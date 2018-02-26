|Блог Кота Моти: Пошол в разведку я.
|26.02.2018 18:54
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Как мы с вами ужо знаим, ибо кот подсуитился и зарании фсё про
Аргентинку то клипанул, ибо фсигда нада клипать про обнаруженныи
мышыныи норы, чтоб када чо мышня устроит, какую гадсть, то чтоб
люди жо знали чьих лап дела, ибо к примеру от Монголии я ни жду
подвоха, вот лично я, как кот, ни жду от Монголии подвоха на
выборы, случайно ли сие? Знамо дело не случайно и все провокацыи и
подставы ожидаем всегда исключительно из мышовых нор в первую
очирить, сие закон, коий действуит всигда и кот вам хвост скока
клипал про то, посему вы готовы встретить жырныи подставы и вы
праильна их поймёти но но но...есмЪ иныи люди, посему - если чо, вы
знаити чо делать, а иминна апять подробна на сии дни до 18 марта:
подставы против Светлейшего, Шойгу, Бортникова, Патрушева,
Нарышкина, или жи соответствующих ведомствов - ТУТ ЖА НАЗЫВАТЬ
ПРОВОКАЦЫЕЙ КОИЯ ГОТОВИЛАСЬ К ВЫБОРАМ. То исть всюды, независимо от
того, что они состряпают пишым сразу что мышовое враньё, коие
заготовили к выборов супротив Светлейшего, а значит супротив
России, супротив ВСЕХ НАС! Против нашей цивилизации! Я
не знаю что именно эти твари могут накинуть ещо кроме аргентинского
кокаина, но ВСЁ ЧТО УГОДНО! Вы же знаете этих тварей, они способны
на любую низость и подлость, на любое преступление, ибо нет такого
преступление на коие они не способны и никогда небыло! Они
хотят уничтожить Россию и ВСЯ ИХ БАНДА РАБОТАЕТ НА ЭТО
КРУГЛОСУТОЧНО НЕ ЖАЛЕЯ СИЛ И СРЕДСТВ, ЗАПОМНИТЕ ЭТО НАВСЕГДА. Их
много, мы всегда будем в меньшинстве, никогда не думайте об этом,
Россия всегда была и будет одна в окружении врага,но всегда будет
выживать и побеждать, ибо луч Света всегда разгоняет Тьму.
Как Господь наш Иисус Христос был один между всей Тьмы мира сего,
так Россия одна между Тьмы мира сего, но только она одна Свет, а
без неё мир погрязнет во Тьму и беспорядок. Мы должны
осознавать кто мы, мы не можем, не должны зависеть блее НИКОГДА от
качества и количества приготовленной врагами Лжи! НИКОГДА НИКОГДА
НИКОГДА. Это над прекратить раз и навсегда - всё что исходит от
врага ЛОЖЬ или подготовка к ПРИНЯТИЮ ЛЖИ, ЧТОБЫ НАС УНИЧТОЖИТЬ,
ЗАПОМНИТЕ ЭТО И ДЕТЯМ СВОИМ ПЕРЕДАЙТЕ. Мы не должны воспринимать от
них ни хорошего, ни плохого - они пустое место, они нужны постольку
поскольку нужны как объект с коим выгодно или не выгодно
взаимодействовать, представьте что они все - просто чуть более
развитые мартышки, ну производят они нечто - купим если надо, купят
нас - продадим, отчего бы не продать мартышкам но но но вы же не
станете интересоваться что о вас думает макака в зоопарке- так
нужно относиться. НЕ ВЕРИТЬ НИКОГДА НИЧЕМУ НИКОГДА НИКОГДА
НИКОГДА.
Сии твари заготовку аргентинскую держали в карманах и вывалили организованно. Лехаим пидо*альный, эхо гон*онов, все мыше-помойки и Академия навук всяво все включились в работу по подставе. Что касается соловейкиной академии, надеюсь понятно, что подавляющее большинство людей тупо не узнало бы о подставе, если бы он умышленно не проорал сию тему, ибо большинство граждан, как вы понимаете, не слушают Эхо, не слушают навальнеров и прочих проигранных тварей. ВСЁ ПОДСТРОИЛИ ЗАВЕДОМО И ВСЕ ИГРАЮТ ОДНУ ИГРУ СИНХРОННО, САМИ СМОТРИТЕ И ВСЁ УВИДИТЕ. Дочери офицеров, коие лично в курсе тонн героина уже гуляют на всех площадках в том числе проститутка офицера и сюда залезла, в предыдущий пост в коменты - убирать не стану, смотрите и запоминайте как сии твари массово и синхронно работают против нас.
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Вспомните Его :
Не выходите. Не верьте.
Вот, Я наперёд сказал вам.
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ДИРЖИТИСЯ.
Пошол в разведку я.Источник - .
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