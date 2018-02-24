Когда я жил во Франции, я написал этот пост. И та история в эти дни получила продолжение.

Во-первых, тот английский парень Andrew Bache всё таки выжил, но остался на всю жизнь инвалидом. В тот день он пережил клиническую смерть, а сегодня он живёт с полностью парализованной левой стороной тела.

Во-вторых, позавчера один из подозреваемых россиян в попытке убийства в Марселле того британца был арестован в Мюнхене. В Мюнхене он совершал пересадку по пути в Испани

Утро уже совсем недоброе.

Я плохо спал сегодня. И проснулся с тревогой на душЕ. Я понял ее причину, ибо все мои мысли были о том английском парне, которого пока

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