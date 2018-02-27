В предыдущей статье мы уже писали о том, как в РФ стали болезненно реагировать на милитаризацию Украины по западному образцу. Последняя волна реакций была на заявление начальника Генштаба ВСУ о том, что мы уже имеем несколько вариантов ответных боевых действий, в случае массированного вторжения регулярных войск РФ на территорию Украины.

Но похоже на то, что Муженко решил троллить дальше и в очередном интервью поведал о переходе вооруженных сил на технологии автоматического управления. С его слов, уже запущено, в тестовом режиме, несколько отдельных систем, в том числе – автоматического управления войсками действующей армии «Дельта» и несколько других автоматических систем, в частности – управления силами и средствами ПВО. Сейчас идет усиленная работа по сведению отдельных сегментов в единую боевую автоматическую систему управления. Параллельно идет развертывание технических средств, необходимых для функционировании системы и отработка алгоритмов эффективного взаимодействия всех элементов системы, в частности – устойчивости ее от внешнего воздействия.

Насколько можно понять, речь идет о реализации концепции «цифрового поля боя» или «сетецентрического управления войсками». Насколько можно понять, мы тут не изобретаем велосипед, а просто адаптируем под наши условия технологические наработки наших партнеров.

Понятно, что все это делается не для того, чтобы пройтись на параде «торжественным маршем», а для практического применения новых систем. В этой связи, довольно забавно читать выкладки различных «экспертов», которые отмечают, как слабое звено, прослойку старших офицеров ВСУ. Но именно этот уровень вооруженных сил сейчас претерпевает кардинальные изменения. Меняется сама концепция ведения боевых действий и к ней подгоняются знания и умения военнослужащих, находящихся на различных уровнях управления войсками. Как раз отсюда и возник новый статус армейских сержантов, который во многом перекликается с тем, чем является сержант в армии США.

Не удивительно, что это – закрытая тема, но сейчас ВСУ представляют собою стадию куколки, у насекомых. Они покрылись панцирем и выдают наружу минимум информации. Конечно, она выходит наружу в виде отдельных кусков, но общей картины того, как и к чему идут эти метаморфозы, не будет. Если бы у наблюдателей и «экспертов» было бы приблизительное понимание того, что происходит, они непременно уцепились бы в тему сержантов мертвой хваткой. Раз им придается особое значение и возлагаются новые функции, то и сама система будет выглядеть иначе. Оттолкнувшись от нового статуса сержантов, теоретически, можно представить и тот организм, частью которого они становятся.

В общем, мы учимся воевать по-новому, синтезируя собственный военный опыт и те знания и навыки, которые наработали наши партнеры в ходе своих боевых действий. Насколько можно понять, интенсивность взаимодействия все возрастает. По крайней мере, Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, подтверждает увеличение усилий Штатов по части модернизации ВСУ и увеличения их боеспособности. Такими заявлениями просто так не бросаются и, скорее только, Волкер озвучил тему в самых мягких и скромных формулировках.

То, что озвучил Виктор Муженко, в плане отпора широкой агрессии РФ, скорее только, тоже – самый мягкий вариант из тех, которые могли быть озвучены. А на самом деле, РФ убедительно показала, что Украина не сможет спокойно строить свою жизнь до тех пор, пока рядом находится огромная, маниакально-депрессивная страна. Методом «от противного» можно утверждать, что возвращение Украины в спокойное русло построения современного демократического государства будет осуществлено тем быстрее, чем скорее и глубже рухнет кровожадная Московия.

Тут уже ничего не поделаешь. За свои 300 лет существования, эта беспросветная тирания постоянно и методично нас убивала и все это время мы пытались скинуть это вонючее ярмо. Это стоило нам десятков миллионов жизней и столетий отставания от цивилизованных стран. Причем, эта гангрена пыталась нас уничтожить во всех своих ипостасях: Московского царства, российской империи, совка и теперь вот – российской федерации. Отсюда следует, что разрушение этой империи зала нам не просто желательно, но и необходимо.

Похоже на то, что мы готовимся не только отразить агрессию извечного врага, но и принять участие в мероприятиях по окончательному демонтажу последней и самой ядовитой империи. В Москве понимают, что если для них дело пойдет совсем плохо, то удавкой для них будет не НАТО с гейропой и пендосами, а Украина, которая ничего не забыла и ничего не простила. Пока это осознание у них не сильно сформировалось в ясный образ, но всему – свое время. Только вот их двуглавая курица уже точно знает, кто ее разделает и вытряхнет из нее потроха.

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