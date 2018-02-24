Заместитель директора Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин в архиве МИДа Франции обнаружил интересный документ. ФОТО

Анонимный французский шпион оставил записки об СССР 1957 года. Ментально советские люди соответствовали западным детям в 12 лет, но при этом советские элиты – лучшим выпускникам Кембриджа (подтверждая аксиому «правительство в России – единственный европеец»). Государство – европейское, но народ – азиат. Политику в СССР он видел как противостояние «крестьянской» и «буржуазных партий».

Фото французского историка Жака Дюпакье (1956 г.)

Заместитель директора Института всеобщей истории РАН Михаил Липкин, работая в архиве Министерства иностранных дел Франции, обнаружил в фонде директора Департамента европейского экономического сотрудничества Оливера Вормсера интересный документ — аналитическую записку неизвестного автора, составленную по итогам его работы в Москве. Что это был за человек, можно только предполагать, но, скорее только, он служил во внешней разведке Франции.

Судя по широте анализа и попытке выработать собственную методику понимания Советской России, ее автор был хорошо образованным, а главное – информированным о скрытой жизни советских элит человеком. Он не раскрывает имён и число своих информаторов в СССР, но, судя по тексту записки, он общался с людьми разных политических взглядов.

Липкин предполагает - тот факт, что записка попала в личное дело руководителя Департамента экономического сотрудничества, отвечавшего за участие Франции в «Общем рынке» (причём с ним работали — в тексте отдельные места подчеркнуты от руки), говорит о том, что документ имел хождение в кругах, причастных к принятию ключевых внешнеполитических решений.

Судя по вниманию, уделяемому её автором проблеме европейского нейтрализма и Европы — «третьей силы», вероятно, его работа была напрямую связана с задачей определения советской позиции в отношении новой конструкции Европы (будущего Европейского Союза).

Блог Толкователя приводит (в сокращении) эту записку французского разведчика об СССР в 1957 году (цитаты – журнал «Диалоги со временем», 2010, №33):

«Согласно видению француза, если провести параллель между историческим опытом западноевропейских стран и СССР, то следует повернуть стрелки часов на 70 лет назад, т.е. вернуться в Западную Европу в 1890 год.

Проведённая в СССР поздняя индустриализация, согласно этой логике, сопоставима с периодом западноевропейского развития середины – второй половины XIX века (а революция в России 1917 года соответствует европейским революциям 1848 года).

Продолжая свои наблюдения, он делает утверждение, что по уровню ментального развития советские люди соответствуют современным западноевропейцам в возрасте 12 лет.

Магазин на окраине Москвы

Он также отмечает наличие некоторых познаний об английской цивилизации (благодаря знакомству с творчеством Диккенса) и немецком романтизме (через труды Гегеля и Маркса).

Выстраивая в записке своеобразную ментальную карту Европы, по уровню интеллектуальной культуры и развития искусства, её автор однозначно относит СССР как государство к ареалу европейской культуры. Впрочем, по его мнению, её развитие опять же замерло где-то на уровне 1890 года.

Но по критерию поведения советских людей французский аноним относит советскую цивилизацию к Дальнему Востоку. Впрочем, он полагает что уровень развития средних советских людей примерно равен уровню жителей штата Оклахома в США, который он противопоставляет цивилизованному населению благополучного штата Нью-Йорк и респектабельного Гринвич-вилладж.

Несмотря на это, он даёт неожиданно высокую оценку советской политической элите, утверждая, что её уровень соответствует выпускникам Высшей политехнической школы во Франции или Оксфорда и Кембриджа в Англии (то есть тут мы опять сталкиваемся с аксиомой последних двух столетий – «Единственный европеец в России – правительство» ).

Советский «паккард» ЗиС-110Б на фоне главного корпуса МГУ

Более того, проводя исторические аналогии, он уподобляет консолидацию коммунистического общества при Сталине деятельности Наполеона, который консолидировал национальное буржуазное государство, возникшее при Робеспьере.

При анализе политической ситуации в СССР в 1957 году, автор, применяя классовый подход, делит политический слой на выразителей интересов крестьянства (армия и генералитет) и буржуазии (партийный аппарат). Под термином «буржуазия», тем более — «советская буржуазия», «буржуазная правящая прослойка» - он подразумевает городское население страны, круги, представлявшие их интересы.

По наблюдениям автора, в 1957 году правящий слой в СССР по большей части всё еще состоял из выходцев из «довоенной буржуазии» (отцы, сыны, внуки). В качестве примера он рассматривает личность Георгия Маленкова, отмечая его «буржуазное поведение» наряду с политическим и административным опытом, приобретенным в качестве соратника Сталина. С человеческой точки зрения, по мнению автора, всё это с учётом возраста и личного обаяния делало Маленкова лучшим кандидатом на роль политического лидера страны.

