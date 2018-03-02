Во время официального выступления Президента России Владимира Путина 1 марта 2018 года был продемонстрирован ролик о подводном беспилотном роботизированном комплексе, схожем с ранее обсуждавшимся проектом «Статус-6».

В выступлении главы государства было сообщено следующее: …В декабре 2017 года полностью завершён многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Ядерная установка имеет уникально малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооружённость. При объёме в сто раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на военный режим, то есть на максимальную мощность. Результаты проведённых испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащённого ядерными боеприпасами большой мощности…»

Как сообщил Владимир Путин, в России разработаны «...беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине («на очень большой глубине») и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей.Они обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует. Беспилотные подводные аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру...».

Добавим, что впервые о разработке данного вида вооружения в РФ стало известно еще 3 года назад. Тогда впервые в ТВ-репортаже российского официального канала была показана концептуальная схема подводного беспилотника с ядерным зарядом под обозначением ОКР «Статус-6». Появление тогда информации сочли «вбросом», рассчитанным на запугивание США в очередной период обострения ситуации между странами. Теперь информация о разработке подтверждена. Дополнительно глава страны отметил, что официального названия новая система вооружения пока не имеет.

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На рисунке вверху - кадр из ролика о перспективном вооружении, демонстрировавшегося во время выступления Владимира Путина 1 марта 2018 года.

На картинке внизу изображен российский подводный беспилотник с ядерной силовой установкой и ядерной военный частью по версии американских специализированных изданий (также в них он называется "торпедой "Каньон" (Статус-6) - изображение распространяется с 2016 года.

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