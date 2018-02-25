Певцов и актеров, выезжающих на гастроли в Россию, украинские радикалы готовы затоптать, а «гастролеров политической экспертизы» не трогают, и, видимо, Киев еще наградит их за особое мужество, ведь их там в Москве бьют

Александр Севидов

В России и на Украине продолжается активное обсуждение так называемой драки украинского политолога Дмитрия Суворова с ведущим Андреем Норкиным в эфире программы «Место встречи». Как известно, таких постановочных драк в программах российских телеканалов было хотя отбавляй. Однако любой мужчина, хотя раз в жизни участвовавший в драке, замечал, что удары оставляют характерные следы, иногда даже мешающие разговаривать или появляться на людях. Можно посмотреть, как выглядит боксер на ринге даже после первого раунда.

«Драки» и «избиения» украинских или польских «политологов» на российских телеканалах заканчиваются царапиной или помятой рубашкой. Зато сколько после драки слов, сколько эпистолярнных эмоций!!!

Необходимо признать, что эти драки, равно как и громкие «украинские» скандалы на российских телеканалах, оборачиваются информационным провалом, так как для канала это рост рейтинга, а для агитационной машины Киева – дармовой повод обвинить Москву в «варварстве, ордынстве, азиатчине». А ведь пропагандистская система Украины выискивает по сусекам информационные поводы для «обливания» России помоями и формирования негативного имиджа. Недавно даже обвинили в на крейсере «Украина».

Доходит до того, что пропагандистские сюжеты ищут на уровне фотографий бомжей, заброшенных сёл, громких уголовных преступлений, фактов коррупции и так далее, телеканалы России преподносят им «выгодные» скандалы на блюдечке с голубой каемочкой.

«Драка» Норкина и Суворова стала предметом обсуждения не только в России. На Украине все СМИ, сотни порохоботов обмусолили ее в деталях, обвиняя в итоге Москву в постоянных провокациях и разжигании ненависти между русскими и украинцами.

Как итог – миллионная армия украинских телезрителей, между которых на самом деле не так много законченных бандеровцев или «ментальных скакунов» получают инъекцию отторжения и ненависти. После драки украинские СМИ транслировали заявление Суворова: «Хочу принести извинения перед девочкой-редактором, я видел, там какая-то девочка пострадала, даже не помню уже, кто упал, бандеровцы не воюют с женщинами и детьми, следовательно перед девушкой-редактором я извиняюсь, в этом есть какая-то степень моей вины».

Возникает вопрос: кто выиграл от такой подачи?

Теперь о реальном статусе и уровне приглашаемых людей на российские ток-шоу.

Иногда поражаешься, зачем (???) на уважаемые ток-шоу затягивают неких микробов, которые реально на Украине в политологах и экспертах не числились. Откуда выкопали этого Ковтуна, который, по всем признакам, – клиент того же заведения, что выдаёт справки.

На самом деле это понижает уровень работы телеканалов, особенно если вы работаете на Украину, ведь российские телеканалы смотрят по спутниковым антеннам значительное число граждан Украины.

Из тех, кто мелькает на ток-шоу, у себя дома был заметен разве что Вадим Карасёв, на гонорарах превратившийся ныне в фешенебельного умника, разбирающегося во всех мировых проблемах, хотя в киевской экспертной тусовке его называли не иначе как «бородавочник» или «фуршетный подъедала».

Кто на Украине до появления на российских ток-шоу знал Сергея Запорожского, который вел в Twitter бедный микроблог «Бандеровский футбол»? Да и фамилия-то у него другая.

Кому в Киеве был известен Центр стратегических исследований и его единственный «исследователь» Павло Жовниренко?

Кто такой Суворов? Его уровень – уровень журналиста областной телекомпании, «надувавший» себя различными провокационным заявлениями, которые после тиражировались украинскими СМИ и гипертрофировались СМИ России.

Для чего Россия лепит из них образы политологов? Для чего ток-шоу превращают психологически неуравновешенных и ничтожных в области политологии людей в более крупные организмы?

Некоторые эксперты говорят, что на ток-шоу таким образом пытаются показать убогость политического украинства.

Но не эксперты принимают решения, не эксперты и не участники таких ток-шоу, простите, разгребают последствия.

* * *

Отдельный вопрос, с какой целью приглашаются эксперты, известные своей русофобией со времен оных, – Вадим Трюхан, Олеся Яхно, Янина Соколовская или Андрей Окара, несмотря на то что он живет в РФ и работает в государственных организациях России. Трюхан – профессиональный пропагандист, экс-директор Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина Украины, которого обучали на Западе.

Им просто предоставляется легальная трибуна для пропаганды мазепинщины и бандеровщины, что в Польше уже признали уголовным преступлением.

Не хватает русофобии и глумления? Так с тем же информационным успехом можно пригласить на ток-шоу Навального. Или провести скайп-конференцию с Ярошем, Билецким или Ницой. Хотя и без них оскорблений и унижений хватает. Вспомнить хотя бы, как еще один «известный политолог» Вадим Черный в эфире канала «Россия 1» глумился над памятью о погибших в Донбассе россиян-добровольцев.

Известно, что та же Яхно в Казахстане занималась конкретной обработкой оппозиции, возбуждая в первую очередь антироссийские настроения. Окара во время визитов на Украину демонизирует Россию и ее историю, а в родной ему Полтаве даже участвовал в предвыборной раскрутке русофоба Льва Жиденко.

Янина Соколовская, которую в сетях часто сравнивают с гадюкой, пригревшейся на российской груди, и вовсе иезуитски дразнит россиян уверенностью, что по построенному мосту Украина пойдет возвращать Кубань. При этом, как подметили в Киеве журналисты, Соколовскую приглашают не только на ток-шоу, она постоянный гость пафосных заседаний ВАРП (Всемирная ассоциация русской прессы), созданной во исполнение решения Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом от 30 июня 2014 года.

Русских и пророссийских журналистов Украины, рискующих жизнью, туда не приглашают, а Соколовская - любимый гость!

Разумеется, все эти легальные пропагандисты бандеровщины весомые заработки в Москве. И однозначно на свою деятельность они получают карт-бланш у государства Украина, в том числе и СБУ.

Вот и получается, что певцов и актеров, выезжающих на гастроли в Россию, украинские радикалы готовы затоптать, а «гастролеров политической экспертизы» не трогают, и, видимо, Киев еще наградит их за особое мужество, ведь их там в Москве бьют.

Один из киевских журналистов после «драки» Норкина и Суворова, обращаясь к организаторам и участникам российских ток-шоу, отметил: «Вы или бейте бандерлогов по-настоящему, или не приглашайте это фуфло на телевидение».