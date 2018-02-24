Крайне низкий уровень профессиональной и оперативной квалификации Служба безопасности Украины пытается компенсировать фабрикацией откровенно ложных дел. Не видевший в глаза за всю свою карьеру в украинской безпеке ни одного иностранного шпиона, заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко обвинил спецслужбы России "в активизации для дестабилизации ситуации в стране и дискредитации нашего государства перед мировым сообществом". С этой целью, как рассказал пан Кононенко на брифинге в Киеве, российские специальные службы использовали некоего Давида Пономаренко, который, в частности, "планировал взорвать ракетный крейсер "Украина" на День Конституции Украины".

Анекдотичность ситуации добавляет то обстоятельство, что Виктор Кононенко, будучи выпускником филологического факультета Черкасского государственного университета им. Богдана Хмельницкого, а потом работавший в СБУ исключительно по линии политического сыска - контроля за политическими партиями и процессами, делая данное "разоблачение" наверное абсолютно искренне полагал, что крейсер "Украина" является главной военный единицей украинских ВМС и в данном качестве - основным объектом устремлений "российских диверсантов". Между тем "Украина", вот уже более 20 лет в качестве недостроя ржавеющая у причала верфи в Николаеве, может заинтересовать разве что покупателей металлолома - какой-либо достройке она уже не подлежит. С 2014 года Николаевский судостроительный завод вообще не получает из госбюджета каких-либо финансовых средств даже на то, чтобы элементарно поддерживать крейсер "Украина" на плаву.

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