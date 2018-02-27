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Тайны Антарктиды: Что-то показалось из-под ледяного покрова…
27.02.2018 19:32

Гигантское здание, скрытое под ледяным покровом Антарктиды, стало видимым из-за таяния льда.

Длина сооружения составляет 300 метров, ширина – 30-50 метров, стены высотой 10 метров.

Изображение выше показывает часть конструкции под увеличением.

Хотя не понятно, что это такое, видно, что это искусственное сооружение; может быть, старая база или древнее поселение, построенное давным-давно, когда Антарктида еще не была замороженным контингентом, а может быть это что-то еще более загадочное?

Если вы посмотрите ближе, вы сами увидите, что это не является чем-то природным или трещиной в ледяном щите. Вот координаты:  69°53’42.03″S 8°42’22.02″E

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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