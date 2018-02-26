Пока бульдоги под коврами больших кабинетов готовятся к неизбежному весеннему дележу министерских портфелей, в Москве прошла любопытная конференция.

Помимо иностранных гостей, приехавших (как обычно, не за собственный счет) помогать подъему отечественного образования и науки, отметились на конференции и многие герои "Последнего Звонка". Вот, например, несколько звонких цитат из непотопляемого и любвеобильного гражданина Фрумина, укоренившегося в Высшей Школе Экономики.

ФРУМИН:

Есть точка зрения министра образования о том, что если мальчик лучше всех собирает 3D-принтеры, но при этом не читал «Дубровского», то нам такие 3D-принтеры не нужны. Но ведь, например, Пушкин не только не читал Чехова, но, вероятно, не отдельно высоко ценил произведения Ломоносова. В стремлении передать наш культурный багаж нужно быть осторожнее, поскольку новым поколениям надо отвечать на новые вызовы.

Конечно, Шекспир не читал Пушкина, Пушкин не читал Чехова, Чехов не читал Хэмингуэя, Хэмингуэй в глаза не видел Валентина Распутина и Шукшина. К несчастью, никто из них не собирал 3-д принтеры. Крайне сомнительно, чтобы все перечисленные имена были хорошо известны Илону Маску. Но ведь это совершенно не мешает, как бы говорит нам мистер Фрумин, Илону Маску запускать ракеты. А может быть, даже и помогает! Ведь дилемма-то выглядит именно так: либо Пушкин, либо 3-д принтер! И принтер победит, вот увидите. Все равно, убеждены затаившиеся под плинтусом реформаторы, сегодняшние заморозки не вечны. Тихая фронда, латентная оппозиция рано или поздно дождется замены министра Васильевой на какого-нибудь очередного Фурсенко или Ливанова. И карнавал продолжится. Надо просто пересидеть, переждать. И потом с новой силой браться за дело. За воспитание нужных рынку болванчиков — исполнительных потребителей. Командовать которыми будут Фрумины, Болотовы или Асмоловы.

ФРУМИН:

В прошедший год мы вели разговор с людьми, которые не занимались профессионально проблемами образования, но занимаются проблемами экономики страны. Это Кудрин, Мау. Они искали, что можно сделать в разных отраслях, чтобы наша экономика улучшилась. Нас они спросили, что мы можем сделать для ответа на важные вызовы. Это новая постановка вопроса для нас, раньше нам просто говорили, что мы должны сделать.

БОЛОТОВ:

Критика законодателями и чиновниками Болонской конвенции несправедлива, к счастью удается противостоять попыткам изоляции нашего образовательного пространства от остального развитого мира. (Болотов Виктор Александрович, ординарный профессор, научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования ВШЭ, член Учёного совета НИУ ВШЭ «Тенденции и риски равития образования в России в ближайшее десятилетие».)

ФРУМИН:

Министр образования говорит, что современные школьники забыли, что такое швабра, рубанок и молоток, и необходимо напомнить им об этом. Это вызывает встречный вопрос: как можно тогда вести речь о технологическом прогрессе? Одна из основных проблем – отсутствует капитализация потенциала. Можно спросить, при чем тут образование: мы показываем картины Левитана, учим наизусть Дубровского, все делаем правильно. Однако еще 50 лет назад Г. Щедровицкий писал, что существующая система образования не может удовлетворять новые запросы экономики.

Это очень важный момент, на самом деле, который говорит о том, что влиятельные погромщики отечественного образования, присмиревшие после катапультирования Ливанова, чувствуют себя спокойно и уверенно. Само министерство вместе с его руководством они не ставят ни во что. Нам и в ходе съемок это приходилось чувствовать. Приезжаешь в какую-нибудь региональную школу, а тебе говорят — да в гробу мы видали все московское начальство. У нас свои программы и свои министры. Вот почему так важен был вопрос о единстве - точнее, об отсутствии единства, в образовательной сфере, который мы поднимали в первой серии фильма.

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