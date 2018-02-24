Подросток из сирийской Восточной Гуты, которую в последние дни бомбит сирийская армия при поддержке РФ, 15-летний Мухаммед Наем рассказал о последствиях атак.

Так, в своем Twitter он показал, во что превратились улицы и здания после бомбардировок, передает Обозреватель.

В частности, он выложил шокирующие селфи. Парень говорит: «Многие мои друзья мертвы, и в этом виноваты Асад (президент Сирии), Путин (глава России) и Хаменеи (верховный правитель Ирана».

Его импровизированный репортаж уже показали ведущие телеканалы США.

The 15-year-old documenting Eastern Ghouta massacre with selfie videos — muhammad najem (@muhammadnajem20)

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