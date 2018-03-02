Аналитические Сводки
- Век ЦАГИ: от«Ильи Муромца» до «Бурана»
- Душенов 160: «Кинжал» + «Авангард»: прощай, Америка, о!
- Спостерігачам «до лампочки» прагнення українців звільнити окуповану землю, — спікер Генштабу ЗСУ
- Путин оказался в очень сложной ситуации: у него есть лишь один вариант, — публицист
- Евтаназія для «Газпрому», — політолог
|Век ЦАГИ: от«Ильи Муромца» до «Бурана»
|02.03.2018 20:25
|
Центральному аэрогидродинамическому институту в этом году исполняется 100 лет. Сегодня институт – главный научно-исследовательский центр по созданию передовой гражданской и военной авиатехники. Здесь формируется государственная политика в авиации.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Поделитесь статьей с друзьями