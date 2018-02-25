Аналитические Сводки
- Норкин – Суворов. Или бейте по-настоящему, или не приглашайте фуфло!
- Александр Роджерс: Железное правило российских «оппозиционных» СМИ.
- Итоги недели. "Battle approved"
- Война всегда: Война против Руси, война против СССР, война против России
- Олимпиада-2018: Съездили, опозорились, продолжаем извиняться
|Александр Роджерс: Железное правило российских «оппозиционных» СМИ.
|25.02.2018 17:35
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У российских "оппозиционных" СМИ есть одно железное правило - 94% всех новостей о России должны быть негативными.
Не должны россияне гордиться, радоваться, смеяться. Только сердиться и плакать в бесконечном депресняке. Платить и каяться, каяться и платить.
А тут раз, и Красная Машина выигрывает у немцев 4:3, и Россия становится олимпийским чемпионом по хоккею. Караул-патриоты из последних сил (через многочисленные "идите в" и "идите на") пытаются стонать "Это не Россия победила, это не наша сборная".
Ну не может Россия побеждать, не должна. А вот фиг! (заметили, какой я сегодня культурный?)
В США, между прочим, показывали, кто на самом деле уничтожает их сборную.
И, кстати, полтора миллиарда китайцев считают, что это именно Россия победила.
И лишь кучка обиженок с архаическим магическим мышлением (читай "украинским") считают, что патриотом человека делают "прапор и фарба".
Можно подумать, что каперы Дрейка и Моргана, ходившие под пиратским флагом, действовали не в британских интересах (один в результате стал сэром, второй - губернатором Ямайки). Ну что, раз Дрейк кругосветное путешествие совершил под "нейтральным" флагом (Весёлым Роджером, йо-хо-хо!), то не засчитываем?
Кстати, вот и укропейцы считают, что победили именно российские хоккеисты.
Пытаясь нивелировать эту победу нелепым "чудом избежали позора", они забывают ответить на один простой вопрос: а где в это время была украинская сборная по хоккею? Она вообще существует после майдана?
А, ещё рассказывают про "американцы и канадцы послали не лучший состав". Кого это вообще колышет? Им кто-то мешал послать лучших? Нет. А вот России изо всех сил мешали, но она победила.
Но нельзя русским радоваться, нельзя. Особенно в преддверии выборов. Поэтому Вова Кучеренко (который "Максим Калашников") бьётся в исступлении, повторяя укрофейки "Крымский мост просел, всё пропало" (доказательств нет, но его майданная аудитория кушает гуано большой ложкой и требует добавки).
Другой топ-блогер, "верола" (не знаю, как оно в реальности зовётся) публикует эпические фейки про "тысячи раненых из Сирии", пытаясь подживить угасший интерес к старому фейку.
1. Как в коме можно "видеть своими глазами"?
2. Как можно считать "сквозь полусон" (так "кома" или "полусон"?)?
3. Зачем тащить трупы в отделение?
4. Почему "полутрупов" не реанимируют на месте военврачи?
5. У него ещё и дар предвидения, потому что он в январе видел февральских "трупов"?
6. Каким дебилом надо быть, чтобы жрать такое откровенное гуано?
Но хомячки не рефлексируют, а распространяют. Впрочем, если вот это ... твиттер автора, то понятно, чем именно она привлекает подписчиков.
Заметьте, две недели назад секта "караул-патриотов" писала мне и другим unbelievers (неверующим) "Скоро информация про сотни трупов просочится, и вам будет стыдно". Прошло две недели, и никакой новой информации (если не считать бред коматозников про воскрешение мёртвых) не появилось.
Более того, двое из "похороненных" Несмияном (Эль-Дуридом) оказались погибшими на Донбассе в 2015-16 годах. Он "убил" их второй раз. Там надо ещё остальных проверить, может и они такие же.
Опять же, спутниковые снимки появившихся в Сирии Ту-57 (ПАК-ФА) быстро облетели мировые СМИ. А тут эпическая битва, "сотни погибших, тысячи раненых" - и ни одного фото- или видеофакта.
Зато у меня есть видеофакт (и не один) - как русские бомбят бармалеев в Восточной Гуте.
Вот вам раз (в комментах в хлам разбомбило укропейцев)
А вот вам два (к тому же это просто красиво)
И тут уже бармалейкин муж Несмиян захныкал по американской методичке, что "русские гады убили в Гуте 335 девочек Бан".
В общем, русские убили в Гуте 335 американских регулярных солдат (которых там нет, му-ха-ха-ха!) и около двух тысяч американских (плюс британских, французских и так далее) же наёмников. Не считая бармалеек (кто их вообще считает?).
А где радостные крики всех тех, кто неделю назад возмущался "Наши утёрлись, позволили американцам убивать русских"? Нету? А почему?
Я знаю, почему. Потому что на самом деле им плевать на русских в Сирии, на Донбассе или где-нибудь ещё. Им МАЙДАНИТЬ надо.
Доклад закончил.
P.S. "Мы - русские! Какой восторг!"(с) Александр Васильевич СуворовИсточник - .
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