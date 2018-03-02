Погода, Новости, загрузка...
Век ЦАГИ: от«Ильи Муромца» до «Бурана»
02.03.2018 20:25

Центральному аэрогидродинамическому институту в этом году исполняется 100 лет. Сегодня институт – главный научно-исследовательский центр по созданию передовой гражданской и военной авиатехники. Здесь формируется государственная политика в авиации.

    Источник - .
    Сводка.нет - Новости Украины и Мира
     Поделитесь статьей с друзьями
     

    Добавить комментарий

    Защитный код
    Обновить