Стратегический комплекс «Авангард» с гиперзвуковой планирующей и маневрирующей военный частью запущен в серийное производство, сообщил военно-дипломатический источник.

«Нашим западным партнерам пора осознать новую реальность. Российские «Кинжалы» уже находятся в войсках. А «Авангард» - запущен в серийное производство», – передает ТАСС слова источника.

Источник рассказал, что работы в России по крылатой ракете с ядерной установкой были проведены в полном объеме, данный проект «отшлифован», передает РИА «Новости» .

Военно-дипломатический источник сообщил также, что от российского авиационного ракетного комплекса «Кинжал», обладающего скоростью в 10 махов, «нет защиты или противоядия».

Он отметил, что все позиционные районы ПРО, военно-морские группировки, батальонные группы, теперь не более, чем хорошие цели. «Против созданных Россией новейших систем эти американские противоракеты как рогатки против самолета», – заявил источник.

Он отметил также, что пропаганда США о создании для себя и своих союзников по НАТО противоракетного зонтика, на который Вашингтон тянет колоссальные ассигнования, – дырка от бублика, а сама система ПРО – дырявый зонтик.

Источник добавил, что западным партнерам России пора осознать новую реальность.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. Так, по словам главы государства, Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1 декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны.

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