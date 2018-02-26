С лета прошлого года, как только свет увидел новый антироссийский санкционный пакет от Минфина США серьезных подвижек в финансировании проекта «Северный поток — 2» не происходит. Лишь российская сторона продолжает методично прокладываться трубопровод, направляя на это дополнительные средства из бюджета и фондов. Западные же партнеры, которые должны были обеспечить строительство дополнительными инвестициями, хранят молчание.

Тем не менее, российской стороне нужны информационные поводы дабы оживить в памяти россиян образ грозной трубы, строящейся назло Украине и всей Восточной Европе, опоясывающей Старый свет! И ничего другого не смогли они придумать, как пустить по своим новостным площадкам статью с заголовком “ Intesa Sanpaolo может профинансировать «Северный поток — 2″”.

Однако, в действительности, Intesa Sanpaolo, может и приняла бы с удовольствием участие в проекте, ставящим под угрозу энергетическую независимость ЕС, но не осмеливается вложить в него ни единого евро, пока Минфин США не конкретизирует свое видение по сотрудничеству иностранных компаний с российскими энергетическими монополями.

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По сути, российская пропаганда лишний раз продемонстрировала то, насколько крепко Минфин США, даже ещё не объявив своего вердикта по “Северному потоку — 2”, держит эту трубу за горло, а её партнеров в “холодном теле”.

И на этом фоне, хотелось бы спросить гибридных соседей, если даже в режиме ожидания у европейских партнеров проекта такой сильный страх перед гневом чиновников с Пенсильвания-авеню, то кто из них осмелится перевести вам хотя бы цент, на вашу трубу, когда ограничения вступят в полную силу?

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