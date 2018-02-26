Российское оккупационное правительство Крыма лишь формально готовится к предстоящему курортному сезону. У чиновников нет четкого плана, как сделать аннексированный полуостров привлекательным для туристов или хотя бы сдержать рост цен. К такому выводу можно прийти, если ознакомится с итогами форума «Открытый Крым», организованного Министерством туризма.

В Симферополе и Ялте с 20 по 22 февраля проходил туристический форум «Открытый Крым». Организатором выступило Министерство туризма Крыма. В пресс-службе ведомства сообщили, что форум представляет собой «площадку для построения конструктивного диалога между властью и бизнесом», привлечения новых экспертов туриндустрии к решению наиболее актуальных вопросов, связанных с рекреационным потенциалом полуострова. В министерстве заверили, что на форум съехалось «более 5 тысяч профессиональных посетителей, представителей турбизнеса и смежных отраслей из Крыма» и соседней России. Откуда взялось столько «профессиональных посетителей», неизвестно. Российский министр финансов Крыма Ирина Кивико, судя по ее пресс-службы, выступала на форуме перед полупустым залом. Далее станет понятно, что фантазия организаторов не ограничилась числом участников.

Российский министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, открывая мероприятие, сообщил, что полуостров готов к предстоящему сезону, и местное начальство надеется на дальнейшую поддержку российских властей. Министр, выступая перед «профессиональными посетителями», не поскупился на громкие слова о сути форума. «Мы организовали такой масштабный туристический форум впервые в столице Крыма, в новом международном выставочном центре, и это маленькая, но революция для турбизнеса. Курортно-туристический потенциал Крыма в большом объеме представлен на туристической выставке, а на полях форума мы обсудили самые актуальные вопросы подготовки к курортному сезону: механизмы снижения стоимости авиаперелетов в Крым, критерии ценообразования стоимости гостиничных услуг, рассказали о мерах государственной и финансовой поддержки турбизнеса», – министр. Вадим Волченко не уточнил, о каких конкретных экономических механизмах идет речь. Если судить по официальному «революционного» форума, крымские и российское чиновники обсуждали эти вопросы преимущественно друг с другом.

В комментарии российским журналистам министр туризма отметил, что власти рассчитывают на снижение цен. «В этом курортном сезоне следует ждать снижения стоимости отдыха. Роста цен не будет 100%, а вот снижение – вероятно. Мы активно работаем над программами, чтобы это снижение обеспечить, и рынок слышит нас», – Вадим Волченко. По его информации, крымские аграрии подготовили некое системное предложение по поставкам продуктов «туда, где отдыхают туристы». «Это позволит соединить между собой фермеров-производителей, которые готовы в том числе взять на себя логистические затраты, и базы размещения, санатории, отели, пансионаты. Поставки будут вестись напрямую без посредников, а в последующем будут созданы логистические центры. Это конкретный шаг на удешевление стоимости отдыха», – полагает министр.

Сомнительно, что в Министерстве туризма не в курсе того, с крымским сельским хозяйством после перекрытия Северо-Крымского канала. Немногие отрасли, которые еще остались на плаву, – богарное земледелие (зерновые культуры) и частично мясомолочное животноводство. У крымских аграриев нет возможностей поставлять овощи и фрукты по заниженным ценам. Более того, Крым и до аннексии испытывал недостаток таких товаров. Нехватку перекрывали за счет поставок с Херсонской области. Сейчас такой возможности нет.

На кого рассчитан оптимизм «республиканского» начальства? Прежде только, на жителей России и материковой Украины. Россиян пытаются убедить в том, что Крым не является обузой и способен сам себя прокормить. Перед украинцами рисуют картину «бурного развития» полуострова, невзирая на санкции и блокады. Но с каждым годом приукрашать статистику по туристам становится труднее. В прошлом году Министерство туризма , что сезон-2017 был менее удачным: в Крыму якобы отдохнуло около 4,5 миллиона человек. Но и эти показатели нельзя считать реалистичными.

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До аннексии для подсчета количества туристов использовали методику, разработанную Национальной академией природоохранного и курортного строительства – по количеству проданных транспортных билетов. Сейчас в Крым можно добраться тремя путями – через административную границу с Херсонской областью, паромную переправу и симферопольский аэропорт. Каждую весну власть аэропорта , что готова существенно увеличить количество рейсов до 50-60 в сутки и до 70 – в пиковый период. Итак, посчитаем по «верхней планке». Возьмем одну из массовых моделей пассажирского самолета – Boeing 737. В зависимости от модификации, в нем насчитывается до 190 мест (Boeing 737-800). Умножим количество мест на 70 рейсов в сутки в течении 5 месяцев – с мая по сентябрь включительно. Получается около 2 миллиона проданных билетов. Допустим, мы поверим крымским чиновникам, что в Крым летают исключительно туристы. В таком случае указанные 2 миллиона нужно делить на два, так как отдыхающие, как правило, покупают билеты в обе стороны. Таким образом, симферопольский аэропорт при постоянной пиковой нагрузке способен принять около миллиона отдыхающих за пять месяцев.

Добавим сюда 200-250 тысяч туристов, которые прибыли через паромную переправу. Плюс, вновь поверим крымского начальства о том, что жители материковой Украины отдыхают в Крыму – еще 100 тысяч туристов дополнительно. Итого – около 1,35 миллиона отдыхающих из соседней России и областей Украины. Получается, что максимальные расчеты, основанные в том числе на данных крымских чиновников, в 3,3 раза (!) меньше показателей официальной статистики за 2017 год. В региональном правительстве это понимают, но все, что могут сделать – уволить одного министра туризма, заменив на другого, или провести очередной пустой «форум».

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