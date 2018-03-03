Польская нефтегазовая корпорация PGNiG готова обеспечить бесперебойные поставки газ в Украину в течение текущего года. Об этом заявил зампредседателя правления PGNiG Мацей Возняк, передает ««.

“Учитывая динамичную ситуацию на рынке газа и морозную зиму, PGNiG внимательно следит за потребностями и остается в постоянном контакте с украинскими контрагентами относительно возможных дополнительных поставок газа. При условии бесперебойной работы газопроводов в Украине и благоприятных условий транзакции, возможны поставки газа в Украину в течение года”, – сказал он.

Как сообщалось ранее, в январе председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина в 2018 году планирует закупить газ у России из-за предложения привлекательной цены.

Однако 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования НАК «Нафтогаз Украины» о компенсации за недопоставленные российским «Газпромом» объемы газа для транзита. Более того, «Газпрому» ежедневно начисляются проценты в размере $500 тыс., пока российская компания не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате $2,56 млрд Украине.

Именно после этого российский монополист заявил о своем решении не начинать поставки голубого топлива в Украину с 1 марта и вернул полученную предоплату.

Кроме того, «Газпром» на 20% снизил давление в газопроводах на своей стороне системы и свел к минимуму продажу газа другим клиентам с целью демонстрации того, что Украина якобы является ненадежным транзитером.

В этой связи «Нафтогаз» попросил украинских потребителей, у которых есть котлы, снизить температуру в помещении на 1 градус днем ​​и на 2 градуса ночью, чтобы уменьшить потребность в газе на 8-9% и не допустить коллапса, о котором мечтает Россия, в условиях сильного похолодания. Данную инициативу также поддержал президент Украины Петр Порошенко. Помимо того, он призвал присоединиться к ней и госучреждения. Так, в Украине закрыли школы и вузы до 6 марта.

2 марта «Газпром» объявил о разрыве контрактов с «Нафтогазом Украины» о поставке и транзите природного газа. В ответ, Европейская комиссия объявила, что готова сотрудничать с Украиной и Россией для урегулирования ситуации.

В свою очередь «Нафтогаз» подписал договор о срочных поставках газа с польской нефтегазовой компанией PGNiG.

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