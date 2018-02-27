Говорят, американцы разгадали, почему древние египтяне так правильно строили свои пирамиды. Путем титанически скрупулезных наблюдений амеры установили, что если долго смотреть на солнце, то можно: а) стать идиотом; б) узнать, где север и юг, запад и восток. Офигенное, согласитесь, открытие. Вот древние египтяне, уверены американцы, не сошли с ума, а узнали и потому построили своих чудесных каменных монстров. И это очень важно для Украины, где всем объясняют, что американцы ошибаться не могут, а все их открытия нужно немедленно имплементировать.

Ну, хотя куда-нибудь. Например, в воссоздание на украинской земле древней Шумерии, которая старше Египта, а значит, это именно древние шумеры первыми взирали на солнце и на луну, открыли стороны света и научили этому неразумных египтян и подвигли их на пирамиды. Или в поиск шумерских вождей, которые своей неувядающей, пульсирующей через века мудростью и предопределили развитие человечества, а теперь должны явиться и в Украине, как здесь ждут, «з новым и правэдным законом».

И раз мы уже заговорили об открытиях, обязательных для изучения в Украине, знаем, как появились пирамиды, то вот следовательно теперь и осталось выяснить, кто же такой Сфинкс. И на кого он похож. Он же там затихарился в долине Гиза возле пирамид и не отсвечивает, манит своей загадочностью, собака. Хотя он только в нижней части похож на животное, лицо-то у него человечье. Может, это и есть портрет искомого вождя, и мы узнаем, что он – между нас, нужно только вглядеться, узнать и бухнуться на колени в вожделенном онемении от счастья...

Я после чудного открытия американских братьев по разуму долго всматривался в Сфинкса, и мне кажется, я знаю, на кого он смахивает. И не могу не поделиться – на одну из видных древних шумерок, которая, минуя стадию Древнего Египта, и реинкарнировалась сегодня. В Украине. Самым чудесным образом. Благодаря провидческому гению не менее древней, но еще и певучей ротом шумерки Русланы, которая любит плясать свои дикие танцы в красных (красный цвет – это символ мудрости и власти, греховности и страсти) труселях. На столах, где, по ходу, ее тоже настигают и эпохальные озарения, и алкоголь. Так вот Руслана первой и узнала, и оповестила нацию, получившую безвиз, что древние шумеры не канули в песках истории между Тигром и Евфратом, а возродились в Украине. В ее степях и лесах, в схронах и, вы не поверите, нужниках, в Галичине и в Причерноморье. Более того, даже в Киеве. Там, правда, их и сейчас немножко. Да и то только после того, как в столицу этой, как оказалось, древне-новой Шумерии перебралась она сама, Руслана.

А также Вова Вятрович и Лариса Ницой, Александр Палий и Валерий Бебик, которые долгое время считали себя украми и ариями, которые наконец-то слезли со смерек и которым по этому поводу все что-то должны. Но Руслана, повторяю, внесла окончательную ясность в происхождение Украины. И Вятровичу с Ницой и с использованием гения Палия и Бебика осталось только подвести теоретическую и историческую базу и воссоздать культуру, искоренив все нешумерское, наносное. Они этим и занимаются.

И я не удивлюсь, если и мою гениальную догадку тоже, со временем, подтвердят американские или британские ученые. Она (догадка) о том, что Сфинкс – это есть портретный пример кого-то из этой чудесной пятерки – Русланы, Вятровича, Ницой, Палия или Бебика. Ну, вы знаете кто это – видные шумеро-украинизаторы современности. Но мне кажется, что Ницой все же ближе. Потому что если все остальные либо выступают реже, либо пытаются придать своему бреду наукообразный вид, то Лариса, которую кто-то очень издевательски и цинично обманул, назвав «писательницей», просто тупо истерит. И не очень заботится о том, какое чувство производит. Она прет, как флагман, которому перелили топливо. Хотя голова у нее и гудит. Но, с другой стороны, а чего ей бояться? Медицина, в том числе психиатрия, в стране убита – тут еще одна обманутая постаралась. Ульяна Супрун ее зовут, и ей тоже кто-то сказал, что она может и должна быть министром здравоохранения независимой Шумерии. А она до этого даже анализ залежалого кала у бешеного тушканчика не брала, волонтером служила, одним своим видом при внезапном появлении вылечивая от заикания...

Но Супрун я в пятерку шумерских сфинксов не включаю, ибо она американка. Шумерского происхождения, но американка, а «святое» не мне за вымя трогать. Однако я уверен: если американские или британские ученые постараются, понаблюдают за указанными мною украинскими клиентами, то сделают еще одно открытие: установят, что Сфинкс – это и есть Ницой. Просто эстетически развитые артиллеристы Наполеона Бонапарта, когда более 200 лет назад увидели этот женский, с позволения сказать, образ, начали по нему из пушек палить. И такая «пластика» вот и не позволяет сегодня узнать, чей же образ скрывался в камне. Но история развивается, как известно, по спирали, и одна из них вот завернула своим причудливым шумерским изгибом в несчастную Украину...

