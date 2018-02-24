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Бабка Меркелиха и Заиц челобитную Светлейшему написали, чтоб не добивал мышат с афтоматами. Мышевуд усилинна снимаит душыраздирающии сцены с убиенными беременными стариками и конечно дитями, сие ясно я думаю. Вообче в любой ихняй шняги ф первую очирить вражыскии бомбы падают исключительно на дитишак, старикоф и мадамаф, ну а ужо белыи каски и красныи трусы их спасают на камеры и громко призывают Аллаха в свидетели...за чо, собственно говоря, Аллах их обязательно и карает, ибо почему? Ну ибо Аллах то сущетвует, а они именем Аллаха врут, ну и чаво они хотели в ответ? Сие могут делать токмо искренне НЕверующие люди от тупасти душы сваей, ибо не верют в Бога и считают что именем Его можно врать, обгажывать невиновных и обелять убийц, а сие шыбко большая ошыбка ухаха. Вообче духовную составляющую этой, отдельно взятой войны никто не анализирываит, а шыбко зря, шыбко зря...хотя наверное некому, ибо если даджыть христиане по своему, а мусульмане (истинные) по своему толкуют происходящее (и сие мы умолчим про иудеев) то всю ситуацыю вместе, на предмет того чо из за чего выходит и почему заканчуицца именно так а не иначе, не смотря на то, что по всему их пониманию могло закончицца токмо наоборот...вот про то никто вместе ни складуит и ни анализирываит, сие нада восполнить када та.Ибо кто акромя ката? Праильна - акромя ката токмо кот ыхыхы. Сие джыть мышня облезлая как считала - супротив Сирии вся НАТА и все самыи жырныи государства Залива и сам Мышраиль и одна США чаво стот, а сюды джыть пихаим и Гирмаию и Британию и Травокурию и шведаф и короче всю евролицыю банду, вмести с Садистами и прочими богатейшими вирблюжатниками, плюс Митаньяха са всей масадай, цахалай и спящими агентами, плюс вечные предатели ближних своих - курды. Ну и как сии макаки должны были думать? Знамо дело они ни сумливалися в исходе - Асад в могиле, Сирия поделена, Мышраиль расшырился, Курдистан стал *ля микро-империей, Садисты отхватили кусок ну и так далии по мелочам, ну а далия - нефть Ближнего Востока переходит под контроль мышастых западлоидов и все наши газопроводы и нефтепроекты на Европу можно хоронить вместе с влиянием на сию Европу, далия нас ужо по настоящему можно удушывать и...дажи продолжать ни хочу. НО НО НО получилося всё с точностью до наоборот и посему бешенства мышовая бисконечно, они не могут понять, сие реально я вам говорю, они не могут понять как сие вышло, ибо как ты не считай у тебя выйдет победа этого подавляющего большинства самых мощнейших и богатейших нор этай фселеннай...ну а как иначи то? И почему оно иначе? Сие джыть заворот мозгу мышачий и ничаво болия. Сие надо понять,это важна вещч между прочим, вот то что произошло и отношение всех сих западлоидов и вирблюжатников к этому...ибо иначе чем они планировали вообще никак не могло быть, понимаете? Болия таво я вам скажу. вот возьмити сами кто соображает, сложите расстановку сил на той стороне и потом сложити на нашей, ну отстраненно и попробуйте с холодной головой и расчетом просчитать кто победит...и у вас выйдет именно то, чо считали и они все, ну ибо иначе не выходит по всей логике военных и околовоенных вещов...но оно вышло, вы понимаити? Не могло выйти никак и сие понимали все НО - взяло и вышло.

Для того чтобы так вышло, должно было произойти несколько чудес подряд, ну нелогичных ситуацый, коие невозможно просчитать путём военного просчитывания, но они вышли.

А тчаво кот знал что ни выйдут? Праильна, мыхи, вам этого не понять, ибо тута включаицца иная логика, коию вы и ваши сотоварищчи по гори не просчитывали ибо не в сстоянии.

