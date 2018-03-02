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|Путин оказался в очень сложной ситуации: у него есть лишь один вариант, — публицист
|02.03.2018 19:04
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Это милитаризация и мобилизационная схема, которую избрал Путин перед выборами. И это способ попытаться возродить гордость за достижения страны, в частности ее достижения в военных авантюрах. По-другому это называется гордым словом «победа над терроризмом».
Это часть пропагандистской кампании, поскольку ситуация довольно сложная с выборами. Путину приходится самому участвовать в пропагандистской кампании и продвигать какие-то пропагандистские установки.
И это пример того, что, с одной стороны, ситуация действительно катастрофическая с выборами. То есть происходит осознание гражданами того, что это (происходящее в России и с Россией, — «Апостроф») тупиковый путь, что страна становится беднее. А, с другой стороны, это отчаянная попытка каким-то образом скорректировать хотя бы в сознании людей текущую ситуацию в стране.
Можно ли считать заявление [министра иностранных дел РФ Сергея] Лаврова о готовящемся ядерном ударе по России со стороны Запада и ответное заявление Путина взаимными угрозами? Да, конечно. В соответствии с этой мобилизационной моделью, они заинтересованы в создании ситуации конфронтации и противостояния. Это единственный способ заставить граждан России голосовать за силовиков, за усиление милитаристской составляющей.
Но это все-таки пропагандистская кампания, не основанная на реальных событиях. Она оперирует виртуальными и выдуманными явлениями и событиями. Сегодня Кремлю выгодно развивать тему военного противостояния, угрозы Запада. А по существу – пугать собственных граждан, навязывать им опасности, которые им грозят и от которых их могут «защитить» только Путин и его кремлевское окружение.
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