По-моему, Ницой достойна того, чтобы стать Сфинксом и когда, как обещает Супрун, деньги пойдут за пациентом быть пролеченной одной из первых. В знак благодарности за то, что она мощно и бескомпромиссно укрепила основы новой Древней Шумерии на украинской земле. Работала Лариса действительно героически и самозабвенно, даже видавшие виды санитары из местного дурдома подивились бы. И сказки писала, в которых воссоздала шумерских муравьев-киборгов, в Донбассе победивших «сепаров», «вату» и даже путинских бурят. И плевала в морды тем, кто по-шумерски ни бэ, ни мэ. И мелочью в магазинах засыпала кассирш, которые напоминали ей Путина и говорили на непонятном языке. И на ТВ несла такой жизнеутверждающий бред, что техника иногда не выдерживала. Не говоря уже о ведущих-патриотах, которые – поцы еще те и без Ницой...

Сейчас Ницой подошла к стране фундаментально. Посоветовавшись с Вятровичем, Бебиком и Палием (Руслана, видя сопровождающих санитаров, все же благоразумно тихарится), она пошла в авангард и предложила наконец-то закончить в Шумерии декоммунизацию и приступать к полномасштабной и всепроникающе-облаготворяющей дерусификации нашей крайне древней земли.

Она пошла на расово правильный шумерский канал и открыто заявила: «...Декоммунизация уже подходит к концу, остались остаточные явления. Еще есть немного работы, но морально мы уже готовы ее завершать. Далее нам надо провести дерусификацию Украины. ...У нас также все публичное пространство должно быть на украинском языке (синоним – шумерском). ...Также нужно наполнить общество нашими героями. Как это сделать? Через фильмы, мультики, разговоры, книги, культурно красиво и не насаждая, но этого продукта должно быть много».

Что же вызвало очередное государствообразующее обострение у мадам, извините, у пани? А она посмотрела какой-то шумерский телесериал и увидела, что в нем раненный шумерский же генерал читает, падло, Пастернака. Да-да, того самого писателя, лауреата Нобелевской премии, которого, конечно, травил лично Путин, и это дает ему (Пастернаку, а не Путину) много плюсов по жизни, но все же не шумерского. Не Кокотюху, не Забужко, не Андруховича, не, не-е-е-е... пардон, больше светочей не помню, хотя умом и знаю, а сердцем чую, что их пруд пруди. Просто пишут они так, что читать это невозможно, хотя и надо. И я обещаю исправиться. «У нас что, нет писателей, кроме классиков? Есть! Но современные кинематографисты продолжают советскую традицию, они делают вид, что украинской литературы нет. Я не против Пастернака, но почему через кино популяризируется не своя культура, а соседние Высоцкий, Цой, которого я обожаю? Публичное пространство должно популяризировать свое! Вот следующий этап декоммунизации», – возопила Ницой так, что упомянутые санитары вздрогнули, а египетский Сфинкс пошел едва заметными трещинами...

И я уверен, что к Ницой, если ее случайно не госпитализируют, то прислушаются. Обязательно! Нация нуждается в излечении от прошлого и в здоровых расово правильных ориентирах будущего. Никаких Пушкиных, Пастернаков, Высоцких, Львов Толстых. И особенно – Цоев, которые, как призналась сама Лариса, сводят ее с ума! Вообще читать нужно тех, на двух-трех страницах прочтения которых люди мирно засыпают. И польза двойная – и не читают, и умных меньше. А с дураками оно и декоммунизацию, и дерусификацию, и шумеризацию проводить легче...

...А почему и американцы, и мы, и все остальные должны заниматься Сфинксом и устанавливать, кто это и что это нам даст? Так он же, су...а, повторяю, загадочный! А значит, и в разгадке прок может быть. Если мы установим, кто за ним скрывается, то, не исключено, поймем и другую не менее важную и актуальную загадку – что сегодня происходит в Украине. Она ведь медленно, но уверенно превращается (или все же возвращается?) в Шумерию. Пройдя без лечения стадии Арии и Укрии, которым 140 тысяч лет, что и заставило сэра Чарльза Дарвина с его человекообразными обезьянами-предками прочих современных людей-нешумеров переворачиваться в гробу и в могильниках. Неужели не интересно знать, как осколок некогда самой читающей социально-исторической общности – советских людей в Украине – превратили в стадо шумеров, легко и бесповоротно впадающих в мракобесие и маразм, которые представляются как прогресс и прорыв к цивилизации? Цивилизации пирамид и Сфинксов, которые, конечно, поражают воображение, но копировать которые – вряд ли комильфо. Или если все же возвращаемся в век пирамид, то когда строить их начнем, чтобы занять шаловливые руки шумеров и унять их фантазию? Лариса Ницой знает, но ведь не говорит же! Обожаемого Виктора Цоя, наверное, слушает...

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