Источник - .
Начало 2018 года явно не задалось
для официального Минска практически по всем внешнеполитическим
азимутам. Сначала всенародно любимый елбасы Казахстана Нурсултан
Назарбаев на переговорах с президентом США Дональдом Трампом
подставил подножку усилиям Минска по предоставлению переговорной
площадки для противоборствующих сторон в украинском гражданском
конфликте. Потом сама украинская власть несколько раз выразила свое
недоверие официальному Минску, в частности, по возможности ввода
белорусских миротворцев, одновременно укрепляя связи между
украинскими и белорусскими необандеровцами.
Но это все мелочи по сравнению с
теми проблемами, которые сулит 2018 год для Белоруссии на
российском направлении.
Так, 15 февраля 2018 года
вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил о том, что Москву не
устраивают те предложения по газу на 2020-2024 годы, которые
представила белорусская сторона. Об этом он сообщил в рамках
Российского инвестиционного форума в Сочи: «Белорусские коллеги
представили проекты документов, нас они не устраивают. Мы, в
принципе, считаем, что большой спешки нет, и можно окончательное
решение вопроса о цене на газ на 2020-2024 годы отложить на начало
следующего года». Также он предложил обсудить в следующем году и
вопрос о едином рынке газа.
Дворкович напомнил, что
договоренности между Россией и Беларусью по цене на газ,
сложившиеся в прошлом году, действуют до 2019 года включительно:
«Торопиться не нужно. Но я понимаю белорусских коллег, которые
хотят побыстрее зафиксировать ситуацию, следовательно консультации
продолжаются. Повторяю, пока мы не считаем, что есть необходимость
ускорения решения этой проблемы».
К сказанному российским
вице-премьером стоит только добавить следующий момент. Несмотря на
то, что российский Газпром поставляет газ в республику по самым
дешевым в мире ценам, как-то так получается, что белорусские
потребители (как население, так и промышленники) платят за него в
два-три раза дороже. Понятно, что таким образом население и
предприятия платят белорусскому государству своеобразный налог на
неэффективность государственного управления в республике.
Соответственно, дешевый российский газ белорусские власти
используют, чтобы скрыть свое неумение управлять экономикой.
Поэтому, естественно, они хотят, чтобы этот газ был еще
дешевле.
С другой стороны, и для Газпрома, и
для белорусского населения и предприятий было бы гораздо выгоднее,
чтобы Газпром осуществлял прямые поставки белорусским потребителям.
Думаю, в этом ключе, а не только в смысле, чтобы всем «газ был по
пятьдесят» и надо двигаться на российско-белорусских переговорах по
созданию единого рынка газа. Так как единый рынок – это не единая
цена на ресурс или товар (смешно, чтобы цена на «Мерседес» или газ
во всех странах ЕС была одинаковая), а общие условия хозяйствования
и равный доступ производителей на рынки разных стран.
Но в любом случае, как мы видим,
Москва не торопится выполнять белорусские пожелания по газу,
особенно с учетом того, что экономически они никак не
обоснованы.
26 февраля стало известно о том,
что Россельхознадзор принял решение о введении с 6 марта
ограничений на поставки в Россию молока и ряда других видов
молочной продукции из Белоруссии. Связано это с тем, что
белорусские предприятия часто нарушали российские
ветеринарно-санитарные нормы. Так, в частности, в середине января
Россельхознадзор взял под усиленный лабораторный контроль четыре
белорусских предприятия – Миорской мясокомбинат, «Инко-Фуд»,
«Дубравский бройлер» и «Бабушкина крынка».
Причиной этого послужило
обнаружение в продукции указанных предприятий следов антибиотиков.
Кроме этого, нарушения качественного состава сотрудники ведомства
выявили ещё на девяти белорусских предприятиях. С конца января были
введены ограничения на поставки в Россию продукции компании
«Бабушкина крынка». В сухом молоке, поставляемом компанией, был
обнаружен антибактериальный препарат «Норфлоксацин». Белорусская
сторона отреагировала на это решение Россельхознадзора очень
нервно, обвинив российскую сторону в политизации вопроса поставок
молока.
В этот же день глава вице-президент
«Транснефти» Сергей Андронов сообщил о том, что компания
«Транснефть» в 2018 году поставит в Беларусь только 18
млн тонн нефти: «Траснефть» осуществляет транспортировку нефти на
экспорт в соответствии с графиками, которые утверждает министерство
энергетики. На 2018 год это составляет 18 млн тонн. Как еще 6 млн
тонн, это уже не наша история и вопросы не к нам».
Согласно индикативному балансу
поставок нефти Россия в первом квартале 2018 года поставит в
Белоруссию 4,5 млн т нефти, соответственно по году, если не
случится очередных форс-мажоров, получается только 18 млн тонн.
Судьба остальных 6 млн тонн – кто будет поставлять и на каких
условиях – пока неизвестна.
Как мы видим, начало года не
задалось для белорусских властей на российском направлении. Спор по
стратегическим для белорусского бюджета и экспорта направлениям –
нефть, газ, молочка – пока однозначно складывается не в пользу
официального Минска. Можно, конечно, говорить о том, что рынок
молока «используется в политических целях». Однако, с другой
стороны, а могло ли быть иначе с учетом того, что официальный Минск
поступает гораздо хуже, используя в политических целях не какое-то
там сухое молоко, а людей, ломая им и их семьям без всякого
зазрения совести жизни и судьбы?
Напомню, что 2 февраля после более
чем годичного заключения под стражей в ужасающих условиях в Минском
городском суде был оглашён приговор по делу авторов ИА «REGNUM»
Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина, которые
получили по пять лет лишения свободы с отсрочкой на три года по
абсолютно сфабрикованному делу под предлогом разжигания
межнациональной розни. Поэтому реакция российской стороны на
политические преследования активистов Русского мира вполне
закономерная, понятная и имеющая довольно серьезную финансовую
составляющую – за все надо платить.