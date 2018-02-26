В своем недавнем интервью актер Алексей Серебряков назвал силу, дерзость и хамство национальной идеей России. Преподаватель журфака МГУ Татьяна Краснова — о том, почему неправы и те, кто осудил Серебрякова, и те, кто его поддержал





Похоже, что в пылу неожиданно разразившихся баталий после высказываний Алексея Серебрякова я обрела свою национальную идею.

Знаете что, если актерам, певцам (а иногда и клоунам) можно, то кто мне, училке с тридцатилетним стажем, может запретить?

Тем более что идея у меня простая. Одним словом формулируется: аккуратнее. Или, если уж хочется добавить в этот дискурс экспрессии, то аккуратнее, мать вашу!

Хватит размахивать дубиной и стрелять из всей артиллерии сразу.

Причем с обеих сторон.

Хватит писать портрет моей отчизны широкими мазками. Тем более что используете вы не только краски, но и известную дурно пахнущую субстанцию.

Да, в нашей стране полно дураков, тут не все в порядке с агрессией, тут происходит очень много непростительного и страшного. Но мы все тут пока еще есть. И мы учим детей — и поверьте, это часто такие дети, которых просто нигде больше не найдешь: тонкие, умные, серьезные, честные и сострадающие. И мы лечим людей, и между наших врачей, рядом с очень некомпетентными и невежливыми, есть такие, что дух захватывает, и такого милосердного служения и бескорыстия вы тоже не найдете нигде.

Говоря о людях, делайте обобщения пореже, мой вам совет



И в наших дальних селах, погрязших (часто, много чаще, чем хотелось бы) в пьянстве и равнодушии, работают такие библиотекари и школьные учителя, что ангелы плачут от счастья, глядя на них сверху.

Не надо, говоря о нас, делать глобальных обобщений. Пожалуйста, не приравнивайте мою Родину к аду.

Вообще, говоря о людях, делайте обобщения пореже, мой вам совет.

И противной стороне хочу сказать: не надо класть на мои плечи миссию спасения мира через Самодержавие, Православие и Народность. Я не хочу спасать мир, я не православная и священный свою Родину не считаю. Я хочу спасти то, что стоит вокруг меня: цветы на подоконнике в чистом подъезде, заболевшего раком ребенка, библиотеку, которую под ваши патриотические вопли пытаются выселить, а на ее место вселить очередной филиал какого-нибудь жулик-банка. Я не хочу ни с кем воевать. Я не хочу, чтоб моя Отчизна была великой. В великих странах редко считаются с маленькими людьми. Я хочу, чтоб моя страна была аккуратной.

Внимательной, сосредоточенной и очень аккуратной — к людям, к ресурсам, к каждой травинке и каждому цветочку.

Не надо объявлять нас в национальном масштабе ангелами и носителями высшей духовности. И мерзавцами — в национальном же масштабе — не надо нас называть.

Мы не то и не это. Мы очень разные. И нам — тем, кто пока еще остался в этой стране, — придется договариваться. Иначе нас ждет очень страшный конец. А лично мне от него убегать некуда. Я, как было выше сказано, училка. Я на домик у Средиземного моря накопить не смогла. Если тот камнепад, который вы так старательно провоцируете, случится — мне стоять под камнепадом.

Поэтому очень прошу: аккуратнее.

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