На инсайдерском сайте периодически мелькает в последние дни этот материал:

“ОНИ уходят. ОНИ перевозят свои семьи и надоенные богатства у землян, в убежища. ОНИ готовятся к очередному очищению планеты от вируса под названием ЧЕЛОВЕК. Какое это будет очищение? Катаклизмы, Большая Война или искусственно созданная Катастрофа? Это уже не важно. Главное, что они знают…ЭТОТ ПРОЦЕСС начался и подходит к завершению!!!

Как говорит : “Мы люди, сами по себе являемся смердящей мерзкой пеной на планете, высасывая из нее жизнь так быстро, как только можем, не обращая внимания на убыток, который мы наносим. Рассматриваемая с точки зрения Вселенной, люди – совершенно бесполезная форма жизни“.

Но кто нас такими сделал? Кто разрушил и изменил наш мир, и все наши устои? Кто уничтожил память наших предков? Кто ложью, мечем и огнем заставил нас верить в придуманных чужих богов? Кто с особой хитрой жестокостью научил простое человечество поклонятся золотому тельцу и кто вообще придумал этот термин (ивр. ‏עגל הזהב‏‎) .

Мы не будем сейчас разбираться в этих вопросах. Это чужеродный вид, который ввел свои правила и понятия для “простых Землян”. Он превратил нас в то, от чего хочет освободиться даже наша Мать-Земля. Человечество не может дать отпор – начинает давать отпор Мать. Ведь она РАЗУМНА, в отличии от многих ее обитателей.

Мы уже перешагнули за порог ЭТОГО! Это уже началось. Просто многие не замечают этого!

Но вернемся к тем новостям, которые показывают, что ТЕ, кто создан, чтобы держать “простое человечество” под контролем, и за баранов на убой , испугались того, что приближается. Что ИХ сметет, и разрушит всю парадигму, выстроенную ими.

Мы не будем приводить тут ВСЕ примеры того, что так называемая ” мировая элита” уходит в убежища. Обратим внимание только на самые главные.

Уже понятно, что ими почему-то выбрана Новая Зеландия.

Но все по прядку. Начнем с верхушки.

Барухи, Ротшильды, Рокфеллеры и вершина Империи, в лице только королевского двора во главе с Елизаветкой II .. Миллиардеры и миллионеры, все устремились туда.

Все они почему-то в последнее время начали уделять особое внимание Новой Зеландии.

Помните, как Ротшильды скупили 2 года назад там 12 тыс акров земли в отдаленном районе и начали что-то строить под землей. А Барухи, купившие 20 тыс акров там, начав стройку подземного убежища-города и нагнавшие массу техники, которая вызвала настоящую панику между местных обывателей. Английская королева тоже поняла, что что-то приближается нехорошее для НИХ. Тайные представители королевы Елизаветы скупили огромную площадь земель. Они по-видимому решили тоже стать выживальщиками и построили громадный подземный город, куда в конце прошлого года начали свозить все национальные исторические ценности.

Все как они придумали для простых землян:

“И цари земные, и вельможи, и богатые, и большие начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный человек, спрятались в пещере и в ущелье гор; И сказал горам и скалам, падите на нас и спрячьте нас от лица того, кто сидит на престоле, и от гнева Агнца; ибо наступил великий день гнева Его; и кто сможет выстоять?

Представьте себе, что люди обладающие почти бесконечным богатством вдруг начинают готовится к тому, о чем мы только иногда задумываемся, что бы ЭТО никогда не произошло, но ЭТО выглядит все более вероятным с каждым днем, по крайней мере по мнению тех кто с деньгами, и которые готовы тратить миллионы на всякие укрытия, “дома будущего” и “города”, предназначенные для выживания.

И к чему ОНИ готовятся?

Dave Hodges недавно сказал, что НАЧАЛОСЬ ТО, ЧТО СОТРЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО! Просто обыватели не понимают этого.

Это или Большая Война, или Катаклизмы.

“У элиты и ключевых сотрудников в разведслужбах, которые предоставляют информацию элите , приняты меры, чтобы защитить себя от того, что грядет.”

Очень много высокопоставленных сотрудников DHS и FEMA безотлагательно уходят на пенсию и уезжают в Новую Зеландию.

Что-то большое должно произойти. Так много говорят об этом, что мы можем почувствовать это в своих нервах. К этому надо прислушаться.

Откуда я знаю? Некоторые из моих лучших инсайдеров сказали мне, что пора прекратить предупреждать людей, уже поздно, потому что пришло время, когда надо уже надо думать о своей безопасности, так как очень плохие события уже на подходе. Моей первоначальной реакцией было не поверить им, но слишком много достоверных источников информации, которые говорят мне, что мы живем в очень опасное время, которое принесет большие потрясения и смертельную опасность.

Например, началась массовая миграция в подземные укрытия высокопоставленных пенсионеров. Я даже знаю одного из этих “беженцев” лично и он сказал , что “весь ад собирается вырваться на свободу”.

Ранее я писал статью про моего друга, бывшего руководителя FEMA, который со своей семьей, а также с единомышленниками из DHS и FEMA ушли в закрытый безопасный анклав.

