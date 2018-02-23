Сегодня на “Радио Свобода” было опубликовано интересное интервью начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, в котором он сообщил, что ОБТ “Оплот” в ВСУ ожидают к концу этого года. Хотя, как отметил начальник Генштаба, ожидали их в конце 2017, начале 2018…

И вот знаете, я тоже первые “Оплоты” для ВСУ ожидал примерно в этом временном промежутке, но никак не год спустя. Почему так? Хорошо, для тех, кто не отслеживал мой цикл статей по “Оплотам” вкратце поясню.

В начале октября 2017 года, в статье «Когда ВСУ ждать первые Оплоты?» я размышлял о том, когда же ВСУ наконец-то могут получить первые современные танки, с учётом того, что в Таиланд отправляется очередная партия из пяти боевых машин, которая в сумме по контракту составит уже 37. Тогда же я акцентировал внимание, что процесс изготовления танка не следует путать с последующим процессом испытаний и тестов, а отправка не говорит о том, что на заводе только после неё приступили к изготовлению следующей партии.

Тогда же, на канале ICTV в вечернем выпуске «Факти» был показан репортаж про ОБТ «Оплот», в котором был зафиксирован танк с корпусом №41. Исходя из того, что отправленный в Таиланд крайний корпус был за №37, то на полигоне испытания тогда проходили минимум №38 — №42. С учетом же темпов сборки 3 танка в месяц, на конвейере должны были находиться как раз 41, 42 и 43 корпуса. Диссонанс?

Тогда эту задачу разрешил руководитель проекта «Оплот» завода им.Малышева Николай Клочко заявивший, что на заводе могут в месяц собирать 4-5 «Оплотов». Таким образом, даже если взять в учет то, что 41-й являлся крайним корпусом, но уже рассекающим по полигону, то на конвейер должны были находиться минимум 42-46 корпуса, а на декабрь и вовсе закрыт Тайский договор.

Но, как известно, в декабре прошлого года в Таиланд были отправлены лишь корпуса №38 — №43. Последние же шесть “Оплотов” планируется направить в далекую, жаркую страну, не раньше марта, а получить эти танки для ВСУ, согласно планам Муженко, аж к концу 2018 года.

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Выводы?

Во-первых, Николай Клочко явно приукрасил ситуацию со сборкой танков на мощностях завода им.Малышева. С учетом имеющихся темпов, 3 в месяц – вот реальная выдача конвейера.

Во-вторых, если в марте и будет закрыт тайский договор, то с учетом выпуска даже трех танков в месяц мы вполне можем рассчитывать к концу года на полноценный взвод “Оплотов”… Но тут, как водится, лучше не загадывать, а то можно и сглазить.

Ну и в третьих… Все же хорошо, что Пакистан пока у нас не заказал 100 “Оплотов”, а продолжил испытания. Надеюсь к тому моменту когда Исламабад разродится, мы не только обеспечим себя парой-тройкой танковых взводов (рота), но и увеличим конвейерную выдачу.

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