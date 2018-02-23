В ночь на 22 февраля 2018 года в Cети появилась информация о переброске в Сирию двух новейших российских истребителей Су-57. Как сообщается, машины прибыли на авиабазу Хмеймим в сопровождении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У и истребителей Су-35. iz.ru разбирается в причинах и перспективах применения новой техники.

«Ромб-3»

Подобная история не нова — в частности, в 1980–1981 годах ВВС СССР провели в Афганистане две операции, «Ромб» и «Ромб-2», в рамках которых в боевых условиях были испытаны штурмовики Су-25. В рамках первой операции в Афганистане обкатали еще и палубные самолеты вертикального взлета и посадки Як-38, которые предлагались ВВС на роль самолета поддержки войск.

«Ромбы» продемонстрировали высочайший потенциал Су-25 (который был запущен в большую серию) и довольно низкие качества Як-38 (которому начали создавать замену). Случаи обкатки в бою на стадии испытаний были и у других отечественных машин (включая, например, вертолеты Ка-50).

Аналогом этих операций можно считать и направление в Сирию истребителей Су-57.

Аргументы «за»



А-50У

Причины командировки в Сирию машин пятого поколения не пояснялись, однако по мнению специалистов, их две. Во-первых, предполагается испытание разработанных для Су-57 авиационных средств поражения, прежде только — применяемых из внутренних отсеков. Во-вторых, это испытания бортового радиоэлектронного оборудования в реальных условиях — самолету предстоит обнаруживать чужие летательные аппараты, включая истребители-невидимки F-22 и беспилотники вне полигонных условий.

По некоторым данным, у Су-57 уже есть опыт обнаружения самолетов «воздушного патруля» НАТО в небе над Прибалтикой, однако воздушная обстановка над Сирией и Ираком гораздо сложнее. Среди прочего, нельзя исключать возможность установления радиолокационного контакта с истребителями F-35 ВВС Израиля.

Программа ПАК ФА (перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации)? в рамках которой был разработан истребитель Т-50 (таково внутрифирменное обозначение Су-57 в КБ Сухого), является одной из самых приоритетных для ВВС и в целом Воздушно-космических сил, и от того, как истребитель продемонстрирует свои возможности в реальных условиях, может зависеть очень многое. В частности, и параметры перспективного контракта — как на серию для опытно-боевой эксплуатации, так и на полномасштабное производство.

Аргументы «против»

В значительной части они сводятся к недостаточной испытанности машины. Истребитель только что завершил первый этап госиспытаний, в рамках которых боевое применение отрабатывалось довольно ограниченно.

Другим серьезным аргументом может быть раскрытие характеристик новой машины потенциальному противнику — конечно, что летающие над Сирией Су-57 будут изучать очень пристально, и скорее только в ближайшие дни количество специальных бортов в воздушном пространстве региона резко возрастет.

Еще один аргумент, который ни в коем случае нельзя недооценивать, это риск возможной потери машины — особенно с учетом недавней атаки террористов на базу Хмеймим. Остается надеяться, что меры против повторения подобного инцидента были предприняты.

Чья инициатива?



Су-35

Наиболее очевидный вариант инициатора подобных «фронтовых испытаний» — это генерал-полковник Сергей Суровикин, главком ВКС, недавно вновь вернувшийся к управлению российской группировкой в Сирии, которой он командовал до декабря 2017 года.

Учитывая, что сейчас наличие у любого образца вооружений «сирийского» опыта является серьезным аргументом в пользу его закупок, можно сделать вывод, что Су-57 находится на довольно высоком месте в списке приоритетов — иначе машиной просто не стали бы рисковать, отложив ее «боевой» прогон на год-два.

Оппоненты и задачи

В первую очередь, конечно же, интересно, как Су-57 покажет себя в «условном» противостоянии с новейшими американскими боевыми самолетами — F-22 и, вероятно, F-35 ВВС Израиля, а точнее, насколько эффективно радиолокационный комплекс новейшего российского истребителя сможет обнаруживать эти машины? Не менее интересны и способности установленных на Су-57 пассивных систем по обнаружению излучения чужих радаров, систем связи и т.д.

Очевидно, что Су-57 не будут применяться сами по себе — новейшие машины прибыли в Сирию в составе группировки, включающей также истребители Су-35 и самолет ДРЛО А-50У, что говорит также о предстоящей отработке взаимодействия этих самолетов друг с другом в боевых условиях.

Последствия

Боевое применение в Сирии истребителей Су-35 не только подтвердило их возможности в глазах собственного командования, но и резко повысило интерес со стороны зарубежных контрагентов. Если договор на поставку этих машин в Китай был подписан еще в ноябре 2015 года, когда сирийская операция только разворачивалась, то договор с Индонезией, а так же интерес к самолету со стороны ОАЭ и других потенциальных заказчиков в значительной степени обусловлены результатами применения их в Сирии.

Испытания в боевых условиях Су-57 могут оказаться с этой точки зрения не менее полезными — особенно учитывая долгий торг с Индией по вопросу закупки самолетов FGFA — экспортной версии новой российской машины.

Главным же последствием должно стать решение о поставках Су-57 для ВВС России. В настоящее время имеющиеся планы предусматривают закупку 12 самолетов опытно-боевой партии в ближайшие годы с последующим заказом крупной серии. Очевидно, что и размер этой серии, и темпы производства новых самолетов будут в значительной мере определяться по результатам испытаний Су-57 в Сирии.

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