Предвыборный психоз в России, — публицист



В России очередная мания величия – её МИД периодически заявляет о вмешательстве извне в её президентские выборы. Можно подумать, в РФ есть выборы, и есть смысл на кого-то «ставить» в списке, утвержденном в Кремле. Политтехнолог из КГБ-ФСБ Сергей Марков пошел дальше МИД и 27 февраля заявил: Украина готовит наступление на Донбассе, чтобы сорвать президентские «выборы». Как можно сорвать «выборы», если Песков 26 февраля подтвердил Интерфаксу: слухи, что правительство уже готовит новые «майские указы» Путина об улучшении только и везде, – не слухи, а правда. Да, готовим. Но Марков упорен: Украина пойдет в атаку, продвинется территориально и затем будет ждать реакции Путина, а он не может официально объявить ей войну или признать «республики». Поэтому рейтинг у него упадет, так как он не смог защитить «русский мир». Как сильно упадет рейтинг, Марков, «работавший» в Украине в 2004 г. на выборах, а теперь работающий в Совете по внешней оборонной политике, не признаётся. Надо полагать, после наступления Вооруженных сил Украины Путина не «выберут» ни сейчас, ни потом. Всё, пропал Путин. Марков, чтобы его спасти, советует всем и везде кричать о наступлении и этим его сорвать, а заодно сорвать и замыслы «киевского режима» по вмешательству в «выборы» в РФ. Странно только, что Марков понизил нас с «хунты» до некоего режима. Военную тайну, – Путин ведет войну на Донбассе именно для поддержания своего рейтинга, – Марков не выдает. Но в РФ есть специалисты круче Маркова. Прописаны они в Екатеринбурге, в Урале. Эти 25 февраля за день до Маркова стали пугать россиян не поражением, а победой. По данным екатеринбургского сайта wh24.ru в этот день российские самолеты-истребители Су-57 уничтожили в дамасском районе Восточная Гута две тысячи американских солдат из частных военных компаний, чем отомстили за своих. Об этом сайту wh24.ru по секрету рассказали некие источники в правительстве Асада. Фейк из Екатеринбурга подхватили и стали разгонять сайты федерального значения: информагентство REX с короной в своей символике, сайт «Царьград» и даже приличные издания. Екатеринбургский сайт вообще поражает осведомленностью: там знают, что эстонские водолазы готовятся взорвать газопровод «Северный поток», что в Украине был Измайловский, а не Иловайский «котел», по образу и подобию которого теперь устроили «котел» в Восточной Гуте. Там вообще знаю много такого, чего не знаю больше нигде. Но только не знают, что район Восточная Гута более четырех лет находится в окружении «сборной Асада» и в 2017 г. она лишь однажды пропустила туда автоколонну ООН с гуманитарной помощью. Но им в Урале видней. С понедельника 26 февраля Федеральное агентство новостей (РИА ФАН), известное также как питерская фабрика троллей, начало глубокомысленно узнавать у политолога Владимира Шаповала, кто и зачем запустил этот фейк из Екатеринбурга. Шаповал изрек: увы, отечественные СМИ не смогли сразу распознать этот фейк, вброшенный западной прессой в её информационной войне с Россией. (Надо полагать, Екатеринбург уже занят войсками США, а авиация РФ вместо него бомбит Дамаск). По мнению Шаповала, фейк запустили, чтобы сорвать переговорный процесс в ООН по зоне деэскалации в Дамаске, дискредитировать Москву и начать там реальные боевые действия. Поскольку сайт wh24.ru продолжает гонять «аналитику» об отправке гробов в США из Восточной Гуты и тому подобное, то американцы явно ещё не в Екатеринбурге. Больше похоже на то, что фабрика троллей открыла там филиал, а может и готовится к эвакуации на Урал. Причин запуска Кремлем этого фейка две: «выборы» в РФ и боязнь, что в Дамаске скоро поставят памятник израильскому лётчику. За полгода Израиль шесть раз наносил удары по базам асадовцев в Дамаске: 21 сентября, 16 октября, 2 и 5 декабря, 9 января 2018 г. и наиболее сильный в ночь с 9 на 10 февраля, когда потерял один самолет. Эти удары всегда «совпадали» с первым или вторым днём бомбардировок и штурмов Восточной Гуты асадовцами в компании с комсомольцами-добровольцами из РФ и набожными шиитами из Ирана. После прилетов ракет и самолетов Израиля штурмы прекращались. На памятник в Дамаска израильтяне уже налетали. