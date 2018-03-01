Оглашение послания Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным на первых порах обещало сделать вечер (день) томным, однако, когда основная аудитория уже готовилась переключиться на что-то эфирно другое (например, на поливание водой из стаканов), разразилась информационная буря. Системы, отслеживающие рейтинг эфиров, продемонстрировали бурный рост этих самых рейтингов в том самый момент, когда за спиной Владимира Путина началась демонстрация современных и перспективных российских вооружений, отдельные из которых, как заявил президент, способны преодолевать любые барьеры ПВО-ПРО и уже поставлены на опытно-боевое дежурство.



Когда высший главнокомандующий начал в деталях рассказывать о том, как новейшее российское гиперзвуковое оружие прорывает всё, что только можно в современных военных реалиях прорвать, внимание общественности и экспертов (из числа следивших за выступлением) оказалось поглощено полностью. И речь не только о российской общественности и российских экспертах. Даже в большей степени реакцией отметились зарубежные партнёры, которые подыскивали слова по поводу того, как же заявления президента Путина о провалившейся западной кампании по сдерживанию России прокомментировать. Кто-то впопыхах искал, на что, по озвученным ранее данным, способны зарубежные гиперзвуковые и лазерные военные «игрушки», и недоумевал, как у «дикой, немытой, варварской» России вообще могло что-то высокотехнологичное в военной отрасли получиться.



После некоторых раздумий в СМИ и социальных сетях стали появляться комментарии отдельных специалистов (или же «специалистов» - в кавычках), которые нашли для себя «логический» выход. Путин, дескать, всё врёт – ну не могут российские инженеры за зарплату в 20 тысяч рублей создать то, что будет превосходить любые зарубежные аналоги действительно по всем без исключения основным характеристикам. Мол, да какой там «Сармат» и «Кинжал», какой там «Авангард»... Кому он всё это рассказывает... То ли дело выдающиеся американские, канадские, китайские, японские, немецкие, израильские или украинские специалисты... Они, и только они, могут создавать боевые лазеры и ракеты с гиперзвуковыми характеристиками, а русские – ну, разве что, черенки от лопат или винтовку Мосина...



Что ж, видимо, так рассуждать проще и спокойнее. Спокойнее в первую очередь для самих такого рода горе-экспертов, которые всерьёз уверены, что в России кроме мёда, пеньки и льняных рубах ничего не производится, и уж тем паче не разрабатывается. Что все инженеры в повальном запое, а все учителя ни на шаг от ЕГЭ...



Ну, если им так спокойнее – то и пусть. Никто же переубеждать не собирается...И С-300 с С-400 у России картонные, и «Калибры» сплошь надувные, и системы РЭБ существуют только на бумаге – да, да...



Только почему-то одного упоминания о переброске, например, «Искандера-М» под Калининград хватает для начала непрекращающейся словесной диареи ровно у тех, кто российскую технику для самоуспокоения причисляет к консервным банкам. Странно, с чего вдруг.



Из :

Все эти годы после одностороннего выхода США из Договора по ПРО мы напряжённо работали над перспективной техникой и вооружением. Это позволило нам сделать быстрый, большой шаг в создании новых образцов стратегического оружия.



Кроме того, мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны вместе с предприятиями ракетно-космической отрасли начало активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжёлой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его «Сармат».



При весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полёта, что затрудняет её перехват средствами ПРО. У «Воеводы» дальность – 11 тысяч километров, у новой системы ограничений по дальности практически нет. Он способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс. В силу его характеристик никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха. Видео "Первый канал":





Далее – о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой:



В ходе полёта энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведённые пуск ракеты и комплекс наземных испытаний позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения – стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащённой ядерной энергетической установкой. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать. Президент о подводных средствах нового поколения:



Могу сказать, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика. Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует.

Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом оружии и отметил, что у России оно уже есть. Его опытно-боевая эксплуатация начата ровно 3 месяца назад в ЮВО. Речь идёт о гиперзвуковой ракете «Кинжал». Оглашение послания Федеральному собранию РФ президентом Владимиром Путиным на первых порах обещало сделать вечер (день) томным, однако, когда основная аудитория уже готовилась переключиться на что-то эфирно другое (например, на поливание водой из стаканов), разразилась информационная буря. Системы, отслеживающие рейтинг эфиров, продемонстрировали бурный рост этих самых рейтингов в том самый момент, когда за спиной Владимира Путина началась демонстрация современных и перспективных российских вооружений, отдельные из которых, как заявил президент, способны преодолевать любые барьеры ПВО-ПРО и уже поставлены на опытно-боевое дежурство.Когда высший главнокомандующий начал в деталях рассказывать о том, как новейшее российское гиперзвуковое оружие прорывает всё, что только можно в современных военных реалиях прорвать, внимание общественности и экспертов (из числа следивших за выступлением) оказалось поглощено полностью. И речь не только о российской общественности и российских экспертах. Даже в большей степени реакцией отметились зарубежные партнёры, которые подыскивали слова по поводу того, как же заявления президента Путина о провалившейся западной кампании по сдерживанию России прокомментировать. Кто-то впопыхах искал, на что, по озвученным ранее данным, способны зарубежные гиперзвуковые и лазерные военные «игрушки», и недоумевал, как у «дикой, немытой, варварской» России вообще могло что-то высокотехнологичное в военной отрасли получиться.После некоторых раздумий в СМИ и социальных сетях стали появляться комментарии отдельных специалистов (или же «специалистов» - в кавычках), которые нашли для себя «логический» выход. Путин, дескать, всё врёт – ну не могут российские инженеры за зарплату в 20 тысяч рублей создать то, что будет превосходить любые зарубежные аналоги действительно по всем без исключения основным характеристикам. Мол, да какой там «Сармат» и «Кинжал», какой там «Авангард»... Кому он всё это рассказывает... То ли дело выдающиеся американские, канадские, китайские, японские, немецкие, израильские или украинские специалисты... Они, и только они, могут создавать боевые лазеры и ракеты с гиперзвуковыми характеристиками, а русские – ну, разве что, черенки от лопат или винтовку Мосина...Что ж, видимо, так рассуждать проще и спокойнее. Спокойнее в первую очередь для самих такого рода горе-экспертов, которые всерьёз уверены, что в России кроме мёда, пеньки и льняных рубах ничего не производится, и уж тем паче не разрабатывается. Что все инженеры в повальном запое, а все учителя ни на шаг от ЕГЭ...Ну, если им так спокойнее – то и пусть. Никто же переубеждать не собирается...И С-300 с С-400 у России картонные, и «Калибры» сплошь надувные, и системы РЭБ существуют только на бумаге – да, да...Только почему-то одного упоминания о переброске, например, «Искандера-М» под Калининград хватает для начала непрекращающейся словесной диареи ровно у тех, кто российскую технику для самоуспокоения причисляет к консервным банкам. Странно, с чего вдруг.Из :Видео "Первый канал":Далее – о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой:Президент о подводных средствах нового поколения: Видео: Канал ИА Sputnik в YouTube



Путин о перспективной системе стратегического назначения: Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением – планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены. От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.(...) идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надёжно управляется. (...)Мы назвали его «Авангард».Видео: Канал ИА Sputnik в YouTube

На фоне тех, кто объявил всё это «сказками», немало и тех западных экспертов, которые отнеслись к информации, озвученной президентом России, более чем серьёзно. В норвежской «Aftenposten» новейшее российское оружие названо «оружием Судного дня», а само письмо Путина Федеральному собранию – тем, «чего в таком стиле ещё никогда не бывало».



Из материала: Никогда еще Путин не посвящал столько времени разговорам о способности России повергнуть весь мир в ядерную войну. В немецкой газете «Handelsblatt» отмечено, что речь Владимира Путина была направлена на то, чтобы ни у кого не возникло сомнений в необходимости с Россией считаться. В материале говорится, что новейшее российское оружие, по словам Путина, не направлено против кого бы то ни было, оно является сдерживающим щитом, способным обеспечить безопасность на планете.



Французская «Либерасьон» пишет, что слова президента России о том, что «никто не хотел нас слушать – пусть случают теперь», сказанные после демонстрации новейших разработок в сфере вооружения, вызвали продолжительные аплодисменты. Авторы отмечают, что в России осуждают то отношение, которое к стране демонстрируют западные державы.



В британском издании "The Telegraph" автор наибольшее внимание уделил тому, что речь Путина "десятки раз прерывалась покашливаниями". При этом в материале добавлено, что заявления президента России о неуязвимом новейшем российском оружии, "нужно принимать во внимание при контактах с Россией". То есть снова намёк на санкции? Вот только на какие?.. Те, после которых, у России появится что-то ещё?..



В американских СМИ, которые уже готовились «отходить ко сну», - суматоха. Одни пишут, что Путин блефует, другие - что Вашингтон бездарно потратил сотни миллиардов долларов, а в ответ получил часто выросшую российскую военную сила, которая теперь уже точно «угрожает» не только американской «демократии», но и самому существованию США. Особенно удручены американские эксперты тем, что после выступления Владимира Путина сама программа по развёртыванию ПРО в Восточной Европе (и где бы то ни было) повисает в воздухе. При этом ни слова о том, что саму эту речь президента России действительно США и спровоцировали - выходом из договорённостей по ПРО.



И только украинские СМИ продолжают «противостоять российской агрессии», пересчитывая множественные варианты того, как ВСУ будут брать Москву... Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: https://riafan.ru Использованы фотографии: https://riafan.ru Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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