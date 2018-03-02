Вчора на брифінгу перший защитник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Хуг заявив, що у місії незадоволені тим, що українські військові беруть під контроль населенні пункти у так званій сірій зоні на Донбасі.

За його словами, нещодавній захід бійців ЗСУ до маленького села Новоолександрівка загострив ситуацію. «Таке переміщення, що передбачає зменшення міжпозиційної відстані, неминуче призводить до ще більшого насильства», — заявив Хуг.

Спробуємо розібратись, чому від Александра Хуга звучать такі звинувачення до українських військових, на кшталт: «За останні кілька років ми маємо низку прикладів із різних місць уздовж лінії зіткнення. Що результатом просування вперед, ближче до протиборчої сторони, є підвищений рівень тривалого та непередбачуваного насильства», — зазначив Хуг.

Звичайно, що спостерігачам глибоко «до лампочки» прагнення українців звільнити кожен сантиметр окупованої землі. Для них головне — дотримання режиму припинення вогню і фіксація будь-якого виявленого насильства.

Розуміючи це, окупанти збільшують інтенсивність вогневих контактів саме в місцях, де українські військові змінюють оперативну побудову своїх позицій. І тут навіть не важливо, чи є це просуванням вперед.

Противник веде розвідку вогнем (пристрілюється) по кожній новій нашій траншеї. Прикладів безліч, коли під інтенсивні обстріли потрапляли наші позиції, які були навіть далі від лінії зіткнення ніж попередні. А не міняти своїх позицій ми, звичайно, не можемо, бо як тоді вести оборону, коли враг вже пристрілявся?

Крім того, останнім часом дії представників СММ ОБСЄ та національний склад місії примушує задуматись, чому виникають подібні заяви. Наприкінці листопада минулого року під час передачі тіл загиблих бійців Збройних Сил України, один зі спостерігачів ОБСЄ віддав вітання представнику бойовиків і зі словами «А-а, дарагой», потиснув йому руку. Це недопустимо для представника місії, який має дотримуватись нейтралітету.

Наступний випадок трапився напочатку січня вже цього року. В окупованій Горлівці під час звільнення заручників, представниця СММ ОБСЄ, спілкуючись з представниками робочої групи назвала бойовиків «представниками лнр-днр».

Про це написала Перший віце-спікер Верховної ради і член робочої групи в переговорах у Мінську Ірина Геращенко: «В окупованій Горлівці, під час звільнення українських заручників, до мене підійшла представниця СММ ОБСЄ й запитала, скільки громадян, в свою чергу, було переміщено в ЛНР — ДНР. Я позвала украінські ЗМІ і в іх присутності публічно звернула увагу цієі пані спостерігача, що вона має дотримуватися термінології Мінських угод, де окуповані територіі — це ОРДЛО і немає ніяких » ДНР- ЛНР».

Щодо національного складу СММ ОБСЄ, на кінець минулого року взагалі кількість спостерігачів збільшилась і зараз їх понад 600. З них майже 40 росіян та ще понад сотню представників країн, які «дружні» росії (10 — Сербія, 24 — Молдови, 39 — Боснії і Герцоговини, 24 — Македонії, Болгарії — 30, по кілька представників з Білорусі, Киргизстану, Казахстану, Вірменії та Угорщини.

Цікаво те, що кількість представників США та країн ЄС зменшилась, а росіян і їхніх «друзів» навпаки .

Не виключаю, що це також впливає на зміщення акцентів у щоденних доповідях патрулів, з яких формується загальна доповідь заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александера Хуга.

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