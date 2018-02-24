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|Танзанийское судно Sky Moon, конфискованное за заходы в порты оккупированного Крыма, передадут ВМС Украины
|24.02.2018 16:42
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Танзанийское судно Sky Moon, которое конфисковали за заходы в порты аннексированного Крыма, передадут Военно-морским силам Украины, сообщил заместитель военного прокурора Южного региона Роман Мрочко, написала Государственная пограничная служба в Facebook, передает издание Гордон.
Это судно морские пограничники задержали 30 ноября 2016 года в украинских внутренних водах на реке Дунай, несмотря на сопротивление экипажа.
«Высадка досмотровой группы проходила в экстремальных условиях – на ходу, поскольку капитан проигнорировал законные требования пограничников остановить судно и принять обзорную группу на борт. В дальнейшем в судовых и паспортных документах экипажа пограничники нашли подтверждения фактов захода судна в порты на временно оккупированной территории Украины и перемещения оттуда груза. Далее судно доставили в порт Рени», – рассказали в Госпогранслужбе.
Напомним, судно Sky Moon пограничники задержали на пути из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты. Капитан пытался имитировать поломку корабля.
15 марта 2017 гола Малиновский районный суд Одессы конфисковал судно.
Капитан судна – гражданин Сирии – и один из основателей компании-грузовладельца – гражданин Молдовы, привлекаются к уголовной ответственности в Украине.