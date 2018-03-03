Будённый на самом деле не был казаком, как многие думают. Он был иногородним. Это те, кто жил в области Войска Донского но не был казаком.

Как всякие иногородние он ненавидел казаков. В Гражданскую казаки были или за белых, или нейтральны. Все иногородние были за красных. И Будённый тоже.

Будённый не был огромного роста. Рост: 172.

Но отличался огромной силой, ловкостью и смелостью.

В 50е годы советский гимнаст – армянин впервые в мире сделал на кольцах крест. И ещё, вися на кресте, повертелся вправо-влево. Весь мир был в восхищении. Семён Михайлович послушал, как родня восхищается гимнастом и удивился: “А что здесь такого?”

В кинотеатре в его особняке стояли спортивные снаряды. В том числе висели и кольца. Будённый запрыгнул на кольца, сделал крест и повертелся как тот гимнаст. Ему тогда было около 70ти лет…

Участвовал в старшим на германском, австрийском и кавказском фронтах, за храбрость награждён «полным георгиевским бантом» — четырёх степеней и четырёх степеней.

Четыре Георгия был предел. Но Будённый получил 5 Георгиев.

Потому, что одного креста его лишили. За то, что сломал ударом кулака челюсть Хестанову. (Будённый был в детстве первым кулачником в станице). Вообще то за такое на фронте полагался расстрел, но командование рассудило, что если таких героев расстреливать, то кто тогда воевать будет? И лишили Будённого одной награды вместо расстрела. Но вскоре он ещё раз его заслужил. Таким образом Будённый был награждён пятью Георгиями.



Будённый был очень смел и мог броситься с шашкой на нескольких врагов, но своих он опасался больше врагов. На все совещания в ставке он приезжал только с полувзводом самых свирепых своих головорезов.

Сам он всегда носил с собой шашку. Рубить он был великий мастер.

Как то раз уже на Царицынском фронте, Буденный, объезжая войска со Сталиным, наткнулись на казачий разъезд то ли из 5ти, то ли из 6ти казаков. Будённый бросился на них и прежде чем казаки сообразили, что происходит, порубил их всех.

Сталин посмотрел на трупы, разрубленные молодецким ударом надвое: сверху от плеча до седла или боковым ударом поперёк туловища мрачно пошутил: “Ты бы, Семён, как то помягче с людьми, что ли…”

Но после этого Сталин стал покровительствовать Будённому и двигать вверх его за собой. Ему был нужен такой харизматичный рубака для противостояния с Троцким – наркомвоенмором.

Троцкий и всё военное командование Красных южного фронта не доверяло Будённому. Троцкий считал правильным, чтобы войска воевали из страха наказания и оболванивания идеологией. А таких харизматиков как Будённый, Махно, Чапаев и прочих он считал пугачёвщиной и не видел внешних препятствий для того, чтобы они не перешли в стан белых и не увели свою армию. Поэтому не доверял им. Но Будённого прикрыли от расправы не только его головорезы, но и Сталин.

Когда кто то из красных командармов настучал Ленину, что войско Будённого, взяв Воронеж, учинили необыкновенный погром, насилие и мародёрство в городе. И потребовал разобраться с Будённым и его воинством, Ленин ответил: “А что с ними делать? Они год в степи голодали и холодали. Терпели лишения ради победы революции. А теперь ворвались в богатый город. Кто их теперь сможет остановить пока они не насытятся?”

Как то Ленин при встрече с Будённым, спросил: “Ну как воюется?”. “С божьей помощью” - ответил Будённый. Ленин рассмеялся: “Ну с такой помощью вы всех победите.”

Будённый никогда не был воцерковлённым. Но он рассказывал в семье такую историю:

Однажды в Первую Мировую его везли по Чёрному морю на турецкий фронт. Сидя на палубе ночью он узрел Богородицу, представшую перед ним. Богородица сказала ему: “Я тебя защищу от смерти. Ни одна пуля не коснётся тебя”. "За что мне такая милость? – спросил Будённый – Я ведь убиваю людей”.

“А за то - ответила Богородица - что ты делаешь это не из корысти, а ради людей”.

И действительно с тех пор ни одна пуля или осколок не коснулась Будённого. В Туркестане он ходил в атаку на пулемётный огонь. Бурка его была пробита десятки раз. Но ни одна пуля его даже не оцарапала.

Местные жители считали, что Будённого защищает то ли Аллах, то ли Иблис. И норовили отрезать от шинели Будённого лоскут. Они считали, что если прикрыть этим лоскутом сердце, то его не поразит ни осколок, ни пуля.

