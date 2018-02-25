

Российская оппозиция, коллективный портрет

У российских "оппозиционных" СМИ есть одно железное правило - 94% всех новостей о России должны быть негативными.

Не должны россияне гордиться, радоваться, смеяться. Только сердиться и плакать в бесконечном депресняке. Платить и каяться, каяться и платить.

А тут раз, и Красная Машина выигрывает у немцев 4:3, и Россия становится олимпийским чемпионом по хоккею. Караул-патриоты из последних сил (через многочисленные "идите в" и "идите на") пытаются стонать "Это не Россия победила, это не наша сборная".

Ну не может Россия побеждать, не должна. А вот фиг! (заметили, какой я сегодня культурный?)

В США, между прочим, показывали, кто на самом деле уничтожает их сборную.

И, кстати, полтора миллиарда китайцев считают, что это именно Россия победила.

И лишь кучка обиженок с архаическим магическим мышлением (читай "украинским") считают, что патриотом человека делают "прапор и фарба".

Можно подумать, что каперы Дрейка и Моргана, ходившие под пиратским флагом, действовали не в британских интересах (один в результате стал сэром, второй - губернатором Ямайки). Ну что, раз Дрейк кругосветное путешествие совершил под "нейтральным" флагом (Весёлым Роджером, йо-хо-хо!), то не засчитываем?

Кстати, вот и укропейцы считают, что победили именно российские хоккеисты.

Пытаясь нивелировать эту победу нелепым "чудом избежали позора", они забывают ответить на один простой вопрос: а где в это время была украинская сборная по хоккею? Она вообще существует после майдана?

А, ещё рассказывают про "американцы и канадцы послали не лучший состав". Кого это вообще колышет? Им кто-то мешал послать лучших? Нет. А вот России изо всех сил мешали, но она победила.

Но нельзя русским радоваться, нельзя. Особенно в преддверии выборов. Поэтому Вова Кучеренко (который "Максим Калашников") бьётся в исступлении, повторяя укрофейки "Крымский мост просел, всё пропало" (доказательств нет, но его майданная аудитория кушает гуано большой ложкой и требует добавки).

Другой топ-блогер, "верола" (не знаю, как оно в реальности зовётся) публикует эпические фейки про "тысячи раненых из Сирии", пытаясь подживить угасший интерес к старому фейку.

1. Как в коме можно "видеть своими глазами"?

2. Как можно считать "сквозь полусон" (так "кома" или "полусон"?)?

3. Зачем тащить трупы в отделение?

4. Почему "полутрупов" не реанимируют на месте военврачи?

5. У него ещё и дар предвидения, потому что он в январе видел февральских "трупов"?

6. Каким дебилом надо быть, чтобы жрать такое откровенное гуано?

Но хомячки не рефлексируют, а распространяют. Впрочем, если вот это ... твиттер автора, то понятно, чем именно она привлекает подписчиков.

Заметьте, две недели назад секта "караул-патриотов" писала мне и другим unbelievers (неверующим) "Скоро информация про сотни трупов просочится, и вам будет стыдно". Прошло две недели, и никакой новой информации (если не считать бред коматозников про воскрешение мёртвых) не появилось.

Более того, двое из "похороненных" Несмияном (Эль-Дуридом) оказались погибшими на Донбассе в 2015-16 годах. Он "убил" их второй раз. Там надо ещё остальных проверить, может и они такие же.

Опять же, спутниковые снимки появившихся в Сирии Ту-57 (ПАК-ФА) быстро облетели мировые СМИ. А тут эпическая битва, "сотни погибших, тысячи раненых" - и ни одного фото- или видеофакта.

Зато у меня есть видеофакт (и не один) - как русские бомбят бармалеев в Восточной Гуте.

Вот вам раз (в комментах в хлам разбомбило укропейцев)

В общем, русские убили в Гуте 335 американских регулярных солдат (которых там нет, му-ха-ха-ха!) и около двух тысяч американских (плюс британских, французских и так далее) же наёмников. Не считая бармалеек (кто их вообще считает?).

А где радостные крики всех тех, кто неделю назад возмущался "Наши утёрлись, позволили американцам убивать русских"? Нету? А почему?

Я знаю, почему. Потому что на самом деле им плевать на русских в Сирии, на Донбассе или где-нибудь ещё. Им МАЙДАНИТЬ надо.

Доклад закончил.

P.S. "Мы - русские! Какой восторг!"(с) Александр Васильевич Суворов

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