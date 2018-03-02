С 1 декабря 2017 года на опытно-боевом дежурстве в Южном военном округе находятся модернизированные самолеты МиГ-31 с новейшей гиперзвуковой ракетой «Кинжал» (на фото). Об этом сообщил Президент страны в выступлении 1 марта 2018 года.

Особенностью нового вида вооружения является скорость до 10М, возможность маневрирования на всех участках полета и скоростных режимах, а также дальность более 2000 км. МиГ-31 может развивать скорость более 3000 км/ч и вместе с новой ракетой с ядерной военный частью превращается в уникальный ударный комплекс, которому реально нет равных в мире.

Как пояснил слова Владимира Путина Главком ВКС России Сергей Суровикин, «маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости. Маневрирование ракеты на скоростях, в несколько раз превышающих скорость звука, позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и разрабатываемые системы противовоздушной и противоракетной обороны».

Он также отметил, что использование на конечном участке гиперзвукового полета всепогодной головки самонаведения обеспечивает требуемую точность и избирательность поражения целей в любое время суток.

«Эффективность созданного авиационного ракетного комплекса часто подтверждена в рамках проведения государственных испытаний на полигонах Минобороны России», - подчеркнул главком ВКС. По словам Суровикина, все проведенные испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением назначенных целей.

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