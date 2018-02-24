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|«Мои друзья мертвы»: 15-летний ребенок показал, что наделал Путин в Сирии (фото, видео)
|24.02.2018 16:24
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Подросток из сирийской Восточной Гуты, которую в последние дни бомбит сирийская армия при поддержке РФ, 15-летний Мухаммед Наем рассказал о последствиях атак.
Так, в своем Twitter он показал, во что превратились улицы и здания после бомбардировок, передает Обозреватель.
В частности, он выложил шокирующие селфи. Парень говорит: «Многие мои друзья мертвы, и в этом виноваты Асад (президент Сирии), Путин (глава России) и Хаменеи (верховный правитель Ирана».
Его импровизированный репортаж уже показали ведущие телеканалы США.