества», — заключает Игорь Юшков.