Тэкс...я отклонился от темы..Так вот, товарищчи мусульмане, если кто читаит ката, чтоб вы понимали микро-причину алеса коий получают мышовые наёмники и сторонники развала Сирии, ну сие ясно про кого я...так вот, када некто принимает ислам и семья его молится и он вроди угу...но потом он вдруг берёт и начинает именем Аллаха врать, убивать и так далии...вот тута важный момент - кабы молча был бы иное дело, но когда имя Аллаха упоминается вечно вместе с враньём дабы обвинить невиновного и далия - упоминается при кожном запуске снаряду коий летит убивать человека..такая происходит хвостоверть - Аллах наказывает и его и всех его сторонников, ибо Он существует...может для кого то сие и сюрприз что Он существует, но сие так...может сие и беда для кого то, но Он есмЪ.

Я вам дажи больши того скажу, хочити верьти а хочити нет, сие ваша дела, так вот...персы получут и ужо получают бОльшее влияние в исламском мире и во всем мире супротив простой обычной логике, ибо их шыбко мало по сравнению с суннитами и все супротив их ВСЕ! так вот, они непременно должны были получить сие влияние супротив логики, как сие кот знал? Кот знал сие исходя из иных законов, все должно было складываться незаметно именно в их пользу ибо в том есмЪ важная духовная причина - они шибко боятся врать именем Аллаха...ну и все остальные гадости, если их ужо делать необходимо, а сие бывает, то сие ни делается никогда ими с криками "именем Аллаха" или "Да поможет Аллах" нет, ни ни впутают Его в сомнительные дела...Ну и сие токмо микро-часть того, почему именно исходя из духовных законов в Сирии и вообще на БВ все должно было стать так а не иначе, не смотряна то, что любой профессиональный военный знаток, если вы ему дадите исходные данные по всем сторонам, вот любой вам даст ясную оценку - что Асад (условно Асад) победить не имеет шанса и его малое коликчество союзников в том числе. Так собственно и было - се эксперты НАТЫ ни сумливалися в исходе, ибо он очевиден...ЕСЛИ НЕ УЧИТЫВАТЬ ДУХОВНУЮ СОСТАВЛЯЮЩУЮ ЭТОЙ ВОЙНЫ.

При чом всей войны...ибо одно связано с другим и каждый кто связан с ТОЙ стороной имеет очень отвратительную духовную картину, если разобрать и каждого игрока в отдельности и вместе - это просто мерзкая субстанцыя и ничего болия. Когда же мы возьмем нашу сторону (условно строна Асада) то мы обнаружым иную картину, вот принципиально иную..болия вам скажу - кабы в Сирии не проживали курды и часть арабов что продажна по сути своей, вот кабы их небыло, то ни смотря ни на какие силы с иной стороны - победа была бы взята давно. Такая вот парадокса. Маленькие силы, обладающими некими духовными качествами, пущай они и не очевидны многим..так вот сии маленькии силы получают десятикратную силу из иных измерений и реальность меняется под них, понимаете...под их победу. И пущай вас в десять раз больше и вы в сто рас мощнее имеете оружию - вы проиграете...условно говоря потому, что врёте именем Аллаха. (ну сие условно, сие я для примеру)

У миня часта складуицца такоя устойчивая фпичатления, что кот более верующий в Аллаха. чем многие мусульмане, такая вот парадокса. Ну во первых, я точно знаю что Он есмЪ. во вторых я точно никогда Его именем не буду трипацца о чом попало, тем более даже в мыслях выпрашивать у Него смерти кому то...ибо если кот чего и просит у кого, то токмо "по делам и помыслам воздать" и сего, во многих случаях довольно, уверяю вас, тем более что есмЪ Законы вселенной и Бога, коие, верите вы в то, или нет, они работают всегда и безотказно, просто надо знать их.

