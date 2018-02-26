

Лицо Ксении Анатольевны выражает скорбь по погибщему побратиму. Не перепутайте.

Во-первых, лучше самой Собчак её никто не может опустить и опозорить. Практически всё, что она говорит и делает, отталкивает от неё россиян — и довольно ей просто не мешать.

Во-вторых, она утверждает, что её знает вся страна. И это правда. И именно потому, что её вся страна знает, никто за неё голосовать не будет. Извините, но 73% антирейтинга — это абсолютный рекорд между российских политиков. Даже у Чубайса меньше.

В-третьих, и это чисто троллиное — у Собчак нет упоротых фанатов, которые бы возмущённо пищали, когда издеваешься над их пюрером. А какой троллинг без хомячьих визгов?

Вот и получается, что ни с одной точки зрения критиковать Собчак не интересно.

Но я всё-таки придумал неожиданный угол, как можно пнуть это пугало. Очень-очень косвенно.

Уязвимость представительской демократии

Знаете, что раздражает в представительской демократии меня, как технократа, больше только? Тот факт, что при этой системе политиком может быть кто угодно, лишь бы умел красиво говорить.

Помните, как в «17 мгновений весны»? «Трудно стало работать — столько развелось идиотов, говорящих правильные слова». Вот, как раз такой случай.

Взять те же США — у них президентами уже были и тупые ковбои, и посредственные актёры (говорят, что даже снимавшиеся в порно). Да и у нас — как прорвётся какой-нибудь колхозник к власти, так потом двадцать лет после него страну восстанавливай.

Среди депутатов/мэров тоже регулярно попадаются спортсмены, актёры, певцы и прочие люди, не имеющие ни малейшего представления ни о законотворчестве, ни о структурах и принципах госуправления.

По нормальному я сторонник ограничения избирательного права в целом, по принципу «гражданство (политические права) взамен на службу (в том числе цивильную)».

Но раз общество пока для этого не созрело, то можно хотя бы кандидатов на руководящие должности в госструктурах ограничивать, чтобы кто попало (бизнесмены или бандиты — не важно) не мог избираться.

Хочешь идти в мэры? Проработай 2-3 года рядовым чиновником, изучи специфику изнутри.

Почему, например, для работы в полиции нужно сначала отслужить в армии, а потом проходить ещё отдельное обучение в полицейской академии? А для того, чтобы стать кандидатом в президенты огромной страны — ни профильное управленческое образование, ни опыт работы на госслужбе не нужны!

Поэтому и тамада с корпоративов (или как оно там называется), и директор колхоза могут беспрепятственно баллотироваться в Президенты.

Тот же Путин — сначала много лет прослужил в КГБ СССР. Затем в мэрии Ленинграда. Затем главой ФСБ. Затем главой правительства. И лишь затем стал президентом.

А эта, понимаешь, думает, что если она могут рулить двумя десятками дебилов в «Доме-2» (хотя на самом деле шоу управляет даже не она, а невидимые всем продюсеры и режиссёры), то и страной управлять сможет.

Уровень некомпетентности (термин из формулировки принципа Питера) таких кандидатов таков, что они даже и близко не понимают сложности стоящих перед руководителем огромной страны задач и вызовов.

Кибернетику не изучали. Госуправление не изучали. Право не изучали. Экономику (прежде только макро) не изучали. Антикризисный менеджмент, социальную психологию, матстатистику, теорию игр — аналогично. А туда же «Партия, дай порулить!».

На днях в комментах видел таксиста. Тоже, понимаешь, лучше всех знает, как управлять государством и построить коммунизм в России.

Я знаю, что с этим надо делать. Флагелляцию. Берёзовыми розгами. До полной пропажи желания порулить.

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