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«Мои друзья мертвы»: 15-летний ребенок показал, что наделал Путин в Сирии (фото, видео)
24.02.2018 16:24
«Мои друзья мертвы»: 15-летний ребенок показал, что наделал Путин в Сирии (фото, видео)

Подросток из сирийской Восточной Гуты, которую в последние дни бомбит сирийская армия при поддержке РФ, 15-летний Мухаммед Наем рассказал о последствиях атак.

Так, в своем Twitter он показал, во что превратились улицы и здания после бомбардировок, передает Обозреватель.

В частности, он выложил шокирующие селфи. Парень говорит: «Многие мои друзья мертвы, и в этом виноваты Асад (президент Сирии), Путин (глава России) и Хаменеи (верховный правитель Ирана».

Его импровизированный репортаж уже показали ведущие телеканалы США.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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