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|Модернизированные МиГ-31 получили гиперзвуковую ракету Кинжал
|02.03.2018 04:55
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С 1 декабря 2017 года на опытно-боевом дежурстве в Южном военном
округе находятся модернизированные самолеты МиГ-31 с новейшей
гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (на фото). Об этом сообщил Президент
страны в выступлении 1 марта 2018 года.
Как пояснил слова Владимира Путина Главком ВКС России Сергей Суровикин, «маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны».
Он также отметил, что использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток.
«Эффективность созданного авиационного ракетного комплекса часто подтверждена в рамках проведения государственных испытаний на полигонах Минобороны России», - подчеркнул главком ВКС. По словам Суровикина, все проведенные испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением назначенных целей.Источник - .
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