Генеральный штаб Вооруженных сил засекретил информацию о количестве самоубийств в армии, но она точно не составляет два-три случая в неделю, как заявил раньше военный прокурор Анатолий Матиос.

Об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олег Грунтковский, передает Левый Берег.

«В последнее время некоторые средства массовой информации подают информацию несколько искаженно. Информация о том, что в среднем в зоне боевых действий на Донбассе еженедельно совершают самоубийство 2-3 военнослужащих не является правдой», — сказал военный.

Назвать количество самоубийств между военных, заявив, что это секретная информация. «Это информация для служебного пользования», — подчеркнул Грунтковский. Он также заверил, что это решение Генштаба не нарушает нормы закона «О доступе к публичной информации».

При этом Грунтковский сообщил, что в Украине коэффициент самоубийств составляет 0,007% на 100 тыс. военных, что соответствует мировой практике, передает .

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По его словам, во время войны в Ираке между военных стран НАТО такой коэффициент составлял 0,026%, а во время войны в Афганистане в советской армии — 0,29%.

«Что касается состояния правопорядка на сегодня — количество преступлений и происшествий в ВСУ уменьшилось на 41％ в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Снизилось также количество преступлений с уклонением от службы. На 16% уменьшились преступления, связанные с оборотом наркотических средств. На сегодняшний день по причинам, не связанных с выполнением задач по назначению, на 3% увеличилась смертность военнослужащих. На сегодня связанные с ДТП случаи смерти остались на уровне прошлого года. На 24% уменьшилась смертность, связанная с нарушением мер безопасности»,- сказал он.

Грунтковский также отметил, что статистика самоубийств военных в текущем году существенно не отличается от аналогичного периода 2017 года.

«Самой болезненной проблемой остается потеря личного состава из-за самоубийств. В 2016-2017 годах констатировано уменьшение количества суицидов в армии на 20%. Вместе с тем, эта проблема в фокусе внимания начальников всех уровней. В Украине коэффициент самоубийств составляет 0,007% на 100 тыс. военных, что соответствует мировой практике. Случаев по статье «доведение до самоубийства» не зарегистрировано», — рассказал Грунтковский.

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