Вот к примеру сии видевы, им нет числа, в коих с криками "Аллах велик" сии лохи либо расстреливают кого то, либо за*ерачивают снаряд на город...так вот, тута такой маленький момент я вам объясню, хотя даже в этом ОГРОМНОЕ ЧИСЛО сих моментов, объясняю маленький - сколько рас типеря кто угодно сии видевы прокрутит и прослушает, столько рас Аллах сие услышит и Ангелы будут воздавать и воздавать и сие будет шибко долго еще, пока люди не перестанут сие включать и именем Аллаха ни буит визуализирывацца убийства нафсю фселенную...такая вот хвостверть И воздаяния, они не слепая, Бог же читает в сердцах, от него невозможно ничего скрыть..сие как мышня старается переиодикчески обмануть Бога сие так же, в последнюю времю начали поступать сии так называемые мусульмане, коие всюду и воюют за мышовые интересы В НАДЕЖДЕ что и сами получат гешефт. Я их называю иудействующие мусульмане, ну сие у нас есмЪ иудействующие вместохристиане, а у вас иудействующие вместомусульмане. Тэкс..ладна...сие я ни туды попёр...о духовной составляющей этой войны по кускам напишу потом, начну тогда когда США выйдут из Сирии..ибо почему? Ибо не хочу чтобы они вдруг поняли свои какие то ошибки и начали их исправлять, пущай сидят как шлак миру тама пока. Их состояние сейчас на тонком уровне - шлак. Вот сие ужо процесс закончился и типеря они шлак, у их типеря очень долго ни буит военных победаф, на их мести щас нада шустро отовсюду уйти, посидеть лет десить, прижать свои задницы и поработать над состоянием их внутиннява миру...ну сие из области хвантастики, аднака я почему то считаю что так и буит..они будут вынуждены искать ответы на сложные вопросы, навроди отчаво мы в дирьме если мы самыи такии виликии? ыхыхы и тада, вероятно начнут медлинна соображать...а можыти нет, ибо там всигда рядом мышы, коие уводют этот народ в исполнение своих хотелок и не дают им думать о себе самих. Ну сие ни наша дела, пущай как хотят. Кот им ни дохтар.

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Када я клипал прошыисят лет подъему и развития России сие не означает что через 60 лет буит упадок, вообче нет, ибо у миня многие спрашывали. Я просто клипанул про цыкл коий расчитуицца на шыисят лет и начинается в этой годии нихвоста болия...я не смотрел дальше шестидесяти просто, может дальше ещо большый подъем буит...можыт потом посчитаю..ну сие на это время нада...ни мения недели..

Духовное преображение России произошло совсем недавно и сие ещо не законченный процесс, но вспять его ужо не повернуть. Коликчество людёв, с коими нихвоста не сделаешь стало шыбко маленьким и сие прекрасно. Хотя конечно вирус вместореальности, сией мышовой шызохрении продолжает действовать и размножаться, но тута перебор вышел, как я вижу, из за огромного желаия лепителей шызохрении навязать своё - моск огромного числа людей просто тупо от их устал в итоге и подсознание тупо блокирует желаемые лепителями имоцыи, посему все успокаиваюцца и токмо испытуют лёхкую неприязнь к вещателям из разных нор, пущай и бессознательно, но сие токмо пока...потом придёт и обчее понимание отчего так.

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Европа примет решение в итоге и создаст противоракетную систему вместе с нами,сначала своя армия, потом создание совместной ПРО. При чом, думаю, что в недрах той фселеннай ужо прикидуют на карте куды и чо вляпать втихарька. Ипоха тесного союза Европы и США заканчивается на наших глазах. В союзе с США постепенно, все быстрее и быстрее Европа теряла самостоятельность, независимость и саму себя, в дальнейшем могло быть тлько исчезновение Европы как европейской цывилизацыи и превращение того пространства в нечто наподобии бывших британских колоний, только с частью белого населения, коие однако ничего уже не решало и вместе с неграми вкалывало бы на амеро-мышовое счастье, воевало бы за сие счастье, платило бы и ни квакало...мдяяя.. Европа надолго запомнит то состояние в коие превратились, постепенно уступая и уступая заокоанскому гегемону всё и вся...ещо немного и от них осталася бы токмо территория с невнятным населением, ожидающас сигнала из Вашингтона об том чо можна исть на зафтраки а чо никак нельзя. Сей позор войдёт в историю, ибо даже последствия мировых войн никогда не доводили Европу до такого жалкого состояния к коие они превратились одной токмо дружбой с Вашингтонщинай ухаха сие капец конечно, этот урок должны выучить и запомнить все - как можно долгими столетиями вершыть судьбы мира, творить цивилизацыю, распространять культуру и прочии идеи и тута бац! - обкакацца, доверившысь какому то заокоанскому подростку с манией величия,культурой диких африканских племён и духовностью говорящего попугая. Ыхыхы

Первый и самый главный началы возрождения Духа России был приход Светлейшего. Ибо Бог открывает дорогу такому человеку не просто так - за ним следует Свет.

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Тэкс...ладна...я поплёлся...нончи точно раия ночиры ни вирнуся, ибо у нас тута дила важныя с Полосатым

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