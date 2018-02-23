«Кукус и Мукус нашли экскремент. Холерой закончился эксперимент» — был такой стишок, оказавшийся пророческим для России. Как только взрослые дяди и тети принялись изучать генетические коды и отыскивать «дополнительные хромосомы» нации – в страну сразу пришла фашистская чума, приняв характер опасной эпидемии. Слова актера Алексея Серебрякова, давшие характеристику современному «русскому человеку» не могли не возбудить фашистскую общественность. Ибо «наглость, подлость и хамство» — это не про них. Про них – «вежливый отжим и открытый ядерный шантаж». Есть от чего возмутиться. Тут «повторялка» взросла до небес, как собачий фаллос на розовой грядке, а Серебряков унижает его детородные достоинства. Посему – и «актеришка он третьесортный, и вообще – алкоголик, вот и пусть загнивает в своей Канаде, отлученный от Станиславского и прочего Бонч-Бруевича».

Да и черт с ним, актером-предателем. Тут у нас дела похлеще. Царь пропал и носа из кремлевского угла не кажет. С ним всегда так: как только катастрофа или стрельба с сотнями трупов – победоносец распыляется на атомы, будто его и нет совсем. А ведь на дворе «президентская», прости Господи, кампания. Кандидаты разъезжают по городам и весям, агитируют, речи толкают, убеждают электорат поставить галочку напротив их фамилий, а этот – спрятался и молчит серьезным рылом Пескоструя. Просто он знает, что мадам Порнофильмова нарисует такие числа – Лобачевский закачается. Единственное, что навязчиво чешется между ветвистыми рогами – это явка. И если на плебисцит припрется мало холопов – с легитимностью получится беда.

Не катастрофа, конечно, ибо любой либеральный вой мы заткнем всепобеждающей дубинкой, но все равно – неприятно. Народец у нас трусливый и подленький, любит исподтишка яйцо метнуть в баннер с божественным изображением – вот и приходится отряжать целые группы «ментов», чтобы топтались и не позволяли выражать любовь народную. Но вот явка должна случиться хотя под конвоем. На предприятиях проводят собрания, вывешивают угрожающие объявления, на магазинных чеках печатают уведомления, в химкинской школе уже 12 февраля репетировали день выборов, так что скоро из каждого унитаза высунется взлохмаченная голова пропагандиста и докричится до самых масс: «Шевели чреслами! Приди и сунь в дырочку, после чего – смерди спокойно!..»

Между тем, Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию и признал, что российская сторона не только пыталась вмешаться в американские выборы в 2016 году, но и то, что это вмешательство действительно состоялось. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Этот удар в спину оказался столь внезапным, что мерцающий вождь может запросто превратиться в исчезающий вид. Ведь если Трамп окончательно скажет, что «да, вмешательство было», то с «другом Владимиром» разговаривать больше не о чем. И сейчас Володя усиленно зарылся в бумагах и по примеру Ельцина «работает с документами». Еще бы: на 1 марта назначено письмо Федеральному Собранию. О чем он там соврет? О боеспособной армии, сотнями теряющей то ли бойцов, то ли – наемников в песках Сирии? О великих экономических свершениях, когда даже триллион долларов, уворованный подельниками, оказался под ударом на проклинаемом Западе? А, может, он расскажет о разрушенном тракторном заводе в городе Рубцовск Алтайского края и о десятках и сотнях иных предприятий, по которым прошелся Мамаем его всепобеждающий стабилиздец?

Нет. Он скажет правду – о том, как все эти годы неведомые западные враги строили козни против несгибаемого государства, и как невозможно сломить наш великий дух. Он и сам верит в этот белогорячный бред, ибо опьянен величием территорий, в недрах которых что только не зарыто. Одна беда: жить на этих территориях невыносимо, и кладбища заполняются со скоростью экшн-триллера. Еще пара-тройка лет, и работать будет некому – всех выкосит чудный «Боярышник». И рожать будет некому, потому что кто захочет плодить биомассу на стопроцентный убой? А под тем же «Боярышником» генофонд получается уже не только с лишней хромосомой, но и с дополнительными конечностями.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Так заканчивается любая ложь. Обязательным прозрением и проклятием тем, кто лгал. И про «мыжебратья», и про «ядерный пепел», и про «нанотехнологии». Итогом этих сладких елейных речей всегда оказываются похороны. Население ждет некролог на первой странице, а ему приходят похоронки из Афганистана или – как теперь – из Сирии. И попробуй что-нибудь рассказать: набегут ФСБшники и законопатят «за разглашение государственной тайны». А тайны-то никакой нет. Есть индульгенция на убийство целой страны, выданная пьяным Ельциным ошалевшему от такого внезапного счастья бандиту Путину. Вот он и убивает. В домах и на подлодках, в Крыму и сирийских песках. Даже если вы не на войне – это вам только кажется. Съел пальмовое масло под видом сырной замазки – и заработал онкологию. А медицину Путин предусмотрительно уничтожил. На этой войне, ведущейся против собственного народа на территории России свистят не только пули. Невидимый яд по бешеной цене отравляет россиян ежедневно, не забывая грамотно увести вспышки ненависти от стен Кремля: «Это не мы. Это – враги! Вон их сколько! И скажите спасибо великому Путину, что он им противостоит. Если бы не он – здесь уже вышагивали бы солдаты НАТО, насилуя ваших дочерей. А так – ваши дети только лишь пьют водку и колются, зато – без тлетворного влияния дяди Сэма…»

Вот о чем он расскажет 1 марта. И ведь не солжет, стервец. И сойдет с трибуны походочкой приблатненного пацанчика. Потому что «и чо вы мне, терпилы, сделаете? Аз есмь царь. На четвертую ходку иду, в натуре. Медведев, наколи мне еще один купол на спину, век воли не видать!..»

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира