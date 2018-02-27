Украинский адвокат, который представляет интересы Натальи Поклонской и Аксенова, собирает информацию о правовых основаниях запрета вещания российских телеканалов в Украине. По словам Сергея Костинского, члена Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, они это делают, чтобы судиться.

Что бы ни делала Поклонская, для Украины это особого значения не имеет, потому что Поклонская – уголовная преступница. Кроме того, она человек условно вменяемый, о чем говорят даже между сторонников Путина в российской власти. Она настолько помешалась на истории, на Николае Втором и т.д., что даже там допускают, что она несет всякие бредовые мысли.

То, что она на кого-то подаст в суд в Украине – это вопрос к тому, кто ей помогает. Если ей кто-то помогает здесь из киевских, то это работа против своей страны, и я не сомневаюсь, что на деньги российской власти. Потому что если она наняла адвоката, то явно эти услуги не Поклонская оплачивает со своих средств. Поэтому надо смотреть за такими адвокатами, которые возьмутся ей в этом помогать.

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С юридической точки зрения это не имеет никаких последствий. Это такой пиар ее личный, наверное, и плюс попытка опять расшатать Украину изнутри. Это опять дискуссия о том, нужно ли смотреть российские каналы или по крайней мере показывать их с помощью лицензированных компаний. Речь об этом идет: что лицензированные государственный компании не могут распространять российскую пропаганду.

Если развязать такую дискуссию, то понятно, на что это рассчитано. Будут визги про свободу слова. Найдутся обыватели, которые скажут: «Вот, да, душат свободу слова». И это на самом деле очень показательно. Потому что мы узнаем точно по одобрительной реакции внутри Украины, кто находится на поддержании Кремля.

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