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . В Кремле за полгода заметили взаимосвязь между штурмами и визитами ВВС Израиля и решили её использовать, тем более, что появление турецкой армии на востоке Идлиба обломало там всё наступление. Из Идлиба «тигров» Асада перебросили под Восточную Гуту и в ночь с 18 на 19 февраля после массового авианалета и артподготовки они начали большое наступление. Ожидали, что как обычно, прилетят израильтяне, и можно будет призвать сирийцев и «комсомольцев» со только мира к борьбе не только с «османской агрессией» в Африне, но и с «сионистской». Было бы здорово ещё и заявить: турецкие и израильские агрессоры – это марионетки Вашингтона, но на Ближнем Востоке в это мало кто поверит, а в Екатеринбурге, Москве и Омске в это верят и так. Но толку от этого тоже мало, – без денег ехать воевать в Сирию не хотят даже из Асбеста Свердловской области, – не те ныне комсомольцы на священный Руси. Израильтяне, вопреки расчетам Кремля, на это раз повели себя как инопланетяне, – когда тех ждут уфологи, они не прилетают. Израильтяне тоже не прилетели, следовательно шум о сионистах, бомбящих школы и больницы Дамаска, пришлось отменить. Защитники Восточной Гуты проявили героизм, и вместо израильтян Кремлю «прилетел» гневный вызов в Совбез ООН, так как «комсомольцы» разбомбили все больницы Восточной Гуты, в надежде, что после этого население оттуда сбежит. Население не сбегало, а кричало о гуманитарной катастрофе через Красный Полумесяц, стрелять в который не прилично даже «комсомольцам». Россия в ООН оправдывалась, что в Восточной Гуте она воюет с террористами Аль-Каиды и Аль-Нусры, следовательно имеет право её снести, как и Грозный. Совбез ООН попросил РФ предъявить этих террористов и рассказать поподробней, как она их находит между 400 тыс. жителей. У архангелов, занимавшихся ликвидацией Содома и Гоморы, был отчет о такой операции, занесенный в «Библию», о выявлении праведной семьи Лота и удалении её из города. Россияне такой отчет предъявить ООН не смогли, но желания сделать Содом из Восточной Гуты не скрывали. Поэтому в Совбезе 24 февраля заставили РФ перестать махать правом «вето» и подписать резолюцию о перемирии на 30 дней, чтобы желающие могли покинуть Восточную Гуту, и впустить в неё гуманитарную помощь от Красного Полумесяца и «османского агрессора» в его составе. С Аль-Каидой, Аль-Нусрой и ИГИЛ в Дамаске России воевать разрешили, тем более, что ИГИЛ там тоже 19 февраля начал обстрел лагеря палестинцев в оппозиционном квартале Ярмук. В ответ на это «американцы» из Екатеринбурга на следующий день и запустили фейк о 2000 американцев, уничтоженных Су-57 в Восточной Гуте, а российские СМИ стали его разгонять. Так как РФ перемирие подписала, но бомбардировок не прекратила, то Макрон и Меркель 25 февраля позвонили Путину и наговорили ему такого, что он в понедельник 26 февраля собрал генералов и Совбез РФ для обсуждения ситуации в Восточной Гуте. Итогом обсуждения стало заявление Шойгу: Россия вводит в Восточной Гуте ежедневную гуманитарную паузу с 9 до 14 часов. Русский язык в результате войн России продолжает обогащаться новыми словами: гумконвой, гумпауза. Сговорчивость русских генералов понятна, Макрон ещё 14 февраля пригрозил бомбить асадовцев и других комсомольцев, если узнает, что они опять травят сирийцев газом. Информация о применении ими хлора в Восточной Гуте вновь появилась 25 февраля. Так что, было о чём поговорить с Путиным. После этого операцию с фейком из Екатеринбурга свернули, а взамен развернули новую – о предстоящем входе войск США в Украину, ссылаясь на закон об освобождении Донбасса и объявлении РФ страной-агрессором. Могли бы сослаться и на Будапештский договор. Москва обещала, что США захватят Украину ещё в 2014 г. Но за четыре года не захватили. Москва как всегда соврала, зато сама под этот шумок захватила Крым. Теперь американцам ничего другого и не остается, как взять под свою защиту Украину, и слега отбомбить тех, кого в ней нет, как и в Сирии. Операцию по вводу войск США в Украину начал 27 февраля депутат Госдумы Андрей Козенко на сайте «Русская весна». На него сразу сослалась газета «Аргументы недели», которая 23 февраля поместила на первой странице фото Шойгу и заголовок «Век назад погнали немца, пора взяться за американца?». Рубрика: к 100-летию Красной армии. Ко дню «выборов» этот милитаристский психоз в РФ достигнет своего апогея, и как было задумано, «выборы» превратятся в «референдум» по вопросу: или Путин, или война. Кто против Путина или не пришел на «выборы» – тот за войну. Всего лишь повтор сценария «референдума» в Крыму, где тоже нарисовали дилемму: Путин или война. После «выборов», как правильно сказал 27 февраля Курт Волкер, Москва опять начнет говорить о «голубых касках» на Донбассе и обмене пленными. К обмену в Москве уже готовятся, но до 18 марта русские сами будут накачивать себя опиумом войны. — Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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