Сразу перейдем к сути проблемы: губернатор Закарпатской области с безобразной фамилией Москаль назвал исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун «е…нутой». Оскорбление было нанесено публично, при большом скоплении народа в ходе какого-то официального мероприятия. Присутствующие встретили реплику губернатора, унижающую умственные и чисто женские достоинства Супрун, одобрительными возгласами. Многие цинично посмеивались. Москаль, встретив понимание зала, обозвал «дол…ебами» практически весь действующий состав Кабинета министров.

За исключением премьера Гройсмана. Хотя… В принципе, и его назвал «дол...ебом». Что происходит?! Как могут представители власти европейской, антикоррупционной страны, где уже начали испытывать «гиперлуп» на кошках, называть министра здравоохранения «е...нутой»!? Да, Ульяна лишь исполняет обязанности министра. Причем не первый год. Да, возникли некоторые шероховатости с реализацией прогрессивной медицинской реформы. Народ стал массово дохнуть от отсутствия вакцин и квалифицированной помощи врачей. Однако это не дает права Москалю характеризовать психологическое и умственно состояние Супрун с помощью нецензурной лексики. Помимо только прочего, госпожа Ульяна является женщиной. Конечно, в это трудно поверить, но факт остается фактом. В личном деле Супрун указан пол. Женский. Пока еще не ввели графу с обозначением иной ориентации. Проект уже есть. Человек, сомневающийся в своей ориентации, может смело поставить крестик напротив графы «иное». Это нормально. Европейские ценности, права трансгендеров, защита пид…сов от чрезмерного насилия со стороны правоохранительных органов. И называть женщину, приехавшую из далекой Америки лечить нас, папуасов, «е...нутой»?

Это уже не просто оскорбление. Тут, знаете ли, попахивает сексизмом. А именно сегодня, 23 февраля, судя по резкой активизации пид... политиков, депутатов и правительственных чиновников, проводится день борьбы против сексизма и гендерного неравенства. В Киеве проходит представительная научная конференция в защиту прав ЛГБТ-меньшинств.

На ней выступает Светлана Залищук, которая подняла знамя борьбы за права геев, выпавшее из рук ее гражданского мужа Сергея Лещенко. Она четко заявила: «Ни о какой евроинтеграции не может быть и речи, пока существуют сексизм и гомофобия». Мы должны по капле выдавливать из себя советские предубеждения. И именно в этот момент Москаль назвал Супрун «е...нутой».

В дело был вынужден вмешаться премьер Гройсман. Он с утра, не жравши, не ср…ши, провел телефонный разговор с губернатором Закарпатской области. В ходе беседы стороны обсудили «е…нутость» и.о. министра здравоохранения, а также пути выхода из создавшейся ситуации. Геннадий Москаль в разговоре подтвердил свое ранее высказанное мнение о некоторых качествах и.о. министра. Премьер Гройсман в мягкой, тактичной форме посоветовал губернатору «найти в себе силы публично извиниться перед женщиной». Москаль не менее тактично послал главу украинского правительства «на х…й», высказав при этом ряд утверждений явно гомофобского характера. В частности, он выразил сомнение в сексуальных предпочтениях премьера, намекнув при этом на крупный рогатый скот, с представителями которого Гройсману, по мнению Москаля, необходимо вступать в отношения. Был также упомянут некий «гусь», которого премьер может купить на рынке, чтобы затем совершить половой акт с его (гуся) мозгом. В итоге стороны были полностью удовлетворены достигнутым консенсусом.

На мой взгляд, проблема «еб…сти» и.о. министра здравоохранения имеет целый ряд аспектов.

Во-первых, речь идет о гражданке США, которая подверглась надругательствам сексистского характера со стороны официального представителя украинской власти. Под угрозой оказались двусторонние стратегические отношения между Киевом и Вашингтоном. И это именно в тот момент, когда Трамп готовится выслать первую партию «Джавелинов» для сдерживания агрессора. Возможно, будет официальное заявление Госдепа по поводу «е...нутости» Ульяны Супрун, что поставит официальный Киев в неудобное положение, то есть действительно раком.

Во-вторых, может пострадать морально-психологическое состояние и.о. министра здравоохранения. Она получила довольно тяжелую душевную травму и, непременно, нуждается в помощи опытных психоаналитиков. Неизвестно, насколько глубоко потрясение госпожи Супрун, поскольку в английском языке нет четких и однозначных аналогов понятия «е…нутая». Наиболее близок по значению глагол, который мы по цензурным соображениям не можем воспроизвести. Однако он имеет ярко выраженную сексуальную нагрузку, что искажает первоначальный смысл, заложенный губернатором Москалем.

В-третьих, использование губернатором Закарпатской области подобных выражений свидетельствует о глубоком кризисе всей вертикали власти, выстроенной на основе европейских стандартов. Вы представляете, что будет, если каждый госчиновник позволит себе высказаться о деловых качествах Ульяны Супрун в подобном духе? Мы же опять погрязнем с головой в «русском мире», которому сказали «остаточне прощавай».

Что необходимо сделать? Прежде только, продемонстрировать всенародную поддержку Супрун. Целесообразно провести флешмоб с хэштегом #нееб…нутаяЯ! Премьер Гройсман должен немедленно подать представление на увольнение Москаля по статье «циничное нарушение гендерного равенства». Если такой статьи нет, то Рада должна внести соответствующие изменения в действующее законодательство.

Затем провести научно-практическую конференцию на тему «Гибридная война губернатора Москаля: кремлевский след». Докладчиками можно поставить Лещенко и Залищук. Они знают толк в правах геев. Пригласить экспертов «112» телеканала, других геев, пострадавших в свое время от сексуального насилия и тирании диктаторского режима Януковича. В ходе «срача», как известно, рождается истина. Вне всякого сомнения. И, наконец, написать открытое письмо главам диппредставительств ЕС и США, аккредитованных в Киеве. В документе выразить твердое убеждение в том, что мнение Москаля о «е…сти» Супрун не отражает убеждений большинства активистов и волонтеров. С помощью комплекса подобных мероприятий удастся восстановить честь и достоинство Ульяны Супрун. Или не восстановить…

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