Москва, 21 февраля - "Вести.Экономика". Долларовый "пылесос" включен на полную мощность: Минфин США проводит рекордное размещение облигаций для финансирования госрасходов, что оказывает поддержку американской валюте.

Уже сейчас доллар укрепляется, при этом любопытно отметить, что рост курса начался в тот момент, когда в Китае наступили праздники.

zerohedge.

Минфин США во вторник провел размещение рекордного объема облигаций на общую сумму - $179 млрд.

Инвесторам были предложены 4-недельные векселя на $55 млрд, 3-месячные векселя на $51 млрд, 6-месячные бумаги на $45 млрд, 2-летние ноты на $28 млрд. Суммарный спрос достиг $489,5 млрд.

Впрочем, стоит отметить, что на короткие бумаги спрос был не слишком высоким, а доходность, например, по трехмесячным векселям и вовсе стала максимальной с 2008 г.



zerohedge.

Соотношение спроса к предложению по месячным бумагам также оказалось крайне низким - также минимум с 2008 г.

zerohedge.

Сегодня пройдут и другие аукционы: инвесторам предложат облигации со сроком погашения 5 и 7 лет на общую сумму $64 млрд

Всего за неделю, мы об этом уже писали, объем размещений составит $258 млрд - абсолютный рекорд.

За вычетом погашений бумаг, находящихся в обращении, чистая эмиссия составит $64 млрд, а за февраль - $154 млрд.

Это изъятие долларов из системы, что не может не сказываться на котировках. Что-то подобное мы уже видели осенью прошлого года, когда Минфин США провел аукционы на сумму, превышающую $350 млрд.

Доллар тогда существенно укрепился к евро.

Напомним также, что планы провести рекордное размещение появились не сейчас. Изначально планировалось сделать это в конце прошлого года, однако по ряду причин, в том числе из-за потолка госдолга, Казначейству США пришлось изменить свои планы.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В период с октября по декабрь 2017 г. Казначейство США планирует разместить облигации на сумму $501 млрд. Такой объем за один квартал последний раз размещался почти 10 лет назад - в кризисный 2009 г.

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