При отсутствии соблазнительной горничной можно попытаться уговорить и дворника. Ну а кому и лошадь невеста. В рамках этой нехитрой логики и при отсутствии каких-то значимых достижений перед президентскими выборами в России Кремль достал из нафталина последний слабенький козырь – Януковича. Суд в Киеве явно дал совсем не тот результат, на который рассчитывала Москва, вот и приходится безотлагательно вбрасывать нужные тезисы.

ук

Второго марта в 11:00 в Москве состоится пресс-конференция бывшего президента. Он обещает рассказать про страшные преступления «Киевской Хунты», расстрелы на Майдане и слушание своего дела в Оболонском суде. Кого именно Хунта успела расстрелять на Майдане за последний год, на протяжении которого Янукович хранил молчание – сказать сложно. Ну а судом мы все могли наблюдать в прямом эфире, и внести в процесс что-то новое Янукович может только чистосердечным признанием. Но ведь не ради этого его извлекли из коробочки в Ростове и доставляют в Москву.

Козырь в самом деле откровенно слабоват. Популярность в Украине у этого персонажа немного ниже плинтуса, особой симпатией в России Янукович тоже не пользуется. Что касается западного читателя, то там уже вообще с трудом вспомнят, кто это и откуда. Но на безрыбье, как говорят, можно сделать рыбой кого угодно. Итак, зачем Кремлю потребовался Янукович со своим внезапных обострением памяти после четырех лет забвения?

В первую очередь для создания картинки, альтернативной развитию процесса в украинском суде. На самого подсудимого плевать всем – Кремлю, Киеву, даже его адвокатам. Но общая картина оккупации Крыма Россией получается довольно подробной и аргументированной. Кто, когда и какими силами захватывал объекты – с фамилиями и точным временем. Кто вел переговоры, делал заявления и отдавал приказы. Янукович лишь пешка в большой игре Кремля и на суде это стало очевидным. Теперь мы имеем факт российской агрессии уже не в виде политических заявлений, а документы, которые после приговора суда можно смело отправлять в Гаагу. Естественно, Путин и вся пищевая цепочка от такой перспективы не в восторге.

Второй важный момент – с точки зрения красивых и убедительных побед, с которыми Путин должен идти на выборы через 18 дней, дела обстоят очень плохо. Понятно, что рейтинг делает победу автоматической, но что предъявить избирателю. Крымнаш? Надоело уже. Весь мир против нас? Приелось. Грозная армия, которой все боятся? Но после разгрома в Сирии, когда американцы без потерь новейшим оружием размолотили боевую колонну про армию лучше молчать. Торжественное открытие моста в Крым? Да, на него возлагали большие надежды, но что-то незаладилось. Рыбка это из эскорт-услуг со своими разоблачениями. Олимпиада без флага. Где повод для гордости?

Традиционное лекарство Кремля в случае провалов по всем направлениям – украинская тема. Вот и приходится доставать из нафталина унылого Януковича, с наверняка «сенсационными» разоблачениями. В пятницу мы наверняка услышим о страшных преступлениях Киевской Хунты, страшных правосеках, которые готовили взрыв Кремля. Не исключен отдельный блок разоблачений о беспощадном Кровавом Пасторе и Яценюке, который легко убивает до тридцати русских солдат в день. Ну и на фронте не исключено обострение, а то иначе могут не поверить в нашу жестокость. Хотя, могут и привычно у себя взорвать что-нибудь. А Януковичу на этом фоне достается уже привычная роль грустного клоуна, которого обижают. Пьеро, блин…

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира