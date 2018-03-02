Центральному аэрогидродинамическому институту в этом году исполняется 100 лет. Сегодня институт – главный научно-исследовательский центр по созданию передовой гражданской и военной авиатехники. Здесь формируется государственная политика в авиации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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