Танзанийское судно Sky Moon, которое конфисковали за заходы в порты аннексированного Крыма, передадут Военно-морским силам Украины, сообщил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко, написала Государственная пограничная служба в Facebook, передает издание Гордон.

Это судно морские пограничники задержали 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай, несмотря на сопротивление экипажа.

«Высадка досмотровой группы проходила в экстремальных условиях – на ходу, поскольку капитан проигнорировал законные требования пограничников остановить судно и принять обзорную группу на борт. В дальнейшем в судовых и паспортных документах экипажа пограничники нашли подтверждения фактов захода судна в порты на временно оккупированной территории Украины и перемещения оттуда груза. Далее судно доставили в порт Рени», – рассказали в Госпогранслужбе.

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Напомним, судно Sky Moon пограничники задержали на пути из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты. Капитан пытался имитировать поломку корабля.

15 марта 2017 гола Малиновский районный суд Одессы конфисковал судно.

Капитан судна – гражданин Сирии – и один из основателей компании-грузовладельца – гражданин Молдовы, привлекаются к уголовной ответственности в Украине.

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