В декабре мы с Джим Маррсом обсуждали, что примерно 800-900 банкиров верхнего уровня скрылись и ушли в безопасное затворничество с семьями. Маррс рассказал моим слушателям, что элитные семьи создали сеть убежищ в Новой Зеландии, к которым только они имеют доступ. Маррс предупредил, что надвигаются очень плохие события, мировые элиты это понимают и готовятся к надвигающейся угрозе.

Впоследствии, Джим Маррс поделился наблюдением, что то, что касается банкиров, произошло в то же время, когда мой друг из FEMA скрылся в защитном анклаве, и что все эти действия основаны на их знаниях относительно опасного времени, которое произойдет с нами в 2018 году.

Даже тот кто находится в полудреме уже понимает, “ублюдки неоконы” хотят третью мировую войну, они хотят экстрима депопуляции и они хотят перестройки мировой экономической и политической системы, отсюда и термин – новый мировой порядок.

Эти “ублюдки” выбирают лидеров, которые будут выполнять их повестку дня. И когда эти руководители не выполняют их повестку дня, начинают происходить плохие вещи. Элиты в последние десятилетия были очень последовательны в отношении их желания сократить население на 90%.

Приготовьтесь. Ад раскрывает двери!”

Ну это информация прошлого года.

А вот свеженькая информация:

“Информация вызывает вопросы, почему элита скупает землю и строит подземные убежища в Новой Зеландии?

Это начинает вызывать панику между обывателей…

А не готовиться ли “ЭЛИТА” к Апокалипсису?.. Они-то знают.

: глобальные бедствия, банковский или экономический коллапс, большая ядерная война, или какая-то Катастрофа.

ЭТО УЖЕ ПРИШЛО!

Очень богатые люди, включая многих известных миллиардеров, считают, что приблизилось ЧТО-ТО, и они готовятся к этому, и одного из их главных мест выбора, оказалась Новая Зеландия.

Богатые и очень богатые, пытаются спрятать свои семьи в Новой Зеландии.

Известный американский миллиардер Уильям Фоли, Тони Малкин президент и главный директор Empire State Realty, вместе со своими 18 исполнительными директорами из Нью-Йорка, голливудский режиссер Джеймс Кэмерон со всеми своими родственниками и . Это только единицы из сотен.

Почти все ведущие фигуры Силиконовой Долины готовят убежища для своих семей и близких, в приближении страшного часа.

. У него готов подземный бункер, вся семья собрана, отдельный самолет всегда ждет вылета.

В последние месяцы наблюдается дикий наплыв миллиардеров желающих выжить. Они скупают недвижимость, землю и начинают копать, и строить убежища.

Как подчеркнула Guardian, только за последние месяцы, число желающих попытаться выжить в приближении Последнего Дня, увеличилось на 14%, по сравнению с прошлым годом.

А теперь последние наблюдения:

Все вдруг захотели стать гражданами Новой Зеландии. И даже Дональд Трамп (с 2011 года) имеет это второе или третье гражданство. И Хиллари Клинтон. Все вдруг хотят стать гражданами Новой Зеландии.

Кстати.. В 2016 году Джо Байден официально распорядился начать строить убежище под кодовым названием “Последние” в Новой Зеландии, вместимостью на 3 тысячи человек. Финансирование шло из “черного бюджета”. Авральная стройка закончена в конце декабря 2017 года. На данный момент начинается заселение.

Кажется, что ВСЕ НАЧНЕТСЯ В МАЕ. Или Большая Война или Йеллоустоун.

Никому не надо напоминать, что Йеллоустоун уже на пределе. Жителям прилегающих районов рекомендовано эвакуироваться до мая месяца.

Профессор геологии Портлендского университета, Scott Burns, сказал: “Если вы видите рои под рабочим вулканом, уже понятно, что магма поднимается под ним. Значит уже скоро».

Michael Poland, ученый сейсмолог с обсерватории Йеллоустонского вулкана USGS в Ванкувере, вчера, что нужно приготовиться.

WW3 тоже уже не избежать.

Это будет или Северная Корея, к чему подталкивают Трампа неоконы-сионисты, или они столкнут нас с Ираном. Или с Россией в Сирии.

Или они сами допрыгаются, подло атакуя Сирию и их иранских союзников. Но результат будет один – БОЛЬШАЯ ВОЙНА в этом году!

в Новую Зеландию в мае. Крипт Обама, вместе с семьей .

Альянс “Пять Глаз” сокращенно FVEY, тоже, что-то там мутит и строит убежище для своих под землей, как видно из слов и поведения бывшего директора ФБР только за месяц до окончания обамовской мишпухи.

Кстати, как самый опытный на планете.

Британцы например утверждают, что надо смотреть на поведение “Пяти Глаз”, чтобы понять, что будет происходить в мире.

“Нет сомнений, что эти богатые, знаменитые и “элита” готовятся к чему-то огромному. Они, бесспорно, знают что-то, чего не знаем мы”.

ОНИ уходят! Что они знают такого, чего не знаем Мы?

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