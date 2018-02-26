Геологи Гавайской Вулканической обсерватории в течении последних нескольких месяцев напряженно следят за ситуацией в так называемой восточной рифтовой зоне вулкана Килауэа, где в районе вторичного вулканического конуса Pu’u O’o :

По состоянию на 10-е февраля USGS сообщает, что вулканическая активность на восточной рифтовой зоне вулкана Килауэа продолжается, и ученые Гавайской Вулканической обсерватории это документируют.

В течении февраля в районе вулканического конуса Pu’u O’o прогремела серия мощных взрывов, в итоге которых часть стены конуса расплавилась и рухнула, а сам конус коллапсировал, оставив вместо себя несколько новых активных лавовых каналов.

USGS также выпустила новую карту полей лавового потока:

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