Брошенные на произвол судьбы Вашингтоном и оказавшиеся под непрерывными бомбовыми ударами турецкой авиации, осажденные курды в северном сирийском городе Африн попросили и получили помощь от России. Пресс-секретарь курдских отрядов народной самообороны (YPG) 20 февраля объявил, что поддерживаемое Россией правительство Башара аль-Асада направит подкрепление в Африн для оказания военной помощи курдам. Сеть телеканалов France 24 сообщила, что конвой правительственных сил, входивших в Африн, попал под огонь турецкой артиллерии, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийские войска были вынуждены отступить.



Подпись к изображению: Над сирийским Африном поднимаются клубы дыма

Обстановка на местах остается неясной, но единственный факт, не подлежащий никакому сомнению, заключается в том, что Соединенные Штаты предали сирийских курдов менее чем через месяц после того, как Пентагон провозгласил создание 30-тысячных Сил пограничной безопасности в северной Сирии, состоящих главным образом из курдских бойцов, которые вытеснили из этого региона боевиков террористической организации ДАИШ.

Турция отреагировала на американскую инициативу вторжением в северную Сирию и нанесением бомбовых ударов по курдам, в результате которых, согласно сообщениям СМИ, погибли несколько сотен гражданских лиц. В знак уважения к Турции, Соединенные Штаты не предприняли никаких ответных действий, следовательно курды обратились за помощью к России.

Как написал Альфред Хакенбергер в немецкой ежедневной газете Die Welt от 19 февраля: «В случае создания сирийско-курдского военного альянса Россия окажется между победителей. Это значительно расширило бы военный контроль России над страной. А Турции пришлось бы прекратить свое набег в Африн, поскольку конфронтация с сирийскими войсками привела бы к прямому конфликту с Россией».

Можно уверенно сказать, что осада Африна – это лишь один из множества второстепенных эпизодов в долгой и трагической истории гражданской войны в Сирии. В то же время, вполне может оказаться, что это событие станет поворотным моментом, означающим окончательный крах американского влияния в Сирии и в целом на Ближнем Востоке.

Курды, прошедшие подготовку у американских и немецких военных инструкторов, представляли собой единственную наземную силу, независимую от поддерживаемой Россией армии сирийского режима Асада, после поражения суннитских ополченцев, поддерживаемых США, Турцией и Саудовской Аравией. Однако, курдское возрождение в Сирии встретило яростную реакцию в Анкаре, которая опасается, что курдское самоуправление, охватывающее Ирак и Сирию близко ее юго-восточной границы, соединится со быстро растущим курдским населением самой Турции. Согласно прогнозам, к середине 2040 годов более половины жителей Турции в возрасте до 30 лет будут этническими курдами.

После болезненного опыта в Ираке и Афганистане, Соединенные Штаты не готовы перебрасывать в Сирию наземные войска, помимо нескольких тысяч спецназовцев, развернутых в настоящее время на севере страны. Курды сражались в качестве союзника НАТО против ДАИШ и не хотели ничего, кроме американской поддержки. Турки, тем временем, являются членами НАТО лишь номинально, и враждебно настроены в отношении ключевых американских интересов. Турция, помимо только прочего, помогает России наладить поставки природного газа в Южную Европу в обход Украины по газопроводу «Турецкий поток». Турки отчаянно торгуются с Россией, но в конечном итоге, непременно уступят, предпочитая сохранить хорошие отношения с Москвой.

Так или иначе, Вашингтон просто парализован страхом, что Турция может выйти из состава НАТО, если Америка будет продолжать поддержку курдов. «Никто не хочет оказаться тем самым парнем, который потерял Турцию» – образно выразился один из чиновников администрации Трампа.

Базовая точка зрения Пентагона заключается в том, что курдская автономия создала бы беспорядок в Ираке, угрожая территориальной целостности страны. Шиитское правительство Ирака в настоящее время является союзником Ирана, а иракские военизированные формирования под иранским командованием развернуты в Сирии. Небольшой беспорядок в Ираке усилил бы позицию Америки в убыток Ирану.

Для Вашингтона путь наименьшего сопротивления состоял в том, чтобы использовать курдов для войны против боевиков ДАИШ, а затем бросить их на произвол судьбы. Это не оставило курдам иного выбора, кроме как обратится к правительству Асада и его российским покровителям. В результате, в настоящее время Россия является ключевым союзником как для правительства Сирии, так и для курдских ополченцев, в которых США видели свою главную наземную боевую единицу в регионе.

Израиль, единственный настоящий союзник Америки в ближневосточном регионе, сразу понял последствия сложившейся ситуации. Михаэль Орен, заместитель министра по пропаганде в правительстве премьер-министра Биньямина Нетаньяху, заявил 12 февраля в интервью Bloomberg News: «Американская часть этого уравнения должна поддерживать нас», но США практически «лишились рычагов влияния на местах. Америка не делала полновесной ставки в Сирии, и сейчас она оказалась попросту вне игры». Два дня назад истребитель F-16 израильских ВВС был сбит зенитной ракетой над Сирией. В большинстве сообщений утверждается, что самолет сбила сирийская зенитная батарея, стреляющая советскими ракетами времен холодной войны А-7. Но есть также неподтвержденные данные о том, что это была ракета С-200, выпущенная российскими военными. Если это так, то Россия, по всей видимости, хотела показать Израилю, кто на самом деле главный в небе над Сирией.

Израильская дипломатия с Россией, похоже, все же принесла свои плоды. Во всяком случае, 20 февраля телеканал Russia Today передал сообщение информационного агентства ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел России Сергея Лаврова: «Россия осуждает замечания Тегерана о том, что Израиль должен быть стерт с географической карты, а также считает, что решение любых региональных проблем не должно рассматриваться сквозь призму конфликта с Ираном». Согласно сообщению RT, Лавров сделал это заявление на конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» по теме «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях», добавив, что напряженность между Израилем и Ираном обостряется и для этого имеются определенные исторические причины.

Россия не хочет ирано-израильской войны, а хочет быть региональной державой, удерживающей обе стороны от прямого военного конфликта. По всей видимости, после фиаско в Африне, которое оставило Америку без каких-либо союзников и рычагов влияния в Сирии, Израиль может рассчитывать только на Россию. Предполагаемая курдская пограничная охрана была последней американской фигурой на сирийской шахматной доске, но Вашингтон отказался от нее. Сегодня трудно даже вообразить, на какие рычаги США могут еще надеяться.

«Американцы играют в «Монополию», а русские – в шахматы», – так называлось эссе, опубликованное десять лет назад. Для администрации Соединенных Штатов американские активы в регионе похожи на отели на доске игры «Монополия», которые следует защищать индивидуально и по частям. Не существует никакой единой стратегии, которая оценивала бы их относительную важность или указывала бы, могут ли они быть принесены в жертву для достижения более крупной цели.

Россия, в отличие от Америки, рассматривает свои активы как фигуры на шахматной доске, единственная функция которых заключается в том, чтобы внести свой максимальный вклад в достижение единой цели: выиграть партию. Ими можно безжалостно жертвовать, когда того требуют обстоятельства. У Вашингтона нет никакой стратегии, то есть никакого желаемого конечного положения вещей, ни в отношении Турции, ни Сирии, ни Ирана. Как известно, если вы не знаете, куда хотите прийти, вам подходит любая дорога.

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