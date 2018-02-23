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Вчера, 22 февраля Владимир Путин
л в Кремле делегации от оборонных ведомств ряда
стран, в том числе и замминистра обороны Азербайджана
генерал-лейтенанта Керима Велиева.
Одновременно, Азербайджан от
участия 2-го марта в откровенно антироссийской «межпарламентской
конференция по безопасности» с участием представителей Молдавии,
Украины и Грузии под патронажем ЕС и США, превращая таким образом
пресловутую региональную ГУАМ в ГУМ.
В Азербайджане назревают
значительные в правительстве в связи с предстоящими досрочными
выборами президента, о которых я уже писал , отмечая чрезвычайную
важность происходящего.
Несмотря на, казалось бы, сугубую
региональность этих событий, с удовлетворением отмечу: в отличии от
диванных стратегов, Москва сильно обеспокоена растущей
турбулентностью политических процессов, связанных, прежде только, с
Ближним Востоком и его влиянием на весь Кавказско-Закавказский
регион. В этой связи совершенно по-другому следует воспринимать
антикоррупционные чистки в Дагестане - регионе, непосредственно
граничащем с Азербайджаном, логичным продолжением чего стали
усиление военной группировки и границы с установкой первого
пограничного знака.
Суть данного события трудно
переоценить: независимо от развития событий, Россия закрывает
границу от возможного наплыва беженцев, что всегда сопряжено с
проникновением персонажей с откровенно террористическими целями.
Данное мероприятие, осуществлённое исключительно по настоянию
России, о чём свидетельствует практически полное отсутствие
упоминания о нём в азербайджанской прессе (Азербайджан, по понятным
причинам, не очень заинтересован в закрытой границе с Россией),
свидетельствует о дальновидности Кремля, понимающего стратегическую
значимость Кавказа и его уязвимость в случае самого негативного
сценария.
Дипломатия дипломатией, позитивные
сигналы из Баку – это хорошо, но жизнь и безопасность граждан
России гораздо важнее. Буду надеяться, что принимаемые меры не
останутся без внимания разведок наших «партнёров» и смогут остудить
горячие головы, а закрытие границы не станет препятствием для более
тесного сотрудничества наших стран на всех уровнях. В конце концов,
близкий столб убрать не очень сложно, было бы желание.
Недавно В. Жириновский, часто
опережающий и предсказывающий многие события, : «Карабах будет
решен только после вступления Азербайджана и Армении в состав
России». Можно по-разному относиться к автору этих слов, но не
признавать, что многие незаживающие раны на постсоветском
пространстве можно и нужно решать лишь способом более тесной
интеграции (на абсолютно добровольных началах, кстати), очень
сложно. И чем раньше начать этот процесс, тем безболезненней он
будет происходить, пока ещё живы те, кто помнит великую братскую
страну, на которую даже косо взглянуть нельзя было
безнаказанно.
P.S.: В Военной Академии
Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации есть
факультет для представителей стран СНГ, где плечом к плечу учатся,
пока ещё немногочисленные, представители Армении и Азербайджана.
Очень хочется надеяться, что выпускники станут тем костяком, кто
прекратит бессмысленную и беспощадную братоубийственную (в полном
смысле слова) войну, продолжающуюся вот уже 30 лет.