Илон Маск, кстати, п*здюк и про*бщик. Как и НАСА до него. Олухи. Кретины.

НАСА на своих «Вояджерах» и «Пионерах» отправляла таблички с изображениями голых людей, песнями и добрыми словами, а также месторасположением Земли, что вкупе с самими спутниками даст инопланетянам понятие о том, что мы неразвитые мясосодержащие добродушные идиоты, которых легко завоевать и держать в межгалактическом рабстве. Маск со своим Боуи туда же. Ну какие мысли возникнут у инопланетянина, когда он послушает Боуи? Или желание уничтожить Землю, или желание её захватить, потому что совершенно конечно, что раса, создавшая такую музыку, невоинственна, расслаблена и к сопротивлению не способна.

Советский Союз, отославший в космос слово «Ленин», и то был умнее, потому что изучившая личность Ленина инопланетная цивилизация или быстро и безболезненно уничтожит нашу планету во избежание заражения галактическим коммунизмом (и я могу их понять), или же в испуге поставит нашу планету на карантин (что тоже неплохо).

Не-е-ет, в космос инопланетянам надо отправлять совершенно другие вещи. Не милоту няшную, а пластинку «Пер Гюнта» Грига или предпоследний альбом «Оргазма Нострадамуса». Вместо табличек с голыми людьми – книжку по «Звёздным войнам» в обложке с надписью «Учебник истории за 11 класс». Изнутри спутник обтянуть красным бархатом с гипсокартонными завитушками и лепниной. На видном месте – портрет Адольфа Алоизовича, заботливо смазанный ядом кураре, и диск с режиссёрской версией «Пятьдесят оттенков серого», записанной поверх «Заводного апельсина». В углу должна стоять статуэтка Бога-Императора Человечества из игры «Вархаммер» и миниатюрная термоядерная бомба, которая уничтожит гостей сразу после того, как они по рации отчитаются руководству о находках (с обязательным проигрыванием перед взрывом какой-нибудь отдельно омерзительной мелодии, вроде восьмибитной версии «Деспасито», и записанной голосом оператора «Ощадбанка» фразы «Спасибо, что посетили наш спутник. Сейчас вы умрёте. Обратитесь в ближайшее отделение в аду»).

Вот тогда-то инопланетяне обтянут нашу Солнечную систему по всем краям желто-полосатой заградительной лентой с надписями «Не входить! Опасные ублюдки!» и мы сможем жить спокойно, не опасаясь вторжения непонятно кого, и уничтожая себя сами, без постороннего участия. А эти ваши «Теслы»-х*еслы – это зло, которое приведёт к нам гигантских осьминогов с Альфа Центавра. Я сказал.

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