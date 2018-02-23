Противоречивая информация - первый знак событий «двойного назначения»

Александр Дубровский

Вчера, 22 февраля Владимир Путин л в Кремле делегации от оборонных ведомств ряда стран, в том числе и замминистра обороны Азербайджана генерал-лейтенанта Керима Велиева.

Одновременно, Азербайджан от участия 2-го марта в откровенно антироссийской «межпарламентской конференция по безопасности» с участием представителей Молдавии, Украины и Грузии под патронажем ЕС и США, превращая таким образом пресловутую региональную ГУАМ в ГУМ.

В Азербайджане назревают значительные в правительстве в связи с предстоящими досрочными выборами президента, о которых я уже писал , отмечая чрезвычайную важность происходящего.

Несмотря на, казалось бы, сугубую региональность этих событий, с удовлетворением отмечу: в отличии от диванных стратегов, Москва сильно обеспокоена растущей турбулентностью политических процессов, связанных, прежде только, с Ближним Востоком и его влиянием на весь Кавказско-Закавказский регион. В этой связи совершенно по-другому следует воспринимать антикоррупционные чистки в Дагестане - регионе, непосредственно граничащем с Азербайджаном, логичным продолжением чего стали усиление военной группировки и границы с установкой первого пограничного знака.

Суть данного события трудно переоценить: независимо от развития событий, Россия закрывает границу от возможного наплыва беженцев, что всегда сопряжено с проникновением персонажей с откровенно террористическими целями. Данное мероприятие, осуществлённое исключительно по настоянию России, о чём свидетельствует практически полное отсутствие упоминания о нём в азербайджанской прессе (Азербайджан, по понятным причинам, не очень заинтересован в закрытой границе с Россией), свидетельствует о дальновидности Кремля, понимающего стратегическую значимость Кавказа и его уязвимость в случае самого негативного сценария.

Дипломатия дипломатией, позитивные сигналы из Баку – это хорошо, но жизнь и безопасность граждан России гораздо важнее. Буду надеяться, что принимаемые меры не останутся без внимания разведок наших «партнёров» и смогут остудить горячие головы, а закрытие границы не станет препятствием для более тесного сотрудничества наших стран на всех уровнях. В конце концов, близкий столб убрать не очень сложно, было бы желание.

Недавно В. Жириновский, часто опережающий и предсказывающий многие события, : «Карабах будет решен только после вступления Азербайджана и Армении в состав России». Можно по-разному относиться к автору этих слов, но не признавать, что многие незаживающие раны на постсоветском пространстве можно и нужно решать лишь способом более тесной интеграции (на абсолютно добровольных началах, кстати), очень сложно. И чем раньше начать этот процесс, тем безболезненней он будет происходить, пока ещё живы те, кто помнит великую братскую страну, на которую даже косо взглянуть нельзя было безнаказанно.

P.S.: В Военной Академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации есть факультет для представителей стран СНГ, где плечом к плечу учатся, пока ещё немногочисленные, представители Армении и Азербайджана. Очень хочется надеяться, что выпускники станут тем костяком, кто прекратит бессмысленную и беспощадную братоубийственную (в полном смысле слова) войну, продолжающуюся вот уже 30 лет.