Рассказывают ещё такую историю:

Ежов послал людей арестовать Будённого. Будённый засел на чердаке своего особняка и отстреливался от чекистов из пулемёта. Те не решались подойти. Будённый позвонил Сталину:

“Коба! Враги народа хотят убить твоего верного соратника!”

Сталин спросил:

“Патронов у тебя много?”

“Хватит!”

“Ну держись”.

Вскоре к чекистам подъехал чёрный лимузин. Из него вышел человек в чёрном. И что то сказал осаждавшим. Те собрались и уехали.

По слухам, Сталин позвонил Ежову и сказал: “Оставьте дурака в покое! Он нам не опасен!”

После к Будённому приехал Ворошилов и сказал, похлопывая героя по плечу ” А пулемётик ты, Сёма, всё таки отдай!”

Пришлось отдать

Во время Отечественной войны Будённого поставили по старой памяти командовать войсками. Но война изменилась и простоватые рубаки стали не востребованы. Будённого отстранили.

После этого он занимал лишь представительские должности в системе власти и реальной власти не имел.

После Гражданской войны Будённый мечтал завести конный заводик и разводить лошадей. И эту мечту он осуществил уже будучи министром коневодства. Министерство, которое создали умышленно под Будённого. Под его руководством в результате многолетней работы вывели новые породы лошадей — будённовскую и терскую.

Жокеи на ипподромах не любили “Семёнмихалычей” за их злобный норов.

Не только военная биография, но и личная жизнь Семёна Будённого была насыщенной. Случались в ней и трагичные страницы. Первая жена маршала, та самая казачка Надя из соседней станицы, с которой он обвенчался в 1903 году, сопровождала мужа во время Гражданской войны. Она отвечала за снабжение медицинской части. Надежда погибла в 1924 году. По одной версии, это был несчастный случай. Женщина якобы случайно нажала на курок заряженного пистолета. Но есть и другая версия. Говорят, разгневанный муж застрелил её, узнав об изменах. По третьей версии Надя была застрелена во время скандала, который она устроила неверному супругу.

Историки склонны верить первой версии, ведь роковой выстрел прозвучал при многих свидетелях, которые видели, что на курок нажала именно Надежда.

Похоже, командарм горевал недолго. Одни говорят, что он женился на красавице и оперной певице Ольге Будницкой чуть ли не на второй день после смерти жены. Другие, что свадьба состоялась через полгода. Женщина была моложе жена на 20 лет. А так как Будённый любил её невероятно и при этом обладал невероятными возможностями, то любимая Оленька получала всё, чего желала: она поступила в консерваторию и стала солисткой Большого театра. Но единственную просьбу мужа – родить ему детей – Михайлова (такое сценическое имя она себе выбрала) упорно игнорировала, аргументируя это нежеланием испортить фигуру. Якобы без театра она не мыслила своей жизни.

Как оказалось, не мыслила она её и без тенора Алексеева, о чём конечно же знало вездесущее НКВД. Но когда Михайлова зачастила на приёмы в иностранные посольства, Сталин поставил в известность Будённого. Поговаривают, что после разговора тот лично отвёз жену на Лубянку. Супругу маршала арестовали, обвинив в шпионаже.

При жизни генералиссимуса Семён Михайлович даже не пытался облегчить её судьбу. Говорят, он был уверен, что Ольга погибла. Но в 1956-ом, узнав, что женщина жива, прежний муж приложил все усилия, чтобы Михайлова вышла. Впоследствии он заботился о ней, и женщина даже бывала в гостях у семьи Будённых.

Третий раз личная жизнь Семёна Будённого сложилась счастливо. После ареста супруги он женился на двоюродной сестре Михайловой – Марии, которая была моложе него более чем на 30 лет и которую он впоследствии любил и баловал невероятно. Маша родила мужу троих детей: в 1938-ом сына Сергея, в 1939-ом – дочь Нину, а в 1944-ом – второго сына Мишу.

Дочь Нина стала второй женой известного артиста и родила отцу двоих внуков.

Семён Михайлович Будённый скончался 26 октября 1973 года, на 91-м году жизни, в Москве, от кровоизлияния в мозг. 30 октября похоронен на Красной площади в Москве у . На могиле установлен памятник.

Вдова Будённого Мария Васильевна, которая была младше его на 33 года, умерла в 2006 году в возрасте 90 лет. Похоронена на Новодевичьем кладбище.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира