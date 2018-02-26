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Тэкс...товарищчи люди, или жи каты, мы входим в опасную зону турбулентнасти, пристигнити ремни, приготовьти ухи и самое главное - трезвомыслию. До выборов остается всяво ничаво. И*учая мышня, сие мировое мышовствующее стадо, думаю приготовило пару ударов, а может и не пару. Вместореальность может выглядеть очень реально, кот клипал вам про то, и самые важные акты матричной шызохрении лепются совсем и для того, чтоб они выглядели неправдоподобно, они лепятся изначально так, чтоб всё до мелочов на первый взгляд срасталося и всё выглядело как истинная правда и никак иначе. Сейчас может быть нанесено несколько ударов до 18 марта, ибо как раз по психологикческой навуке, именно в последнии дни мульёны людёв во первых решают за кого голосовать а во вторых могут принять решение иное, если у их на то буит шыбко веская причина. Посему скаты именно на вот сии последнии недели и дни непременно чо то выдадут и не просто чо то. а жырныи подставы.

Как мы с вами ужо знаим, ибо кот подсуитился и зарании фсё про Аргентинку то клипанул, ибо фсигда нада клипать про обнаруженныи мышыныи норы, чтоб када чо мышня устроит, какую гадсть, то чтоб люди жо знали чьих лап дела, ибо к примеру от Монголии я ни жду подвоха, вот лично я, как кот, ни жду от Монголии подвоха на выборы, случайно ли сие? Знамо дело не случайно и все провокацыи и подставы ожидаем всегда исключительно из мышовых нор в первую очирить, сие закон, коий действуит всигда и кот вам хвост скока клипал про то, посему вы готовы встретить жырныи подставы и вы праильна их поймёти но но но...есмЪ иныи люди, посему - если чо, вы знаити чо делать, а иминна апять подробна на сии дни до 18 марта: подставы против Светлейшего, Шойгу, Бортникова, Патрушева, Нарышкина, или жи соответствующих ведомствов - ТУТ ЖА НАЗЫВАТЬ ПРОВОКАЦЫЕЙ КОИЯ ГОТОВИЛАСЬ К ВЫБОРАМ. То исть всюды, независимо от того, что они состряпают пишым сразу что мышовое враньё, коие заготовили к выборов супротив Светлейшего, а значит супротив России, супротив ВСЕХ НАС! Против нашей цивилизации! Я не знаю что именно эти твари могут накинуть ещо кроме аргентинского кокаина, но ВСЁ ЧТО УГОДНО! Вы же знаете этих тварей, они способны на любую низость и подлость, на любое преступление, ибо нет такого преступление на коие они не способны и никогда небыло! Они хотят уничтожить Россию и ВСЯ ИХ БАНДА РАБОТАЕТ НА ЭТО КРУГЛОСУТОЧНО НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ И СРЕДСТВ, ЗАПОМНИТЕ ЭТО НАВСЕГДА. Их много, мы всегда будем в меньшинстве, никогда не думайте об этом, Россия всегда была и будет одна в окружении врага,но всегда будет выживать и побеждать, ибо луч Света всегда разгоняет Тьму. Как Господь наш Иисус Христос был один между всей Тьмы мира сего, так Россия одна между Тьмы мира сего, но только она одна Свет, а без неё мир погрязнет во Тьму и беспорядок. Мы должны осознавать кто мы, мы не можем, не должны зависеть блее НИКОГДА от качества и количества приготовленной врагами Лжи! НИКОГДА НИКОГДА НИКОГДА. Это над прекратить раз и навсегда - всё что исходит от врага ЛОЖЬ или подготовка к ПРИНЯТИЮ ЛЖИ, ЧТОБЫ НАС УНИЧТОЖИТЬ, ЗАПОМНИТЕ ЭТО И ДЕТЯМ СВОИМ ПЕРЕДАЙТЕ. Мы не должны воспринимать от них ни хорошего, ни плохого - они пустое место, они нужны постольку поскольку нужны как объект с коим выгодно или не выгодно взаимодействовать, представьте что они все - просто чуть более развитые мартышки, ну производят они нечто - купим если надо, купят нас - продадим, отчего бы не продать мартышкам но но но вы же не станете интересоваться что о вас думает макака в зоопарке- так нужно относиться. НЕ ВЕРИТЬ НИКОГДА НИЧЕМУ НИКОГДА НИКОГДА НИКОГДА.

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Сии твари заготовку аргентинскую держали в карманах и вывалили организованно. Лехаим пидо*альный, эхо гон*онов, все мыше-помойки и Академия навук всяво все включились в работу по подставе. Что касается соловейкиной академии, надеюсь понятно, что подавляющее большинство людей тупо не узнало бы о подставе, если бы он умышленно не проорал сию тему, ибо большинство граждан, как вы понимаете, не слушают Эхо, не слушают навальнеров и прочих проигранных тварей. ВСЁ ПОДСТРОИЛИ ЗАВЕДОМО И ВСЕ ИГРАЮТ ОДНУ ИГРУ СИНХРОННО, САМИ СМОТРИТЕ И ВСЁ УВИДИТЕ. Дочери офицеров, коие лично в курсе тонн героина уже гуляют на всех площадках в том числе проститутка офицера и сюда залезла, в предыдущий пост в коменты - убирать не стану, смотрите и запоминайте как сии твари массово и синхронно работают против нас.

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Ещо рас вам напомню - они могут создать ЛЮБУЮ вместореальность, ждать можно чего угодно - от прекрасно состряпанного видео с любыми участниками, ( я вам рассказывал и показывал на примерах технологии шыбко шагнули вперёд общеизвестных представлений ) до ЛЖЕсвидетельств кого угодно - вспоминаем недавнюю расчехлению МИНИСТРА целого государства коий от своего подлого лица, на голубом глазу ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ ПУБЛИЧНО ГОДЫ ГОДЫ ГОДЫ!

Вспомните Его :

Не выходите. Не верьте.

Вот, Я наперёд сказал вам.

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Ибо они все суть не то, чем называются.

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И помните что Светлейший - Воин Христов.

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Может вирнусь но поздно...кстати, не знаю связано или нет, но блог со вчера работает шыбко плохо, надеюсь, что не слмают по случаю...ну Полосатый на посту, аднака если чо - вы знаете где иныи блоги и миста.

ДИРЖИТИСЯ.

Пошол в разведку я.

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