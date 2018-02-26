Сегодня в Москве стало на пять станций метро больше. Мэр столицы Сергей Собянин и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов торжественно открыли первые пять станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена: «Петровский парк», ЦСКА, «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр».

Протяженность открытого сегодня участка новой кольцевой линии составляет 10,5 км, а общая длина БКЛ достигнет 67 км.

«Это (будет) одна из крупнейших линий метро в мире», — подчеркнул Собянин в ходе сегодняшней церемонии открытия.

С открытием новых станций более доступными для москвичей и гостей столицы станут поездки в деловой центр «Москва Сити», на стадионы «Динамо» и ЦСКА, во дворец спорта «Мегаспорт».

Мэр пообещал, что через 4–5 лет будут построены и введены в эксплуатацию остальные станции Большой кольцевой линии, которая будет включать в себя 31 станцию и множество пересадочных узлов: 18 пересечений с действующими линиями метро, 7 пересечений с радиальными направлениями железных дорог и 2 — с Московским центральным кольцом (МЦК).

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