В парке Горького

Однако, несмотря на свои позитивные личные качества, Маленков выражал интересы коммунистов старого стиля, объединенных вокруг группы Молотова-Кагановича. Давая собственное объяснение удалению Маленкова с политической авансцены страны в июне 1957 года, автор записки пишет о том, что существовала опасность, что Маленков стал бы проводить политику систематического экспорта коммунизма, в первую очередь в странах Юго-Восточной Азии, используя в качестве форпоста Китай. Однако последствиями такой политики, согласно записке, стало бы падение уровня жизни в СССР. «Буржуазная правящая прослойка» не хотела допускать этого в городах.

В той мере, в какой это касалось жизни на селе, не хотела этого допускать и армия (выразительница интересов села, согласно логике автора). В этих условиях «советская буржуазия» не поддержала группу Маленкова в тот момент, когда армейское руководство решило отстранить его от политической жизни страны, передав все внешние атрибуты власти одному лицу - первому секретарю компартии Никите Хрущёву.

«Но с человеческой точки зрения эта личность [Хрущёва], по своему происхождению небуржуазная и больше пролетарская, чем крестьянская по происхождению, является и останется совершенно неприемлемой для нынешней правящей прослойки, — прогнозирует автор. — Таким образом, рассчитывает ли она на окончательное падение Хрущёва, т.е. его более-менее скорое смещение политическим деятелем буржуазного происхождения, но без поползновений на экспорт коммунизма, или квалифицированным представителем армии (если не буржуазным, то, по крайней мере, больше крестьянским, чем пролетарским по происхождению)», - задаётся вопросом автор.

Развивая свою мысль, он допускает сценарий, при котором смещение Хрущева осуществил бы Георгий Жуков, опираясь на Конева и поддерживаемый Соколовским и Антоновым. При этом отмечается, что Конев, в отличие от Жукова, пользуется гораздо большей популярностью между средних и низших армейских чинов советской армии.

Впрочем, в дальнейшем автор сам подвергает сомнению оба сценария. Первый - по причине отсутствия гражданской фигуры должного калибра на политическом олимпе, приемлемой для «буржуазии» и способной заместить Хрущева во главе компартии (такая фигура появится только в 1965тгоду – Леонид Брежнев). Второй - из-за крайне небольшой вероятности прямого захвата власти представителями армии.

Отмечается, что несмотря на свои низкие личностные качества, первый секретарь учитывает интересы крестьянства и продолжает ориентировать экономический потенциал страны на развитие ВПК.

Дом на окраине Москвы

Признавая невозможность точного прогнозирования будущего развития Советского Союза, автор предпринимает попытку систематизировать основные чаяния и оценки будущего, присущие представителям правящего слоя. Описание называется «оптимизм и пессимизм» в СССР.

Пессимисты, согласно записке, считают, что шансы дожить до лучших времён очень малы. Это связано с тем, что США не пойдут на соглашение с СССР, которое предусматривало бы политическое равенство и сокращение вооружений.

Оптимисты, напротив, верят, что «после того как они (руками Хрущёва) уничтожат коммунистическую идеологию (её экспорт) и избавятся от недостойного индивидуума, очень посредственного со всех точек зрения, услугами которого они вынуждены были воспользоваться [т.е. Хрущёва], «русский маршал с серыми глазами однажды встретится взглядом с голубоглазым американским генералом, после чего установится полное и окончательное согласие на весть всем».

Следуя логике условных «пессимистов» и «оптимистов» в СССР, автор выдвигает два взаимоисключающих сценария развития международных отношений.

В первом случае США продолжали бы гонку вооружений, не опасаясь, что это повлияет на их уровень жизни, в то время как русские были бы вынуждены сдаться из-за падающих стандартов жизни.

Во втором случае американцы вынуждены будут свыкнуться с мыслью, что русские не сдадутся, а гонка вооружений с большой долей вероятности в итоге приведёт к войне, которая может обернуться безоговорочной капитуляцией США перед СССР».

Какие выводы из этой записки французского разведчика мы можем перенести в наше время?

По всей видимости, социально-экономическое отставание России от Запада составляет примерно те же 70 лет (на такой срок отставания обращал внимание ещё Владимир Ленин в ХХ веке). Т.е. сейчас в РФ идут «западные» 1940-е годы – время войны, авторитаризма (вынужденного сворачивания демократии).

Ельцинское же время можно уподобить европейским 1920-м годам – одновременно расцвету новых свобод (эмансипации, психоанализма, джаза и современного искусства) и тяжёлого экономического кризиса.

Если исходить из этой теории, то некоторой оттепели мы должны дождаться в начале 2020-х годов (начало строительства государства всеобщего благосостояния в Европе).

Остались верны и выводы француза о «правительстве России как единственном европейце» при наличии подданных - «ментально детей и одновременно приверженцев восточных представлений о жизни».

Также мы видим наличие во власти тех же двух партий – силовиков, отражающих архаическое, крестьянское сознание россиян, и буржуазной элиты, выражающей чаяния горожан (сегодня эта группа теряет влияние).

Фото французского историка Жака Дюпакье (1956 г.) с сайта